Hà Nội: Sản phụ 60 tuổi sinh bé trai nặng 2,8kg khỏe mạnh

Tin y tế 22/03/2026 09:52

Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Hà Nội) vừa thực hiện thành công ca mổ lấy thai đặc biệt cho sản phụ 60 tuổi. Em bé chào đời nặng 2,8 kg, khóc to, phản xạ tốt.

Theo báo Dân Trí, GS.TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật lấy thai an toàn cho sản phụ đã 60 tuổi.

Theo đó, sản phụ 60 tuổi nhập viện khi thai 38,2 tuần, tình trạng toàn thân ổn định nhưng có nhiều yếu tố nguy cơ đáng lưu ý: tăng huyết áp mạn tính đang điều trị, đái tháo đường thai kỳ phải kiểm soát bằng insulin hàng ngày, tiền sử phẫu thuật sản phụ khoa gồm mổ mở chửa ngoài tử cung (GEU) và mổ tách dính buồng tử cung (BTC).

Hà Nội: Sản phụ 60 tuổi sinh bé trai nặng 2,8kg khỏe mạnh - Ảnh 1
Sản phụ 60 tuổi sinh con trai 2,8kg khỏe mạnh. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Theo thông tin báo Người Lao Động, trước phẫu thuật, các chỉ số sinh tồn được duy trì trong giới hạn an toàn, huyết áp 125/80 mmHg, mạch 85 lần/phút, đường huyết kiểm soát bằng insulin. Ca mổ được chuẩn bị kỹ lưỡng do nguy cơ biến chứng cao.

Ê kíp phẫu thuật do GS-TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc bệnh viện, trực tiếp thực hiện. Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ vừa tập trung chuyên môn vừa trấn an tinh thần người bệnh.

Em bé chào đời ngày 20-3, nặng 2,8 kg, khóc to, phản xạ tốt. Sau sinh, bác sĩ thực hiện cắt dây rốn chậm nhằm giảm nguy cơ thiếu máu và hỗ trợ miễn dịch cho trẻ.

Theo Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, thành công của ca mổ không chỉ dừng lại ở việc đón một em bé khỏe mạnh, mà quá trình tiếp tục theo dõi và hồi sức sau mổ cho người mẹ vẫn là thử thách. Vì thế, người mang thai khi tuổi cao cần được quản lý tại các cơ sở y tế chuyên sâu.

TP.HCM: Cứu sống kịp thời sản phụ mắc bệnh tim nặng sinh con lần thứ 5

TP.HCM: Cứu sống kịp thời sản phụ mắc bệnh tim nặng sinh con lần thứ 5

Chỉ sau 45 phút kể từ lúc nhập viện, ca mổ đã hoàn thành thành công, đón chào bé gái nặng 2.700 gram chào đời khỏe mạnh.

Hà Nội: Sản phụ 60 tuổi sinh bé trai nặng 2,8kg khỏe mạnh

Hà Nội: Sản phụ 60 tuổi sinh bé trai nặng 2,8kg khỏe mạnh

