Hot: Rộ clip Shark Bình quỳ gối cầu hôn Phương Oanh, trao nhau nụ hôn nồng cháy trước sự chứng kiến của nhiều người?

Trong đoạn clip, Phương Oanh diện đầm ôm bó sát màu vàng đồng khoe vóc dáng xinh đẹp, còn Shark Bình vẫn chỉn chu với sơ mi và quần tây. Bạn trai doanh nhân tặng bó hoa đỏ rực cho Phương Oanh.

Vừa qua, nếu bức ảnh nhận giấy chứng nhận kết hôn của Shark Bình và Phương Oanh từng một phen gây chấn động dư luận thì mới đây, trên mạng xã hội TikTok tiếp tục lan truyền thêm đoạn clip bí mật của cặp đôi. Theo nội dung đoạn clip được cho là ghi lại cảnh Shark Bình đã cầu hôn Phương Oanh tại một nhà hàng sang trọng với sự chứng kiến của người thân bạn bè. Dưới phần bình luận, nhiều người cũng bày tỏ sự tò mò về độ chính xác của đoạn clip này. Tuy nhiên, một số khác cũng gửi lời chúc mừng đến cặp đôi.

Cụ thể, trong đoạn clip, Phương Oanh diện đầm ôm bó sát màu vàng đồng khoe vóc dáng xinh đẹp, còn Shark Bình vẫn chỉn chu với sơ mi và quần tây. Bạn trai doanh nhân tặng bó hoa đỏ rực cho Phương Oanh. Sau đó, cả hai đã dành cho nhau nụ hôn nồng cháy trước sự chứng kiến của nhiều người. Tiếp đó, Phương Oanh và Shark Bình còn gửi lời cảm ơn đến những người thân thiết có mặt tại đó. Nữ diễn viên còn liên tục bắn tim vào màn hình điện thoại, bày tỏ sự hạnh phúc. Phương Oanh và Shark Bình còn gửi lời cảm ơn đến những người thân thiết có mặt tại đó. Nữ diễn viên còn liên tục bắn tim vào màn hình điện thoại, bày tỏ sự hạnh phúc Từ lúc công khai hẹn hò, Phương Oanh nhận về nhiều "búa rìu" khi bị chỉ trích là tiểu tam phá hoại gia đình người khác. Bởi trong lúc đó, Shark Bình vẫn chưa hoàn tất thủ tục ly hôn vợ cũ là doanh nhân Đào Lan Hương.

Shark Bình nhiều lần không ngần ngại lên tiếng bênh vực, đáp trả cực gắt những bình luận tiêu cực về bạn gái là 'tiểu tam', 'giật chồng',... Dẫu vậy, Shark Bình nhiều lần không ngần ngại lên tiếng bênh vực, đáp trả cực gắt những bình luận tiêu cực về bạn gái. Đáng chú ý là lần Phương Oanh bị vợ cũ Shark Bình chê bai là "nát phẫu thuật" hoặc "ngoài nhảy ra có biết làm gì không",... thì Shark Bình cảm thấy khó chịu. Anh lập tức đăng đàn chỉ trích vợ cũ chơi không đẹp và khẳng định Phương Oanh có nhan sắc, tài năng nhất định chứ không phải chỉ biết nhảy như doanh nhân Đào Lan Hương nói. Shark Bình khẳng định, Phương Oanh đang làm rất tốt những gì anh mong cầu. Vừa qua, bức ảnh nhận giấy chứng nhận kết hôn của Shark Bình và Phương Oanh từng một phen gây chấn động dư luận Kể từ khi xác nhận mối quan hệ, cặp đôi thoải mái thể hiện tình cảm dành cho nhau. Họ thường xuyên tương tác với đối phương đầy ngọt ngào trên mạng xã hội. Một số người hâm mộ mong chờ đám cưới của cặp đôi sẽ sớm được diễn ra.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hot-ro-clip-shark-binh-quy-goi-cau-hon-phuong-oanh-trao-nhau-nu-hon-nong-chay-truoc-su-chung-kien-cua-nhieu-nguoi-599918.html