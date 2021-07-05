Sau 6 năm ly hôn, 'nữ hoàng làng múa' Linh Nga có cuộc sống hiện tại ra sao?

Thời gian sau, Linh Nga bị lan truyền ảnh hôn nhau cùng một người đàn ông lạ. Nhân vật bị đồn đoán là Tuấn Moon (Anh Tuấn), người mà trước đó Linh Nga từng bị tố cặp kè khi vợ anh này sang Mỹ sinh con.