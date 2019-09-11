Vừa về làm dâu, con gái đại gia Minh Nhựa đã nhận xét thế này về mẹ chồng

Sau hôn lễ hoành tráng, Minh Anh - con gái Minh Nhựa đã lên tiếng chia sẻ về mẹ chồng và thẳng thắn phủ nhận tin đồn "cưới chạy bầu".

Tối 8/9, hôn lễ của con gái Minh Nhựa đã diễn ra hoành tráng tại TP. Hồ Chí Minh. Đám cưới thu hút sự quan tâm của đông đảo dân mạng bởi sự xa hoa với dàn siêu xe 100 tỷ, khách mời gồm nhiều sao hạng A... Đại gia Minh Nhựa lái siêu xe 80 tỷ chở con gái lên lễ đường - Ảnh: FB Được biết, chi phí cho tiệc cưới khoảng 20 tỷ đồng - Ảnh: FB Dù đã trôi qua vài ngày nhưng dư âm của hôn lễ xa xỉ này vẫn chưa lắng xuống. Mới đây, cô dâu Minh Anh vừa chia sẻ nhiều vấn đề thú vị về cuộc sống sau khi về nhà chồng. Nàng dâu mới dành nhiều lời "có cánh" cho mẹ chồng của mình.

Cô tiết lộ: "Mỗi người sẽ gặp mỗi mẹ chồng khác nhau. Mẹ chồng chị thì không hề khó, cái nào ra cái đó, lúc nào cũng ủng hộ chị, hiền lắm với lại hiểu và thông cảm cho các con".

Minh Anh dành lời khen cho mẹ chồng - Ảnh: Instagram Con gái Minh Nhựa có mối quan hệ khá thân thiết với mẹ chồng - Ảnh: Internet Đồng thời, con gái đại gia Minh Nhựa cũng thẳng thắn phủ nhận chuyện "cưới chạy bầu". Nói về cảm xúc trong ngày đầu về làm dâu, cô nàng viết: "Run, hồi hộp, nhiều cảm xúc lẫn lộn lắm".

Nhận được câu hỏi chuyện đang mang thai, Minh Anh thẳng thắn phủ nhận - Ảnh: Instagram Bên cạnh những câu hỏi xoay quanh chuyện kết hôn, cuộc sống khi về nhà chồng, cô dâu 9x cũng chia sẻ khá chân thành khi được hỏi cảm giác sinh ra trong gia đình giàu có. Khác với suy nghĩ của nhiều người, tiểu thư họ Phạm lại trả lời một cách khá khiêm tốn và chân thành. "Theo em thấy dĩ nhiên thì sẽ khác mọi người rồi ạ. Nhưng để sinh ra được trong gia đình giàu có thì gia đình phải cố gắng làm lụng, để dành, vất vả dữ lắm mới có được ngày hôm nay... nên em thấy mình may mắn hơn thôi chứ em cũng thấy cuộc sống của gia đình em bình thường như bao người khác chứ không có gì đặc biệt đâu", con gái đại gia Minh Nhựa chia sẻ. Một vài chia sẻ thú vị khác của cô nàng sau đám cưới - Ảnh: Instagram Được biết, gia thế nhà chồng Minh Anh cũng không kém cạnh nhà vợ. Chú rể Tâm Nguyễn là một trong những thành viên của hội rich kids Việt Nam với nhiều thú chơi xa xỉ như hàng hiệu, siêu xe tiền tỷ...

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