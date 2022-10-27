Sau gần 4 năm, H'Hen Niê bất ngờ được công nhận là Á hậu 3 của Hoa hậu Hoàn vũ 2018

H'Hen Niê mới đây đã được Chủ tịch của Miss Universe công nhận là Á hậu 3 cuộc thi năm 2018.

Ngày 26/10 vừa qua, truyền thông đưa tin Miss Universe Organization đã được thu mua lại bởi tập đoàn JKN do bà Anne Jakkaphong Jakrajutatip điều hành. Nữ doanh nhân người Thái thu mua lại thương hiệu 70 năm tuổi này với tham vọng nâng tầm cuộc thi lên một tầm cao mới, thậm chí còn hùng mạnh hơn khi nó được được điều hành bởi ông Donald Trump hay IMG. Tỷ phú người Thái Anne Jakkaphong Jakrajutatip mau lại MUO - Ảnh: Internet Sau khi thông tin sang nhượng trên được xác nhận, Chủ tịch hiện tại của Miss Universe, bà Paula Shugart đã có buổi họp báo. Tại đây, bà có chia sẻ đáng chú ý về người đẹp đến từ Việt Nam - H'Hen Niê.

"Vài năm trước, cuộc thi hoa hậu ở Việt Nam ghi nhận một thí sinh xuất thân từ làng quê. Theo truyền thống của quê hương cô gái này, các bé gái ở độ tuổi 13-14 phải kết hôn, nhưng cô ấy đã nói với gia đình rằng: 'Không, con cần phải học'."- bà Paula Shugart nói. H'Hen Niê khiến chủ tịch của Miss Universe cảm động với câu chuyện nỗ lực không ngừng của mình - Ảnh: Miss Universe Chủ tịch Miss Universe cho hay, H'Hen Niê lúc đầu tham gia những cuộc thi để học tập và phát triển bản thân. Nhưng nhờ những nỗ lực của mình mà cô đã biến giấc mơ của mình thành sự thật khi trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.

Không những vậy, bà Paula Shugart còn dành lời ca ngợi cho sự nhân hậu của H'Hen Niê khi cô đã dùng hết số tiền thưởng của mình cho các hoạt động thiện nguyện. Bên cạnh đó, bà khẳng định một điều: "Tôi nghĩ cô ấy là Á hậu 3 Miss Universe 2018". Chủ tịch tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ đã khiến cộng đồng người hâm mộ sắc đẹp và cả các khán giả Việt không khỏi xôn xao và vui mừng. Vậy là sau gần 2 thập kỷ miệt mà gửi thí sinh đi thi, H'Hen Niê đã là người đẹp đầu tiên của Việt Nam có danh hiệu Á hậu của Miss Universe. Trong suốt nhiều năm tổ chức, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ chưa từng công bố ngôi vị Á hậu 3 hay Á hậu 4 vì format vốn có. Vì vậy, vào năm 2018, rất nhiều người đã thắc mắc về danh phận của H'Hen Niê khi cô lọt vào Top 5 chung cuộc.

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