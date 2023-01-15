Sau ồn ào nợ nần Dương Cẩm Lynh bán hết đồ hiệu, không dám mặc đẹp ra đường, sợ bị “soi” con nợ mà mặc đồ đẹp

Hậu trường 15/01/2023 18:27

Đối diện với những ồn ào không hay thời gian gần đây, Dương Cẩm Lynh cho biết khi diện đồ sang trọng xuất hiện trước công chúng, cô phải cẩn thận, sợ bị dân tình soi mói.

Dương Cẩm Lynh sau khi trở lại Vbiz hoạt động rất tích cực. Tuy nhiên, những ồn ào liên quan đến vấn đề nợ nần khiến hình ảnh của cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thậm chí, khi diện đồ sang trọng xuất hiện trước công chúng, nữ diễn viên cũng phải cẩn thận, sợ bị soi mói.

Sau ồn ào nợ nần Dương Cẩm Lynh bán hết đồ hiệu, không dám mặc đẹp ra đường, sợ bị “soi” con nợ mà mặc đồ đẹp - Ảnh 1
Nữ diễn viên Dương Cẩm Lynh. (Ảnh: FB Duong Cam Lynh)

Theo đó vào sáng ngày 9/1, cư dân mạng lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nữ diễn viên Dương Cẩm Lynh bị một người phụ nữ chặn đường để đòi nợ. Theo như nội dung đoạn clip, nữ diễn viên được cho là mượn tiền làm ăn của người này không tính lãi. Người này nói trong clip rằng nữ diễn viên hứa trả tiền trong vòng 1 tháng nhưng sau đó liên tục khất nợ 3 tháng, 6 tháng. 

Sau ồn ào nợ nần Dương Cẩm Lynh bán hết đồ hiệu, không dám mặc đẹp ra đường, sợ bị “soi” con nợ mà mặc đồ đẹp - Ảnh 2
Hình ảnh Dương Cẩm Lynh bị một nhóm người chặn đường đòi nợ. (Ảnh: FB Duong Cam Lynh)

Ngay lập tức hình ảnh Dương Cẩm Lynh bị chủ nợ chặn dưới chung cư đòi tiền khiến khán giả xôn xao. Bên cạnh đó nhiều người nhận xét Dương Cẩm Lynh đang gánh nợ 6 tỷ đồng nhưng ăn diện lúc nào cũng sang chảnh, xài đồ hiệu. Điều này cũng khiến cô phải chịu những lời lẽ không hay, bị soi mói quá đà.

Liên tục bị soi vẻ ngoài, Dương Cẩm Lynh cho biết hiện tại khi ra khỏi nhà, cô cũng sợ bản thân mặc đồ sang trọng, luôn chú ý nhìn lại mình. Nói về những món đồ hiệu, sương sương 700 đôi giày và từng ở biệt thự, cô cho biết chỉ là những chuyện trong quá khứ.

Sau ồn ào nợ nần Dương Cẩm Lynh bán hết đồ hiệu, không dám mặc đẹp ra đường, sợ bị “soi” con nợ mà mặc đồ đẹp - Ảnh 3
Dương Cẩm Lynh cho biết cật lực làm việc để kiếm đủ tiền trả nợ. (Ảnh: FB Duong Cam Lynh)

Dương Cẩm Lynh bộc bạch: "Có thể là hồi xưa Lynh cũng sẽ không thiếu thứ gì nhưng mà những cái đó đã qua đi hết rồi. Lynh đã nhiều lần thanh lý và Lynh cũng cảm thấy những thứ đó không cần với mình nữa. 1,2 đôi giày đi ra đường vẫn được chứ không cần quá nhiều. Lynh bán hết những món đồ hiệu rồi. Dĩ nhiên mình cũng phải còn 1 cái gì đó, mình không thể bán được vì đó là kỷ niệm của mình, mà bán cũng chả được bao nhiêu".

Sau ồn ào nợ nần Dương Cẩm Lynh bán hết đồ hiệu, không dám mặc đẹp ra đường, sợ bị “soi” con nợ mà mặc đồ đẹp - Ảnh 4
Bị soi vẻ ngoài, Dương Cẩm Lynh cho biết hiện tại khi ra khỏi nhà, cô cũng sợ bản thân mặc đồ sang trọng. (Ảnh: FB Duong Cam Lynh)

Dương Cẩm Lynh cho biết không dám mặc đẹp ra đường: "Lynh không có thói quen nhìn lại bản thân mình ra đường mặc cái gì. Có thể cái áo này 4, 5 năm, Lynh khoác lên người, nhìn thấy sao nó vẫn còn đẹp quá. Rồi mình đi ra ngoài, người ta có tự nhiên thấy sao con nợ mà mặc đồ đẹp quá". 

Sau ồn ào nợ nần Dương Cẩm Lynh bán hết đồ hiệu, không dám mặc đẹp ra đường, sợ bị “soi” con nợ mà mặc đồ đẹp - Ảnh 5
 Dương Cẩm Lynh cho biết phải chú ý đến cách ăn mặc khi ra đường sau ồn ào nợ nần. (Ảnh: FB Duong Cam Lynh)

Nữ diễn viên chia sẻ thêm: "Mình là nghệ sĩ nên người ta sẽ phán xét và tất cả những gì của mình người ta sẽ bình phẩm. Nhưng Lynh nghĩ chuyện ở ngoài đời, còn có những người thiếu nợ hơn Lynh nữa, hơn Lynh rất nhiều nhưng liệu người ta có bị áp lực và bị phán xét như mình không".

Ở thời điểm khó khăn, Dương Cẩm Lynh cho biết các chủ nợ cũng thông cảm, cho cô thời gian để kiếm tiền trả dần. "Mọi người thông cảm và thấu hiểu, thật ra thời buổi này ai cũng khó, họ cũng sẽ hiểu được lúc công việc mình được, lúc công việc không ổn".

Sau ồn ào nợ nần Dương Cẩm Lynh bán hết đồ hiệu, không dám mặc đẹp ra đường, sợ bị “soi” con nợ mà mặc đồ đẹp - Ảnh 6
Hậu bị tố nợ nần, nữ diễn viên cho biết chịu nhiều thiệt hại khi bị mất hợp đồng. (Ảnh: FB Duong Cam Lynh)

 Sau ồn ào nợ nần Dương Cẩm Lynh bán hết đồ hiệu, không dám mặc đẹp ra đường, sợ bị “soi” con nợ mà mặc đồ đẹp - Ảnh 7

Dương Cẩm Lynh từng được thông cảm sau hai chuyện tình đổ vỡ, vất vả làm mẹ đơn thân. Tuy nhiên, nữ diễn viên vì những ồn ào đời tư, việc nợ 6 tỷ đồng đã làm khán giả thất vọng. Chính việc này cũng gây ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô trong tương lai.

Dương Cẩm Lynh lạc quan chắc chắn sẽ trả xong nợ, tiết lộ bất ngờ về người đồng nghiệp giúp đỡ mình trong lúc khánh kiệt

Dương Cẩm Lynh lạc quan chắc chắn sẽ trả xong nợ, tiết lộ bất ngờ về người đồng nghiệp giúp đỡ mình trong lúc khánh kiệt

Nữ diễn viên Dương Cẩm Lynh mới đây đã có những chia sẻ sau khi việc nợ nần bị phanh phui, cô cũng tiết lộ mình được vị đồng nghiệp này giúp đỡ trong lúc khó khăn nhất.

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