Vân Quang Long trải qua hai cuộc hôn nhân, cuối đời sống một mình tại New York. Anh có hai người con với vợ đầu và một con cùng vợ sau. Cuối năm 2017, sau khi cùng gia đình sang Mỹ định cư, ca sĩ tập trung vào công việc kinh doanh nhà hàng, bất động sản. Tuy nhiên, vào tháng 12/2020, thông tin Vân Quang Long qua đời vì đột quỵ ở Mỹ khiến ai nấy không khỏi bàng hoàng và xót xa. Sau đó, giữa vợ thứ hai và bố mẹ của anh đã có mâu thuẫn không hề nhỏ. Phía gia đình nam ca sĩ chỉ nhận người vợ đầu tiên và hai con làm con dâu và cháu nội. Phụ Huynh của Vân Quang Long kịch liệt phản đối Linh Lan.

Sau hơn 2 năm xảy ra nhiều biến cố thì cuộc sống hiện tại của vợ 2 và con gái út có nhiều thay đổi. Cô và thiên thần nhí đã lấy lại cân bằng cuộc sống để bắt đầu mọi thứ.