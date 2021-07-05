Sau 6 năm ly hôn, 'nữ hoàng làng múa' Linh Nga có cuộc sống hiện tại ra sao?

Linh Nga được khán giả tặng cho danh xưng mỹ miều "chim công làng múa" hay "nữ hoàng làng múa" bởi khả năng tuyệt đỉnh của cô trên sân khấu. Sau cuộc hôn nhân hiện tại mỹ nhân giờ ra sao?
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Hai nhân vật này chia sẻ ảnh đi sự kiện. Nhưng sau đó cả hai có hiếm cho khán giả thấy chuyện tình ngọt ngào của mình trên trang cá nhân.
Ảnh: Tổng hợp từ nhiều nguồn