Sau khi Cường Đô la công khai bạn gái mới, Hạ Vi lập tức trách móc tình cũ như thế này đây

Mới đây, trên trang Instagram của mình, Hạ Vi đã chia sẻ lời ca khúc Do em quá tệ của nam ca sĩ Isaac và Lou Hoàng. Điều đáng chú ý, nữ diễn viên cố tình làm nổi bật dòng chữ "do em quá tệ" nhưng bên cạnh đó lại ghi "Do anh quá tệ chứ" như ngầm trách móc người nào đó đã làm cô tổn thương.

Tuy không chỉ đích danh ai nhưng hành động này của nữ chính Tấm Cám: Chuyện chưa kể làm nhiều khán giả cho rằng cô ngầm trách móc tình cũ Cường Đô la vì vừa chia tay không lâu đã công khai hạnh phúc bên người mới.

Cường Đô la - Hạ Vi chia tay vào tháng 7/2017 sau 2 năm gắn bó. Không lâu sau khi đường ai nấy đi, "Thiếu gia phố núi" và người đẹp Đàm Thu Trang đã công khai chia sẻ trạng thái "đã đính hôn" trên Facebook khiến nhiều khán giả bất ngờ.