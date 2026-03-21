Bà Nguyễn Ngọc Tiền bị khởi tố: Khung hình phạt cao nhất lên đến chung thân

Đời sống 21/03/2026 11:32

Với cáo buộc chiếm đoạt số tiền lên đến 131 tỷ đồng, bà Nguyễn Ngọc Tiền đã bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo. Theo quy định của Bộ luật Hình sự, với tính chất nghiêm trọng của vụ án, bà Tiền đang đối diện với khung hình phạt nghiêm khắc từ 12 năm tù đến tù chung thân.

Như trước đó báo Người Lao Động đưa tin, ngày 20-3, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM cho biết đã cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt để tạm giam bà Nguyễn Ngọc Tiền (SN 1976) để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nguyễn Ngọc Tiền là nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Đảo Vàng (GIS). Công ty này được thành lập vào năm 2014 với vốn điều lệ ban đầu 10 tỉ đồng.

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt để tạm giam bà Nguyễn Ngọc Tiền (SN 1976) để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ảnh: Báo Dân Trí. 

Từ tháng 3-2018 đến tháng 6-2023, Nguyễn Ngọc Tiền - Giám đốc Công ty Đảo Vàng ký hợp đồng và thu tiền của khách hàng số tiền 131,3 tỉ đồng.

Khi bị bắt về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền (SN 1976) sẽ đối mặt với khung hình phạt nào?

Chia sẻ trên báo Dân Trí, luật sư Trương Văn Tuấn (Văn phòng Luật sư Trạng Sài Gòn) cho biết, sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, các cơ quan tiến hành tố tụng sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động điều tra, truy tố và xét xử theo quy định pháp luật.

Theo luật sư Tuấn, nếu cơ quan chức năng chứng minh được hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền từ 500 triệu đồng trở lên, người phạm tội có thể bị xử lý theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), với khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm tù hoặc tù chung thân.

Bà Tiền đang đối diện với khung hình phạt nghiêm khắc từ 12 năm tù đến tù chung thân. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Ngoài hình phạt chính, người phạm tội còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung như phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Về trách nhiệm dân sự, luật sư Tuấn cho biết, người phạm tội có nghĩa vụ bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra cho các bị hại. Việc bồi thường được thực hiện thông qua nguồn tài sản bị kê biên, thu hồi theo quy định của cơ quan tiến hành tố tụng.

Theo Công an TPHCM, công ty của bà Nguyễn Ngọc Tiền bị tố có dấu hiệu lừa đảo khi ký hợp đồng hợp tác đầu tư tại dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội (Royal Streamy Villas, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cũ) do Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang làm chủ đầu tư.

Tháng 3/2018, doanh nghiệp này do ông Trần Thọ Thắng làm đại diện pháp luật đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty GIS.

Dù dự án chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, chưa đủ điều kiện mở bán, Công ty GIS vẫn tìm khách, ký hợp đồng và thu đến 95% giá trị lô đất.

Cảnh sát xác định, từ tháng 3/2018 đến 6/2023, Nguyễn Ngọc Tiền đã ký hợp đồng, thu hơn 131 tỷ đồng; riêng 13 bị hại đã bị chiếm đoạt hơn 41 tỷ đồng.

Chân dung doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền trước khi bị bắt về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền (SN 1976) là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH DV Bất động sản Đảo Vàng - GIS. Nhiều người biết nữ doanh nhân này với vai trò là vợ của cố diễn viên Quý Bình.

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (22/3-23/3), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (22/3-23/3), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Trứng vịt lộn: "Thuốc bổ" hay "thuốc độc" đều do cách bạn ăn hàng ngày

Trứng vịt lộn: "Thuốc bổ" hay "thuốc độc" đều do cách bạn ăn hàng ngày

Dinh dưỡng 1 giờ 4 phút trước
Trương Lăng Hách tiết lộ tăng nhiều cân để đóng phim Trục ngọc

Trương Lăng Hách tiết lộ tăng nhiều cân để đóng phim Trục ngọc

Sao quốc tế 1 giờ 34 phút trước
Thần Tài mở kho vàng sau ngày 21/3/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 21/3/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam người đàn ông hành hung nữ shipper ở TP.HCM

Khởi tố, bắt tạm giam người đàn ông hành hung nữ shipper ở TP.HCM

Đời sống 2 giờ 9 phút trước
Ngực lệch bất thường, người phụ nữ đi khám mới “tá hỏa” phát hiện vỡ túi độn

Ngực lệch bất thường, người phụ nữ đi khám mới “tá hỏa” phát hiện vỡ túi độn

Tin y tế 2 giờ 45 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 21/3/2026: Vàng miếng SJC rớt thêm 5 triệu đồng/lượng chỉ sau một đêm

Giá vàng hôm nay, ngày 21/3/2026: Vàng miếng SJC rớt thêm 5 triệu đồng/lượng chỉ sau một đêm

Đời sống 2 giờ 55 phút trước
3 con giáp phát tài phát lộc, kiếm tiền nhiều như nước, sự nghiệp thành công vang dội sau ngày 21/3/2026

3 con giáp phát tài phát lộc, kiếm tiền nhiều như nước, sự nghiệp thành công vang dội sau ngày 21/3/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Bảy 21/3/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Bảy 21/3/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước

Chân dung doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền trước khi bị bắt về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Chân dung doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền trước khi bị bắt về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Nóng: Doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền, vợ cố diễn viên Quý Bình bị bắt

Nóng: Doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền, vợ cố diễn viên Quý Bình bị bắt

Khởi tố, bắt tạm giam người đàn ông hành hung nữ shipper ở TP.HCM

Khởi tố, bắt tạm giam người đàn ông hành hung nữ shipper ở TP.HCM

Cháy tầng 5 nhà nghỉ, khẩn trương hỗ trợ 95 khách nước ngoài thoát nạn

Cháy tầng 5 nhà nghỉ, khẩn trương hỗ trợ 95 khách nước ngoài thoát nạn

Vạch trần 'vở kịch' vợ cố diễn viên Quý Bình dựng lên để thu 131,3 tỷ đồng từ khách hàng

Vạch trần 'vở kịch' vợ cố diễn viên Quý Bình dựng lên để thu 131,3 tỷ đồng từ khách hàng

Triệt phá 'công xưởng' kem trộn gắn mác Olay, Vaseline quy mô lớn ở TP.HCM

Triệt phá 'công xưởng' kem trộn gắn mác Olay, Vaseline quy mô lớn ở TP.HCM

Sập giàn giáo công trình trường học, 3 công nhân thương vong

Sập giàn giáo công trình trường học, 3 công nhân thương vong