Sau khi Cường Đô la công khai bạn gái mới, Hạ Vi lập tức trách móc tình cũ như thế này đây

Hậu trường 19/11/2017 09:40

Sau khi Cường Đô la công khai tình cảm với Đàm Thu Trang, Hạ Vi bất ngờ có hành động trách móc tình cũ như thế này đây.

Mới đây, trên trang Instagram của mình, Hạ Vi đã chia sẻ lời ca khúc Do em quá tệ của nam ca sĩ Isaac và Lou Hoàng. Điều đáng chú ý, nữ diễn viên cố tình làm nổi bật dòng chữ "do em quá tệ" nhưng bên cạnh đó lại ghi "Do anh quá tệ chứ" như ngầm trách móc người nào đó đã làm cô tổn thương. 

Sau khi Cường Đô la công khai bạn gái mới, Hạ Vi lập tức trách móc tình cũ như thế này đây - Ảnh 1
Chia sẻ mới đây của Hạ Vi khiến nhiều người cho rằng cô đang trách móc tình cũ vì đã đối xử tàn nhẫn với mình - Ảnh: Instagram

Tuy không chỉ đích danh ai nhưng hành động này của nữ chính Tấm Cám: Chuyện chưa kể làm nhiều khán giả cho rằng cô ngầm trách móc tình cũ Cường Đô la vì vừa chia tay không lâu đã công khai hạnh phúc bên người mới.

Cường Đô la - Hạ Vi chia tay vào tháng 7/2017 sau 2 năm gắn bó. Không lâu sau khi đường ai nấy đi, "Thiếu gia phố núi" và người đẹp Đàm Thu Trang đã công khai chia sẻ trạng thái "đã đính hôn" trên Facebook khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Sau khi Cường Đô la công khai bạn gái mới, Hạ Vi lập tức trách móc tình cũ như thế này đây - Ảnh 2
Cường Đô la công khai đăng ảnh Đàm Thu Trang trên trang cá nhân - Ảnh: Instagram

Thậm chí gần đây, Cường Đô la và Đàm Thu Trang còn kí tên "Cường Trang" trên món quà sinh nhật tặng Hoa hậu Kỳ Duyên như ngầm khẳng định họ đã là một đôi.

Sau khi Cường Đô la công khai bạn gái mới, Hạ Vi lập tức trách móc tình cũ như thế này đây - Ảnh 3
Trong sinh nhật mới đây của Hoa hậu Kỳ Duyên, Cường Đô la và Đàm Thu Trang đã cùng nhau tặng quà cho người đẹp như khẳng định cả hai đã thuộc về nhau - Ảnh: Instagram

Sau khi Cường Đô la công khai bạn gái mới, Hạ Vi lập tức trách móc tình cũ như thế này đây - Ảnh 4
Về phía Hạ Vi, hiện tại cô khẳng định vẫn còn lẻ bóng và đang tập trung để phát triển sự nghiệp - Ảnh: Internet

Khi Cường Đô la công khai người yêu mới, Hạ Vi lại khoe niềm vui bên Huỳnh Anh

Khi Cường Đô la công khai người yêu mới, Hạ Vi lại khoe niềm vui bên Huỳnh Anh

Hạ Vi vừa gây ngạc nhiên khi chia sẻ đoạn tin nhắn với Huỳnh Anh trong lúc Cường Đô la công khai có bạn gái mới.

Xem thêm
Từ khóa:   hạ vi Cường Đô La và Đàm Thu Trang

TIN MỚI NHẤT

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 1 giờ 54 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 2 giờ 20 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Sao quốc tế 2 giờ 39 phút trước
Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 9 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 3 giờ 39 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 4 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42