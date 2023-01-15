Dương Cẩm Lynh lạc quan chắc chắn sẽ trả xong nợ, tiết lộ bất ngờ về người đồng nghiệp giúp đỡ mình trong lúc khánh kiệt

Mới dây, Dương Cẩm Lynh đã chia sẻ với Dân Trí về cuộc sống của cô những ngày qua sau ồn ào nợ nần. Nữ diễn viên trải lòng về những chuyện đã qua và cô cho biết bản thân sẽ trả hết nợ như đã cam kết với những người cho vay.

Theo đó, khi được hỏi bản thân có cảm thấy "đuối" khi phải gánh một món nợ khổng lồ như vậy, Dương Cẩm Lynh cho biết: "Đuối chứ, mệt chứ. Bão đi qua thì cũng dập mình "tơi tả" chứ. Nhưng tôi vẫn thấy mình may mắn vì vẫn còn cơ hội đi làm kiếm tiền. Trên đời này nhiều người lâm vào cảnh đường cùng còn khổ hơn tôi nhiều. Tất nhiên, suy cho cùng thì tôi đã sai. Nợ một đồng cũng là nợ. Tôi chỉ thấy đáng tiếc khi mọi chuyện dồn dập xảy ra trong thời điểm cuối năm như vậy".

Bên cạnh đó, cô cũng tiết lộ được nhiều người động viên và được đồng nghiệp là nam MC Đại Nghĩa chuyển khoản giúp đỡ cô trong thời gian khó khăn này: "Hôm tôi bị hủy vai diễn, anh Đại Nghĩa vừa chuyển khoản vừa động viên tôi, sợ mấy mẹ con tôi không có Tết. Tôi cảm động lắm. Khi gặp hoạn nạn, tôi mới nhận thấy ai dang tay giúp đỡ mình, ai quay lưng lại với mình".