Sau 6 năm ly hôn, 'nữ hoàng làng múa' Linh Nga có cuộc sống hiện tại ra sao?

Hậu trường 05/07/2021 05:00

Linh Nga được khán giả tặng cho danh xưng mỹ miều "chim công làng múa" hay "nữ hoàng làng múa" bởi khả năng tuyệt đỉnh của cô trên sân khấu. Sau cuộc hôn nhân hiện tại mỹ nhân giờ ra sao?

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Linh Nga lên xe hoa với con trai của một vị tướng ngành công an vào năm 2010 nhưng đến năm 2015 thì ly hôn. Sau đó Linh Nga đưa con gái 3 tuổi về TP.HCM sống. (Ảnh: phunutoday)
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Hậu ly hôn chồng, Linh Nga bị đồn là 'tiểu tam' làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình của một nữ MC tên T.H và chồng tên Tuấn Moon, chủ hệ thống nhà hàng bít tết nổi tiếng ở Hà Nội và TP.HCM. Hai nhân vật chính bị đồn cặp kè với nhau khi vợ của Tuấn sang Mỹ sinh con.
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'Chim công làng múa' và chồng cũ xảy ra tranh chấp quyền nuôi con vào năm 2017. Kết quả tòa đã xử cho cô được quyền nuôi con gái nhỏ Nguyễn Khánh Linh Ly.
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Thời gian sau, Linh Nga bị lan truyền ảnh hôn nhau cùng một người đàn ông lạ. Nhân vật bị đồn đoán là Tuấn Moon (Anh Tuấn), người mà trước đó Linh Nga từng bị tố cặp kè khi vợ anh này sang Mỹ sinh con.
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Năm 2017 Linh Nga công khai ảnh ngọt ngào bên 'nửa kia' lên mạng xã hội.

 linh nga 6Hai nhân vật này chia sẻ ảnh đi sự kiện. Nhưng sau đó cả hai có hiếm cho khán giả thấy chuyện tình ngọt ngào của mình trên trang cá nhân. 

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'Chim công làng múa' đang có những ngày sống trọn vẹn bên hạnh phúc gia đình và chăm lo cho con cái.
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Linh Nga đằm thắm, mặn mà ở tuổi 35.
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Cô sở hữu ngoại hình chuẩn từng mm.
 
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Linh Nga sở hữu năng khiếu múa vượt trội từ nhỏ. 
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Sau ngần ấy năm khó ai vượt qua được hình ảnh của Linh Nga trên sân khấu cùng những bài múa kinh điển.

Ảnh: Tổng hợp từ nhiều nguồn

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