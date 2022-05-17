Tất tần tật những màn chia tay 'không đòi quà' nhưng 'nợ nghĩa' của sao nam Vbiz: Sơn Tùng 'thương em' cũng 'một 9, một 10' với Kiều Minh Tuấn '12 năm không hợp'

Ngay sau đó, Thiên An cũng đã chính thức lên tiếng thừa nhận sự việc có thật. Cô nàng đăng ảnh trong thời gian mang thai và hé lộ cận mặt con gái cưng. Thiên An thừa nhận chuyện có con với Jack và hé lộ cả hai đã quen được hơn 2 năm, chia tay sau 1 tháng cô hạ sinh con đầu lòng với nam ca sĩ.

Đầu tháng 8/2021, cả cõi mạng rúng động trước bài đăng của một cô gái tố Jack có mối quan hệ yêu đương với cô thì đã bắt cá nhiều tay và có con với Thiên An.

Cũng kể từ đây, danh tiếng của Jack dần tụt dốc không phanh. Sự nghiệp của nam ca sĩ chưa có dấu hiệu khởi sắc dù sự việc đã trôi qua gần 1 năm.

Thiên An còn đăng tải giấy khai sinh có tên Jack là bố đứa trẻ và khẳng định mọi chuyện đều là sự thật. Đáng chú ý hơn khi nam ca sĩ trở thành "ông bố tệ bạc" vì chỉ chu cấp cho con 5 triệu/tháng.

Sơn Tùng "im như hến", chỉ nhẹ nhằng nhắn nhủ "Thương Em"

Trước khi trình diễn ca khúc Chúng ta của hiện tại trong 1 chương trình âm nhạc, Sơn Tùng đứng trong cánh gà nói một cách da diết: "Chúng ta của hiện tại, em dành cả thanh xuân cho anh. Anh dành cả thanh xuân cho em. Chúng ta dành cả thanh xuân cho nhau mà không hề nghĩ suy. Gặp nhau là duyên phận, xa nhau cũng là duyên phận. Chẳng ai biết tương lai sau này. Dù sau này có nhau hay không thể bên nhau cũng đừng quên rằng chúng ta đã dành tất cả điều tuyệt vời nhất cho nhau. Thương em".

Những lời ngôn tình này của Sơn Tùng M-TP ngay lập tức khiến dân tình tò mò và cho rằng phải chăng nam ca sĩ đang muốn nhắc đến chuyện tình cảm giữa anh và người tình tin đồn Thiều Bảo Trâm.

Chuyện tình 'tổng tài - trà xanh' từng được CĐM gán ghép cho Sơn Tùng - Hải Tú - Ảnh: Internet

Tại thời điểm đó, Sơn Tùng M-TP được cho là vướng vào ồn ào tình cảm cá nhân với ca sĩ Thiều Bảo Trâm và "gà cưng" Hải Tú. Anh chưa từng công khai quan hệ tình cảm nhưng khán giả tin rằng Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm yêu nhau kín đáo. Vì trong 8 năm qua, khán giả phát hiện vô số chi tiết cho thấy cả hai đang trong mối quan hệ yêu đương, có lẽ vì vậy mà lời chia tay "thương em" của giọng ca Cơn Mưa Ngang Qua từng khiến dân tình mỉa mai suốt một thời gian dài.

Kiều Minh Tuấn - Mãi mãi là 12 năm!

Tối ngày 15/5, sau nhiều lần lộ hint đường ai nấy đi với tình trẻ, Cát Phượng đã chính thức lên tiếng xác nhận. Nữ diễn viên cho biết cả hai đã chia tay kể từ tahsng 2 năm ngoái, song vì nhiều chuyện cá nhân nên đến hiện tại cô mới thông báo đến khán giả và truyền thông.

Không chia sẻ nhiều về nguyên nhân sâu xa, Cát Phượng chỉ tiết lộ nam thần Em Chưa 18 quyết định dứt tình vì sau hơn 1 thập kỷ chung sống, anh nhận ra cả hai "không hợp".

Sau 12 năm, cặp đôi toang vì 'không hợp' - Ảnh: Internet

Ngay lập tức thông tin này đã khiến dân tình bàn tán xôn xao trên khắp các diễn đàn MXH. Không ít người cho rằng nam diễn viên Em Chưa 18 bội bạc khi từng có nhiều lời hứa đậm chất ngôn tình với đàn chị nhưng rồi lại kết thúc chuyện tình yêu suốt 12 năm vì "không hợp".

Cát Phượng cũng vướng không ít tranh cãi khi một bộ phận cư dân mạng cho rằng nữ diễn viên lợi dụng chuyện tình cảm để PR sản phẩm mới.

Về phía nam diễn viên Nghề Siêu Dễ, đến hiện anh vẫn chưa đưa ra bất kỳ phát ngôn chính thức nào.