Bắt quả tang nam thanh niên dùng điện thoại lén nhà vệ sinh nữ ở Hà Nội

Đời sống 22/03/2026 09:19

Một nam thanh niên vừa bị bắt quả tang khi đang có hành vi quay lén trong nhà vệ sinh nữ tại một văn phòng công sở ở Hà Nội. Ngay sau khi phát hiện sự việc, đối tượng đã bị khống chế và bàn giao cho cơ quan công an để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 21/3, Công an phường Tây Hồ vừa tiếp nhận, xử lý đối tượng T.Đ.H. (20 tuổi, trú tại tỉnh Ninh Bình) về hành vi sử dụng điện thoại di động quay lén trong khu vực nhà vệ sinh nữ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, số 258 Võ Chí Công.

Theo Công an TP Hà Nội, khoảng 16h35 ngày 18/3, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố nhận tin báo của người dân về việc xảy ra vụ việc gây rối tại địa điểm trên.

Bắt quả tang nam thanh niên dùng điện thoại lén nhà vệ sinh nữ ở Hà Nội - Ảnh 1
Đối tượng T.Đ.H tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Theo thông tin VietNamNet, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường để xác minh, làm rõ vụ việc.

Tại hiện trường, tổ công tác phát hiện một thanh niên có hành vi sử dụng điện thoại di động quay lén trong khu vực nhà vệ sinh nữ. Đối tượng khai nhận là T.Đ.H.

Sau đó, tổ công tác đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Tây Hồ tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam người đàn ông hành hung nữ shipper. Vụ việc được ghi lại trong clip lan truyền trên mạng, gây bức xúc dư luận.

Xem thêm
Từ khóa:   quay lén nhà vệ sinh nữ tin mới tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

