Tân Hoa hậu Ngọc Châu phân trần trước phát ngôn bất nhất 'trước giờ chưa từng yêu'

Tân Hoa hậu 28 tuổi vừa lên tiếng đính chính sau ồn ào phát ngôn bất nhất ' trước giờ chưa từng yêu'

Tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ 2022 vừa qua, người con của xứ sở Tây Ninh Nguyễn Thị Ngọc Châu đã xuất sắc đăng quang ngôi vị cao nhất tại đấu trường nhan sắc này. Theo đó, những câu chuyện và tin đồn xoay quanh đời tư của Top 3 ngôi vị, đặc biệt là Tân Hoa Hậu Ngọc Châu đến nay vẫn luôn nhận được nhiều sự quan tâm từ phía công chúng. Người con của xứ sở Tây Ninh Nguyễn Thị Ngọc Châu đã xuất sắc đăng quang ngôi vị cao nhất tại Hoa hậu Hoàn Vũ 2022 - Ảnh: Internet Cụ thể, tại buổi họp báo diễn ra sau đêm chung kết, Ngọc Châu phát biểu rằng cô "trước giờ chưa từng yêu". Theo đó, lời chia sẻ này của nàng hậu đã được đặt nghi vấn cũng như thu hút nhiều sự chú ý của dư luận xã hội. Nhiều dân tình không khỏi thắc mắc tại sao Ngọc Châu hiện tại đã 28 tuổi mà vẫn chưa hề có "mối tình vắt vai", nói ra thì cũng là điều khá vô lý.

Vì thế, trong cuộc phỏng vấn với Zing mới đây, 'chân dài' gốc Tây Ninh đã lên tiếng đính chính về thông tin này. Cô cho biết ý cô muốn nói lúc đó là hiện tại bản thân cô vẫn còn đang độc thân mà thôi. Vì thế, cô cho rằng nếu mà nói chưa hề có là "xạo" rồi. Người đẹp sinh năm 1994 cho hay rằng thời gian này cô chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp, cho nhiệm kỳ của mình nhiều hơn là phải vướng bận chuyện tình cảm. Cô cho biết ý cô muốn nói lúc bộc bạch 'chưa từng yêu' là hiện tại bản thân cô vẫn còn đang độc thân mà thôi - Ảnh: Internet Đồng thời, Ngọc Châu tiết lộ thêm về những mối tình đã trải: "Nếu tính luôn cả thời đi học, thời điểm mình còn là nữ sinh cấp 3 hay sinh viên, tôi chỉ có 3 mối tình thôi". Vậy là nàng tân hoa hậu đã từng có 3 mối tình khi còn ngồi trên ghế nhà trường chứ không phải là "chưa từng yêu" như bản thân đã bộc bạch trước đó.

Người đẹp Tây Ninh cho biết không đặt nặng tiêu chuẩn về kinh tế cho bạn trai tương lai, vì cô tin bản thân đủ sức kiếm tiền và làm đại gia cho chính mình. Người đẹp Tây Ninh cho biết không đặt nặng tiêu chuẩn về kinh tế cho bạn trai tương lai - Ảnh: Internet Theo đó, những chia sẻ không nhất quán của nàng tân Hoa hậu Ngọc Châu đang gây xôn xao trên mạng xã hội. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng có thể lúc đó cô còn khá hồi hộp nên không thể biểu đạt chính xác ý mình muốn nói đến. Một phần, cuộc sống cá nhân cũng như nhất cử nhất động của Ngọc Châu sau này sẽ càng được quan tâm nhiều hơn thế nên netizens mong rằng lần sau Miss Universe 2022 có thể diễn đạt rõ ràng hơn để tránh gây hiểu lầm về sau. Trước khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Ngọc Châu từng đoạt quán quân Vietnam’s Next Top Model 2016. Người đẹp 9X tiếp tục thi và đăng quang Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018. Năm 2019, Ngọc Châu thi Miss Supranational 2019 và xuất sắc lọt vào top 10 chung cuộc cùng giải thưởng phụ Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á.

Mặt mộc của các Hoa hậu đình đám: Ngọc Châu như búp bê, Thảo Nhi ra sao mà lọt Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới? Các Hoa hậu - Á hậu luôn xuất hiện trước công chúng với diện mạo được trang điểm kỹ lưỡng, vì thế khán giả vô cùng tò mò rằng khi bỏ lớp trang điểm ấy ra, họ sẽ trông như thế nào.

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