Sau 2 tháng cưới, con gái đại gia Minh Nhựa báo tin vui, khoe bụng bầu lùm lùm

Hậu trường 08/11/2019 14:53

Sau 2 tháng về nhà chồng, Joyce Phạm - con gái Minh Nhựa nhận được "cơn bão" lời chúc mừng khi báo tin sắp lên chức mẹ ở tuổi 20.

Ngày 8/9 vừa qua, con gái đại gia Minh Nhựa - Joyce Phạm khiến dư luận xôn xao khi lên xe hoa ở tuổi 20. Hôn lễ của cô dâu sinh năm 1999 diễn ra long trọng, hoành tráng với siêu xe hàng chục tỷ, đãi tiệc tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng bậc nhất TP. Hồ Chí Minh.

Sau đám cưới, con gái Minh Nhựa thường xuyên khoe cuộc sống hạnh phúc, được chồng thiếu gia cưng chiều, đưa đi du lịch khắp nơi.

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Cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc của Minh Anh bên chồng thiếu gia - Ảnh: Instagram

Mới đây, ái nữ nhà Minh Nhựa bất ngờ khoe bụng bầu lùm lùm trên Instagram. Joyce Phạm diện đầm ôm bó sát cơ thể, vòng hai nhô cao thấy rõ, vóc dáng trông mũm mĩm hơn trước. Mang thai con đầu lòng ở tuổi 20, tiểu thư họ Phạm nhận được vô số lời khen vì gu ăn mặc thời thượng cùng nhan sắc rạng rỡ, tươi trẻ khó cưỡng.

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Minh Anh khoe bụng bầu lớn sau 2 tháng kết hôn - Ảnh: Instagram
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Hình ảnh được cô công khai cách đây không lâu - Ảnh: Instagram

Ngay sau khi đăng tải, bài viết của Minh Anh thu hút sự quan tâm rất lớn từ cư dân mạng. Hầu hết mọi người gửi bình luận chúc mừng và khen ngợi sắc vóc của mẹ bầu 9x.

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Cô nàng chia sẻ về phản ứng của gia đình khi biết tin sắp có cháu - Ảnh: FB

Trước đó vào thời điểm kết hôn, con gái đại gia Minh Nhựa vướng tin đồn "bác sĩ bảo cưới". Tuy nhiên, cô nàng 9x đã lên tiếng phủ nhận. Joyce Phạm cho biết bản thân rất thích con nít nên sẽ vui vẻ đón nhận khi có em bé.

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Việc Mina Phạm không tham dự hôn lễ của con gái Minh Nhựa khiến công chúng đặt nghi vấn về quan hệ "cơm không lành, canh không ngọt" của cả hai.

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Từ khóa:   Minh Nhựa con gái đại gia Minh Nhựa Joyce Phạm

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