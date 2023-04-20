Sau Tuấn Hưng, nghệ sĩ Xuân Hinh cũng lên tiếng cảnh báo khán giả việc bị mạo danh

Ngoài Tuấn Hưng, mới đây, 2 nghệ sĩ khác cũng lên tiếng việc bị mạo danh quảng cáo để trục lợi.
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Vừa qua, ca sĩ Tuấn Hưng đã chia sẻ trên mạng xã hội việc hình ảnh và tên tuổi của mình bị dán trên một poster quảng cáo một show ca nhạc hội chợ tại Hải Dương để bán vé. Trong khi đó, anh đang lưu diễn tại Mỹ và khẳng định không có tham gia biểu diễn show này.
Mới đây, ngoài Tuấn Hưng, 2 nghệ sĩ khác có mặt trên poster quảng cáo cũng lên tiếng về việc này. Cụ thể, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Xuân Hinh cũng cảnh báo đến khán giả: "Bà con chú ý, Xuân Hinh, Thanh Thanh Hiền và Tuấn Hưng không biểu diễn tại Nhà thi đấu thể thao huyện Kim Thành. Không biết đơn vị tổ chức nào đăng thông tin sai sự thật để lừa bà con đây?".
Chia sẻ thêm với VietNamNet về việc này, nghệ sĩ Xuân Hinh khẳng định, anh cùng bạn diễn Thanh Thanh Hiền không tham gia vào show ca nhạc hội chợ nói trên.
'Tôi đang ở nhà thì thấy khán giả chụp hình tấm poster quảng cáo có hình mình rồi hỏi khi nào ra diễn. Tôi không biết nhà tổ chức show này có được cấp phép hay không nhưng tôi và Thanh Thanh Hiền, Tuấn Hưng đều không có liên quan', nghệ sĩ Xuân Hinh nói.
Nghệ sĩ cho biết, hiện tượng nhiều nhà tổ chức dùng hình ảnh của nghệ sĩ vô tội vạ, trái phép đã gây ảnh hưởng uy tín của nghệ sĩ và quyền lợi của khán giả. Nghệ sĩ Xuân Hinh bày tỏ: "Tôi không nhận được lời mời nào từ ban tổ chức nói trên và không tham gia các show hội chợ từ lâu. Tôi không trực tiếp tới hỏi được vì không có thời gian nhưng nghĩ bản thân nên cảnh báo khán giả. Tôi thấy nhiều người già cả chống gậy đi xem mà không thấy nghệ sĩ rất tội".
Hiện vụ việc này vẫn đang thu hút sự theo dõi trên mạng xã hội và khán giả cũng tỏ ra bức xúc khi đơn vị tổ chức show ca nhạc hội nhạc đã dùng hình ảnh nghệ sĩ nổi tiếng để lừa gạt khán giả.