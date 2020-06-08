Nhạc sĩ Trần Quang Lộc, tác giả ca khúc "Về đây nghe em" vừa vĩnh biệt cõi trần tại nhà riêng vì căn bệnh ung thư quái ác.

Thông tin nhạc sĩ Trần Quang Lộc qua đời khiến làng giải trí Việt bùi ngùi xót xa. Theo thông tin được đăng tải, tác giả ca khúc "Về đây nghe em” qua đời vào chiều 7/6 tại nhà riêng ở Vũng Tàu sau 5 năm chống chọi với bệnh ung thư, hưởng thọ 75 tuổi. Những tháng gần đây, bệnh tình trở nặng nên ông phải nhập viện điều trị. Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng người thân và đồng nghiệp vẫn vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của nhạc sĩ tài hoa.

Nhạc sĩ Trần Quang Lộc đã qua đời tại nhà riêng sau 5 năm sống chung với bệnh ung thư, hưởng thọ 75 tuổi - Ảnh: Internet

Vào tháng 5 vừa qua, nhạc sĩ Quang Lộc đã trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ bàng quang. Dù bệnh di căn đến phổi và chịu nhiều cơn đau thể xác, nhưng ông vẫn cố gắng chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Tang lễ của cố nhạc sĩ Trần Quang Lộc được gia đình tổ chức tại nhà riêng ở Vũng Tàu.

Hình ảnh của cố nhạc sĩ tài hoa những ngày cuối đời - Ảnh: Internet

Nhạc sĩ Trần Quang Lộc sinh năm 1945 tại Quảng Trị. Thời trẻ, ông từng theo học âm nhạc tại Huế. Sau hơn 50 năm hoạt động nghệ thuật, ông là "cha đẻ" của hơn 500 ca khúc nổi tiếng. Một số nhạc phẩm phổ biến nhất của cố nhạc sĩ như: Về đây nghe em, Có phải em mùa thu Hà Nội, Em còn nhớ Huế không, Chợt nghe em hát... Những sáng tác của ông được nhiều tên tuổi đình đám trong làng nhạc Việt thể hiện thành công như diva Hồng Nhung, Hương Lan, Thu Phương...

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