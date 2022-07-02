Sau khi đăng quang, Hoa hậu Ngọc Châu lần đầu lên tiếng về chuyện gia cảnh khó khăn

Hậu trường 02/07/2022 08:56

Mới đây, Hoa hậu Ngọc Châu đã lên tiếng về những thông tin cho rằng gia cảnh của cô khá khó khăn vì mồ côi cha từ lúc 5 tuổi và mẹ phải tảo tần nuôi 3 chị em ăn học.

Sau khi Nguyễn Thị Ngọc Châu đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, sự nghiệp và đời tư của nàng hậu luôn nhận được sự chú ý và quan tâm từ phía cư dân mạng. Đáng chú ý là nhiều thông tin cho rằng gia cảnh của Hoa hậu Ngọc Châu khá khó khăn vì mồ côi cha từ lúc 5 tuổi và mẹ phải tảo tần nuôi 3 chị em ăn học. 

Mới đây, chia sẻ với truyền thông, Ngọc Châu đã lên tiếng về gia cảnh nhà mình. Nàng hậu khẳng định rằng từ trước đến giờ, bản thân chưa bao giờ phát ngôn hay bày tỏ là gia cảnh của mình nghèo cả. Chính vì vậy, những thông tin sai lệch trên đã khiến nhiều người hiểu lầm.

Sau khi đăng quang, Hoa hậu Ngọc Châu lần đầu lên tiếng về chuyện gia cảnh khó khăn - Ảnh 1
Nàng hậu khẳng định rằng từ trước đến giờ, bản thân chưa bao giờ phát ngôn hay bày tỏ là gia cảnh của mình nghèo cả - Ảnh: FBNV

Chia sẻ rõ hơn về hoàn cảnh của mình, Ngọc Châu giãi bày: "Châu có chia sẻ là nhà Châu làm nông và mẹ Châu đã cố gắng rất nhiều để hoàn thiện và chăm sóc 3 chị em. Ở trường Tôn Đức Thắng có một sự đặc biệt như thế này. Năm học sau học phí sẽ cao hơn năm học trước. Giai đoạn Châu theo học ở Tôn Đức Thắng là từ năm 2015 -2016. Lúc đó, học phí cũng ở mức chấp nhận được, không quá cao như bây giờ".

Sau khi đăng quang, Hoa hậu Ngọc Châu lần đầu lên tiếng về chuyện gia cảnh khó khăn - Ảnh 2
Ngọc Châu và mẹ tại đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Ngọc Châu mong muốn đưa đến thông tin chính xác về bản thân để không bị hiểu lầm về mình. Nàng hậu cũng tiết lộ thêm về số tiền đưa cho mẹ trang trải mỗi tháng. Cô cho biết: "Mỗi tháng Châu chỉ chi tầm 2 triệu cho tiền nhà thôi bởi vì mình có ở chung với các bạn sinh viên để chia sẻ chi phí nhẹ nhàng hơn. Một học kì của Châu lúc đó chỉ rơi vào tầm từ 7-10 triệu thôi. Trong suốt 1 năm khi Châu hoạt động khi bước ra khỏi Việt Nam Next Top Model, Châu được trả mức lương đến 20 triệu/tháng nên đủ để chi tiêu cuộc sống vào lúc đó".

Sau khi đăng quang, chiến thắng của Ngọc Châu nhận được sự ủng hộ của khán giả, cho rằng ở cô hội tụ các yếu tố về nhan sắc, hình thể, kỹ năng trình diễn, ngoại ngữ. Ngoài vương miện, mỹ nhân còn thắng giải thưởng phụ "Best Body", "Đại sứ môi trường" thuộc phần thi "Người đẹp bản lĩnh".

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