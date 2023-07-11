Sau màn rộ clip cầu hôn gây sốt, Shark Bình và Phương Oanh đã có động thái mới nhất trên mạng xã hội khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'?

Giữa lúc dân tình bàn tán xôn xao về độ chính xác của đoạn clip cầu hôn này, cặp đôi đã có động thái đầu tiên trên mạng xã hội.

Vừa qua, nếu bức ảnh nhận giấy chứng nhận kết hôn của Shark Bình và Phương Oanh từng một phen gây chấn động dư luận thì tối ngày 7/7, mạng xã hội tiếp tục lan truyền thêm đoạn clip ghi lại cảnh Shark Bình cầu hôn Phương Oanh tại một nhà hàng sang trọng với sự chứng kiến của người thân bạn bè. Đáng chú ý, cặp đôi còn thoải mái thể hiện tình cảm, trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào và ôm đối phương. Tối ngày 7/7, mạng xã hội tiếp tục lan truyền thêm đoạn clip ghi lại cảnh Shark Bình cầu hôn Phương Oanh tại một nhà hàng sang trọng với sự chứng kiến của người thân bạn bè Giữa lúc dân tình bàn tán xôn xao về độ chính xác của đoạn clip cầu hôn này, cặp đôi đã có động thái đầu tiên trên mạng xã hội nhưng tuyệt nhiên lại không nhắc gì đến sự việc chấn động trên. Cặp đôi vẫn giữ một việc làm quen thuộc là hạn chế đăng tải hình ảnh xuất hiện bên cạnh nhau trên mạng xã hội. Cả hai chỉ thường xuyên tương tác qua lại bằng những câu từ ngọt ngào đến hài hước.

Hình ảnh mới nhất trên trang cá nhân của Shark Bình Theo đó, phía Shark Bình chỉ đăng tải hình ảnh check-in tại sân golf. Còn Phương Oanh chia sẻ lại những bức hình cũ diện bikini 2 mảnh màu hồng nổi bật, khoe làn da trắng và vóc dáng thon gọn kèm dòng trạng thái rằng: "Năm nào cũng share lại để ngắm thanh xuân". Hình ảnh mới nhất trên trang cá nhân của Phương Oanh Từ lúc công khai hẹn hò, Phương Oanh nhận về nhiều "búa rìu" khi bị chỉ trích là tiểu tam phá hoại gia đình người khác. Bởi trong lúc đó, Shark Bình vẫn chưa hoàn tất thủ tục ly hôn vợ cũ là doanh nhân Đào Lan Hương. Có lẽ vì vậy mà cặp đôi ít khi chia sẻ ảnh cùng nhau mà toàn bị 'team qua đường' bắt gặp rồi chụp lén và đăng tải lên mạng xã hội.

Giữa lúc dân tình bàn tán xôn xao về độ chính xác của đoạn clip cầu hôn này, cặp đôi đã có động thái đầu tiên trên mạng xã hội nhưng tuyệt nhiên lại không nhắc gì đến sự việc chấn động trên Shark Bình cũng nhiều lần không ngần ngại lên tiếng bênh vực, đáp trả cực gắt những bình luận tiêu cực về bạn gái. Đáng chú ý là lần Phương Oanh bị vợ cũ Shark Bình chê bai là "nát phẫu thuật" hoặc "ngoài nhảy ra có biết làm gì không",... thì Shark Bình cảm thấy khó chịu. Anh lập tức đăng đàn chỉ trích vợ cũ chơi không đẹp và khẳng định Phương Oanh có nhan sắc, tài năng nhất định chứ không phải chỉ biết nhảy như doanh nhân Đào Lan Hương nói. Shark Bình khẳng định, Phương Oanh đang làm rất tốt những gì anh mong cầu. Phương Oanh - Shark Bình cũng từng gây sốt khi lộ ảnh lễ nhận giấy chứng nhận kết hôn vào sáng 15/6 Phương Oanh từng nói về tình yêu với Shark Bình rằng: "Tôi đã có được một tình yêu đậm sâu, một người đặc biệt luôn luôn bảo vệ mình từ ngày đầu tiên cho đến tận bây giờ. Anh ấy là người hiểu Oanh nhất, bởi có nhiều chuyện chỉ người trong cuộc mới hiểu, mới cảm nhận rõ. Người ấy sẵn sàng đứng lên bảo vệ mình dù có phải nhận về hiểu lầm, chỉ trích. Chỉ có anh ấy là người cảm nhận được rõ nhất những gì mà anh và Oanh dành cho nhau".

Vợ cũ Shark Bình bất ngờ đăng đàn ẩn ý về sự 'đổi thay' giữa lúc rộ lên hình ảnh 'cá mập' cầu hôn cực tình với Phương Oanh Giữa lúc dân tình đang xôn xao tính thực hư của clip cầu hôn tình bể bình của Shark Bình và Phương Oanh, thì trên trang cá nhân, bà Đào Lan Hương - vợ cũ Shark Bình, bất ngờ có dòng trạng thái đầy ẩn ý.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-man-ro-clip-cau-hon-gay-sot-shark-binh-va-phuong-oanh-a-co-ong-thai-moi-nhat-tren-mang-xa-hoi-khien-dan-tinh-ung-ngoi-khong-yen-600669.html