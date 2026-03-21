Bà Nguyễn Ngọc Tiền bị khởi tố: Khung hình phạt cao nhất lên đến chung thân

Nguyễn Ngọc Tiền là nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Đảo Vàng (GIS). Công ty này được thành lập vào năm 2014 với vốn điều lệ ban đầu 10 tỉ đồng.

Như trước đó báo Người Lao Động đưa tin, ngày 20-3, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM cho biết đã cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt để tạm giam bà Nguyễn Ngọc Tiền (SN 1976) để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Khi bị bắt về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền (SN 1976) sẽ đối mặt với khung hình phạt nào?

Từ tháng 3-2018 đến tháng 6-2023, Nguyễn Ngọc Tiền - Giám đốc Công ty Đảo Vàng ký hợp đồng và thu tiền của khách hàng số tiền 131,3 tỉ đồng.

Chia sẻ trên báo Dân Trí, luật sư Trương Văn Tuấn (Văn phòng Luật sư Trạng Sài Gòn) cho biết, sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, các cơ quan tiến hành tố tụng sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động điều tra, truy tố và xét xử theo quy định pháp luật.

Theo luật sư Tuấn, nếu cơ quan chức năng chứng minh được hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền từ 500 triệu đồng trở lên, người phạm tội có thể bị xử lý theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), với khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm tù hoặc tù chung thân.

Bà Tiền đang đối diện với khung hình phạt nghiêm khắc từ 12 năm tù đến tù chung thân. Ảnh: Báo Dân Trí.

Ngoài hình phạt chính, người phạm tội còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung như phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Về trách nhiệm dân sự, luật sư Tuấn cho biết, người phạm tội có nghĩa vụ bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra cho các bị hại. Việc bồi thường được thực hiện thông qua nguồn tài sản bị kê biên, thu hồi theo quy định của cơ quan tiến hành tố tụng.