Em trai ruột cố ca sĩ Phi Nhung tiết lộ một thói quen khó bỏ vào dịp giỗ 2 năm của chị gái khiến khán giả xót thương

Hậu trường 29/09/2023 10:12

Mới đây, trên trang cá nhân, Em trai ruột cố ca sĩ Phi Nhung tiết lộ một thói quen khó bỏ vào dịp giỗ 2 năm của chị gái khiến khán giả xót thương.

Giữa năm 2021, sự ra đi của ca sĩ Phi Nhung đã khiến làng giải trí bàng hoàng. Gần 2 năm kể từ ngày nữ ca sĩ ra đi nhưng vẫn để lại nỗi đau cho người ở lại, đặc biệt là những người thân của cố ca sĩ.

Em trai ruột cố ca sĩ Phi Nhung tiết lộ một thói quen khó bỏ vào dịp giỗ 2 năm của chị gái khiến khán giả xót thương - Ảnh 1
Sự ra đi của ca sĩ Phi Nhung đã khiến làng giải trí bàng hoàng

 

Mới đây, trên trang cá nhân, Tommy -  em trai cố ca sĩ Phi Nhung - đã có dòng trạng thái nhân dịp giỗ 2 năm của chị gái khiến khán giả xót thương. Cụ thể, em trai cố ca sĩ cho biết dù chị gái đã đi xa nhưng hằng ngày, anh vẫn giữ thói quen chờ tin nhắn hay cuộc gọi từ nữ ca sĩ.

Em trai ruột cố ca sĩ Phi Nhung tiết lộ một thói quen khó bỏ vào dịp giỗ 2 năm của chị gái khiến khán giả xót thương - Ảnh 2
Em trai cố ca sĩ Phi Nhung cho biết dù chị gái đã đi xa nhưng hằng ngày, anh vẫn giữ thói quen chờ tin nhắn hay cuộc gọi từ nữ ca sĩ

 

Theo đó, em trai cố ca sĩ Phi Nhung chia sẻ: "Chị ơi, hai năm qua em vẫn luôn nghĩ chị vẫn đang ở Việt Nam hay đang đi lưu diễn nơi nào đó, em cứ ngóng chờ tin nhắn hay cuộc gọi từ chị như những ngày trước, em chờ chị đã thành một thói quen cố hữu mất rồi.

Biết là em sẽ chờ trong vô vọng nhưng ít nhất nó cũng mang lại cho cảm giác hạnh phúc có chị luôn ở bên cạnh em mặc kệ cho cuộc sống cứ trôi, dòng đời cứ xô đẩy, thời gian dẫu dài tới đâu nỗi nhớ chị của em dày thêm tới đấy. Em nhớ chị thật nhiều".

Em trai ruột cố ca sĩ Phi Nhung tiết lộ một thói quen khó bỏ vào dịp giỗ 2 năm của chị gái khiến khán giả xót thương - Ảnh 3
Trong suốt 2 năm qua, em trai cố ca sĩ Phi Nhung cố gắng lao đầu vào công việc nhưng vẫn không vơi được nỗi mất mát quá lớn

 

Được biết, trong suốt 2 năm qua, em trai cố ca sĩ Phi Nhung cố gắng lao đầu vào công việc nhưng vẫn không vơi được nỗi mất mát quá lớn. Anh trải lòng thêm: "Hết những ngày u buồn thì lại tới những ngày lao đầu vào công việc, làm cho quên giờ giấc, cho những giây phút bơ vơ trôi mau thật là mau để đến khi quá mệt mỏi lại nhớ, lại muốn được gặp, được chị ôm và quên đi hết tất cả… Hai năm chị chơi trốn tìm với em…".

Em trai ruột cố ca sĩ Phi Nhung tiết lộ một thói quen khó bỏ vào dịp giỗ 2 năm của chị gái khiến khán giả xót thương - Ảnh 4
Thời điểm khi hay tin chị gái đã vĩnh viễn lìa xa trần thế, em trai cố ca sĩ Phi Nhung đã vô cùng suy sụp, bàng hoàng không muốn chấp nhận hung tin

 

Thời điểm khi hay tin chị gái đã vĩnh viễn lìa xa trần thế, em trai cố ca sĩ Phi Nhung đã vô cùng suy sụp, bàng hoàng không muốn chấp nhận hung tin: "Chị yêu của em! Cuộc đời chị đã vất vả lắm rồi. Chị hãy yên nghỉ. Em không tin đây là sự thật".

Em trai ruột cố ca sĩ Phi Nhung tiết lộ một thói quen khó bỏ vào dịp giỗ 2 năm của chị gái khiến khán giả xót thương - Ảnh 5
Bố mẹ mất sớm nên ca sĩ Phi Nhung đã nuôi nấng và là chỗ dựa tinh thần cho em trai suốt nhiều năm qua

 

Tình cảm của Tommy dành cho chị gái Phi Nhung là điều dễ hiểu bởi bố mẹ mất sớm nên ca sĩ Phi Nhung đã nuôi nấng và là chỗ dựa tinh thần cho em trai suốt nhiều năm qua. Khi hay tin chị gái bệnh nặng, Tommy cũng sẵn sàng hy sinh tuổi thọ để đổi lại bình an cho ca sĩ Phi Nhung nhưng cuối cùng phép màu đã không xảy ra. Chính vì vậy, sự ra đi của Phi Nhung là nỗi mất mát quá lớn của Tommy, khó điều gì có thể bù đắp được.

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Vào ngày 10/4 hằng năm là ngày sinh nhật của cố ca sĩ Phi Nhung, con gái Wendy dành tặng mẹ mình điều đặc biệt trong ngày đặc biệt này.

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