Con gái đại gia Minh Nhựa lên tiếng về mối quan hệ 'dì ghẻ - con chồng' với vợ mới của ba?

Hậu trường 30/09/2019 16:43

Việc Mina Phạm không tham dự hôn lễ của con gái Minh Nhựa khiến công chúng đặt nghi vấn về quan hệ "cơm không lành, canh không ngọt" của cả hai.

Sau đám cưới hoành tráng của Joyce Phạm - con gái Minh Nhựa vào đầu tháng 9 vừa qua, mối quan hệ của các thành viên trong gia đình đại gia họ Phạm khiến dư luận chú ý nhiều hơn. Trong khi doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh tất bật lo đưa con gái về nhà chồng thì không hề thấy bóng dáng của vợ hai Mina Phạm.

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Mẹ ruột Joyce Phạm (váy đen) đến chúc mừng con gái kết hôn - Ảnh: Internet

Mới đây, con gái đại gia Minh Nhựa tỏ thái độ khó chịu ra mặt khi đọc được bài viết nhắc tên vợ hai của bố - Mina Phạm trong vai trò là mẹ của cô: "Đừng dùng chữ mẹ trong khi người đó không phải là mẹ của mình". Điều này càng làm rộ lên tin đồn mối quan hệ "dì ghẻ - con chồng" không êm đẹp của cả hai. Cũng vì vậy mà nàng tiểu thư 9x đã nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến mẹ kế.

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Joyce Phạm tuyên bố chỉ gọi Mina Phạm là dì - Ảnh: FB

Mới đây, Joyce Phạm đã quyết định chia sẻ thẳng thắn với mọi người về vấn đề nhạy cảm này. Trước hàng chục câu hỏi cùng nội dung: "Chị có ưa mẹ kế không"; "Chị ơi có phải chị rất ghét mẹ kế đúng không"; "Chị không thích mẹ kế hả chị"; "Chị có thích mẹ sau không"... Nàng tiểu thư họ Phạm từ chối trả lời vì: "Mình không muốn bên nào phải khó chịu vì câu trả lời của mình".

Con gái Minh Nhựa thẳng thắn lý giải nguyên nhân không gọi Mina Phạm là mẹ: "Mẹ mình chỉ có 1, mỗi nhà mỗi cảnh, mình không biết nhà người ta như thế nào, gọi vợ sau bằng mẹ hay gì. Nhưng mình chỉ gọi duy nhất một người trên đời này là mẹ là người đã sinh ra mình. Còn người đến sau hay gì đi chăng nữa sẽ không gọi bằng mẹ”.

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Đại gia Minh Nhựa trong hôn lễ tiền tỷ vào đầu tháng 9 vừa qua - Ảnh: Internet

Cô cũng nhấn mạnh thêm: "Bố mình thích dì ấy vì một chữ 'hết duyên'. Hơn nữa, đây là chuyện của người lớn, mình không tiện xen vào. Người sau này của bố mình có quê mùa như thế nào, đó là chuyện của họ. Các bạn muốn chê hay góp ý thì có thể liên lạc với chính chủ, vì dù sao đó là quyết định của bố mình, không phải của mình".

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