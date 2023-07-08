Hot: Rộ clip Shark Bình quỳ gối cầu hôn Phương Oanh, trao nhau nụ hôn nồng cháy trước sự chứng kiến của nhiều người?

Hậu trường 08/07/2023 09:17

Trong đoạn clip, Phương Oanh diện đầm ôm bó sát màu vàng đồng khoe vóc dáng xinh đẹp, còn Shark Bình vẫn chỉn chu với sơ mi và quần tây. Bạn trai doanh nhân tặng bó hoa đỏ rực cho Phương Oanh.

Vừa qua, nếu bức ảnh nhận giấy chứng nhận kết hôn của Shark Bình và Phương Oanh từng một phen gây chấn động dư luận thì mới đây, trên mạng xã hội TikTok tiếp tục lan truyền thêm đoạn clip bí mật của cặp đôi. Theo nội dung đoạn clip được cho là ghi lại cảnh Shark Bình đã cầu hôn Phương Oanh tại một nhà hàng sang trọng với sự chứng kiến của người thân bạn bè. Dưới phần bình luận, nhiều người cũng bày tỏ sự tò mò về độ chính xác của đoạn clip này. Tuy nhiên, một số khác cũng gửi lời chúc mừng đến cặp đôi.

Cụ thể, trong đoạn clip, Phương Oanh diện đầm ôm bó sát màu vàng đồng khoe vóc dáng xinh đẹp, còn Shark Bình vẫn chỉn chu với sơ mi và quần tây. Bạn trai doanh nhân tặng bó hoa đỏ rực cho Phương Oanh. Sau đó, cả hai đã dành cho nhau nụ hôn nồng cháy trước sự chứng kiến của nhiều người. Tiếp đó, Phương Oanh và Shark Bình còn gửi lời cảm ơn đến những người thân thiết có mặt tại đó. Nữ diễn viên còn liên tục bắn tim vào màn hình điện thoại, bày tỏ sự hạnh phúc.

Hot: Rộ clip Shark Bình quỳ gối cầu hôn Phương Oanh, trao nhau nụ hôn nồng cháy trước sự chứng kiến của nhiều người? - Ảnh 1
Phương Oanh và Shark Bình còn gửi lời cảm ơn đến những người thân thiết có mặt tại đó. Nữ diễn viên còn liên tục bắn tim vào màn hình điện thoại, bày tỏ sự hạnh phúc

Từ lúc công khai hẹn hò, Phương Oanh nhận về nhiều "búa rìu" khi bị chỉ trích là tiểu tam phá hoại gia đình người khác. Bởi trong lúc đó, Shark Bình vẫn chưa hoàn tất thủ tục ly hôn vợ cũ là doanh nhân Đào Lan Hương.

Hot: Rộ clip Shark Bình quỳ gối cầu hôn Phương Oanh, trao nhau nụ hôn nồng cháy trước sự chứng kiến của nhiều người? - Ảnh 2
Shark Bình nhiều lần không ngần ngại lên tiếng bênh vực, đáp trả cực gắt những bình luận tiêu cực về bạn gái là 'tiểu tam', 'giật chồng',...

Dẫu vậy, Shark Bình nhiều lần không ngần ngại lên tiếng bênh vực, đáp trả cực gắt những bình luận tiêu cực về bạn gái. Đáng chú ý là lần Phương Oanh bị vợ cũ Shark Bình chê bai là "nát phẫu thuật" hoặc "ngoài nhảy ra có biết làm gì không",... thì Shark Bình cảm thấy khó chịu. Anh lập tức đăng đàn chỉ trích vợ cũ chơi không đẹp và khẳng định Phương Oanh có nhan sắc, tài năng nhất định chứ không phải chỉ biết nhảy như doanh nhân Đào Lan Hương nói. Shark Bình khẳng định, Phương Oanh đang làm rất tốt những gì anh mong cầu.

Hot: Rộ clip Shark Bình quỳ gối cầu hôn Phương Oanh, trao nhau nụ hôn nồng cháy trước sự chứng kiến của nhiều người? - Ảnh 3
Vừa qua, bức ảnh nhận giấy chứng nhận kết hôn của Shark Bình và Phương Oanh từng một phen gây chấn động dư luận

Kể từ khi xác nhận mối quan hệ, cặp đôi thoải mái thể hiện tình cảm dành cho nhau. Họ thường xuyên tương tác với đối phương đầy ngọt ngào trên mạng xã hội. Một số người hâm mộ mong chờ đám cưới của cặp đôi sẽ sớm được diễn ra.

Shark Bình định nghĩa 2 từ 'hạnh phúc', đáp trả cực gắt khi bị chê trách vứt bỏ vợ con để tìm người mới

Shark Bình định nghĩa 2 từ 'hạnh phúc', đáp trả cực gắt khi bị chê trách vứt bỏ vợ con để tìm người mới

Sau khi chính thức về chung 1 nhà, Shark Bình và Phương Oanh vẫn tiếp tục là tâm điểm chú ý của dư luận.

Xem thêm
Từ khóa:   shark Bình Phương Oanh shark Bình cầu hôn Phương Oanh

TIN MỚI NHẤT

Cuộc sống hôn nhân bên người chồng gia trưởng và hành động bất ngờ làm tôi ngỡ ngàng

Cuộc sống hôn nhân bên người chồng gia trưởng và hành động bất ngờ làm tôi ngỡ ngàng

Tâm sự 1 phút trước
Người phụ nữ khống chế, rút lưỡi câu ra khỏi hàm con cá mập khiến những người chứng kiến kinh ngạc

Người phụ nữ khống chế, rút lưỡi câu ra khỏi hàm con cá mập khiến những người chứng kiến kinh ngạc

Video 16 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Tình huống vô lý khi bất ngờ bị cô gái lạ mặt tát trên phố và sự thật phía sau

Tình huống vô lý khi bất ngờ bị cô gái lạ mặt tát trên phố và sự thật phía sau

Tâm sự 31 phút trước
Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Sao quốc tế 37 phút trước
Đúng 99 ngày tới, có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, 3 con giáp khai thông tài lộc, phúc khí hanh thông, vận trình thuận lợi

Đúng 99 ngày tới, có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, 3 con giáp khai thông tài lộc, phúc khí hanh thông, vận trình thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Hậu trường 48 phút trước
Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Sao quốc tế 52 phút trước
Món quà 20 cây vàng ngày cưới và hành động kéo con dâu vào phòng đòi lại của mẹ chồng

Món quà 20 cây vàng ngày cưới và hành động kéo con dâu vào phòng đòi lại của mẹ chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 1 phút trước
Người phụ nữ leo lên cột điện cao thế 15 mét sau khi người đàn ông đã có gia đình từ chối kết hôn

Người phụ nữ leo lên cột điện cao thế 15 mét sau khi người đàn ông đã có gia đình từ chối kết hôn

Video 1 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi