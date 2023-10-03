Sỹ Luân hiếm hoi lộ diện tại sự kiện, diện mạo hiện tại sau tai nạn mất trí nhớ ra sao?

Hậu trường 03/10/2023 09:09

Sau tai nạn sinh tử, Sỹ Luân thi thoảng hoạt động showbiz trở lại từ năm 2019. Tuy nhiên, anh vẫn duy trì công việc ca hát nhưng không quá sôi nổi.

Sỹ Luân là ca - nhạc sĩ nổi tiếng một thời với những bản hit như Cô gái Trung Hoa, Mắt nai cha cha cha, Nếu biết trước tình sẽ không vui, 1 2 3 ngôi sao... Năm 2009, anh bị tai nạn xe máy khiến phần đầu của anh bị tổn thương nặng, phải phẫu thuật 2 lần. Sau biến cố đó, theo Sỹ Luân chia sẻ, anh như bị "tẩy não" thành một con người mới, không biết mình là ai, đến từ đâu, thậm chí còn không tự ăn, tự tắm, tự sinh hoạt được. Mãi đến 5 năm sau, anh mới tỉnh lại hoàn toàn. Suốt thời gian 5 năm, Sỹ Luân sống như người thực vật, chỉ một tay mẹ lo lắng, chăm sóc.

Sỹ Luân hiếm hoi lộ diện tại sự kiện, diện mạo hiện tại sau tai nạn mất trí nhớ ra sao? - Ảnh 1
Năm 2009, anh bị tai nạn xe máy khiến phần đầu của anh bị tổn thương nặng, phải phẫu thuật 2 lần. Sau biến cố đó, theo Sỹ Luân chia sẻ, anh như bị "tẩy não" thành một con người mới

Sau tai nạn sinh tử, Sỹ Luân thi thoảng hoạt động showbiz trở lại từ năm 2019. Tuy nhiên, anh vẫn duy trì công việc ca hát nhưng không quá sôi nổi. Mới đây, nam ca sĩ nhận được nhiều sự quan tâm khi hiếm hoi lộ diện tại một sự kiện hội tụ nhiều sao Việt.

Sỹ Luân hiếm hoi lộ diện tại sự kiện, diện mạo hiện tại sau tai nạn mất trí nhớ ra sao? - Ảnh 2
 Mới đây, nam ca sĩ nhận được nhiều sự quan tâm khi hiếm hoi lộ diện tại một sự kiện hội tụ nhiều sao Việt

Trong video được chia sẻ trên mạng xã hội, Sỹ Luân vui vẻ tương tác chụp ảnh với NSND Thanh Điền. Nam ca sĩ gây ấn tượng với nụ cười rạng rỡ và tinh thần thoải mái tại sự kiện. Ngoại hình hiện tại của Sỹ Luân lộ dấu hiệu tăng cân thấy rõ. Nam ca sĩ cũng để lộ "bụng bia" khi diện áo sơ mi ôm dáng, không còn vẻ thư sinh của trước đây.

Sỹ Luân hiếm hoi lộ diện tại sự kiện, diện mạo hiện tại sau tai nạn mất trí nhớ ra sao? - Ảnh 3
Nam ca sĩ gây ấn tượng với nụ cười rạng rỡ và tinh thần thoải mái tại sự kiện. Ngoại hình hiện tại của Sỹ Luân lộ dấu hiệu tăng cân thấy rõ

Nói về biến cố ngày trước, nam ca sĩ cho biết bản thân không buồn hay hối tiếc điều gì, hơn nữa còn nhận ra rằng khi gặp hoạn nạn, anh có rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp luôn ở bên. Khi trở lại với âm nhạc, anh vẫn nhận được nhiều tình cảm của khán giả. Sỹ Luân bộc bạch: “Tôi rất hạnh phúc vì được sống một lần nữa, được cống hiến cho âm nhạc và vẫn được khán giả yêu thương”.

Sỹ Luân hiếm hoi lộ diện tại sự kiện, diện mạo hiện tại sau tai nạn mất trí nhớ ra sao? - Ảnh 4
Sau tai nạn sinh tử, Sỹ Luân thi thoảng hoạt động showbiz trở lại từ năm 2019. Tuy nhiên, anh vẫn duy trì công việc ca hát nhưng không quá sôi nổi

Trong khoảng thời gian tối tăm nhất của cuộc đời, Sỹ Luân cũng may mắn gặp được bà xã là MC Phương Thảo. Năm 2020, cặp đôi chào đón con gái đầu lòng, đặt tên là An Nhiên. Hiện tại, anh dành thời gian để đầu tư cho công việc kinh doanh và giáo dục. Bên cạnh đó, Sỹ Luân còn tập trung thời gian để vun vén tổ ấm nhỏ.

Sỹ Luân hiếm hoi lộ diện tại sự kiện, diện mạo hiện tại sau tai nạn mất trí nhớ ra sao? - Ảnh 5
Trong khoảng thời gian tối tăm nhất của cuộc đời, Sỹ Luân cũng may mắn gặp được bà xã là MC Phương Thảo. Năm 2020, cặp đôi chào đón con gái đầu lòng, đặt tên là An Nhiên

Anh đặt mục tiêu cho mình là làm âm nhạc ứng dụng, phục vụ công chúng, không đào tạo người nghiên cứu mà đào tạo ca sĩ, đạo diễn, biên tập có thể tiếp cận khán giả một cách trực diện. Anh mời tới 70% nghệ sĩ gạo cội, có nhiều năm kinh nghiệm làm nghề để dạy học trò.

Ca sĩ Quốc Đại: "Hát với Cẩm Ly, tôi phải cố gắng 200%"

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"Tôi chỉ tập trung một chuyện thôi, làm sao hát tốt nhất và trình diễn tốt nhất. Tôi phải cố gắng 200% nếu không sẽ đổ sông đổ bể", Quốc Đại chia sẻ về áp lực khi hát song ca với Cẩm Ly.

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