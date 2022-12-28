Sau 2 năm Vân Quang Long mất, vợ thứ hai và con gái của anh vẫn tưởng nhớ về anh rất nhiều.
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Vân Quang Long trải qua hai cuộc hôn nhân, cuối đời sống một mình tại New York. Anh có hai người con với vợ đầu và một con cùng vợ sau. Cuối năm 2017, sau khi cùng gia đình sang Mỹ định cư, ca sĩ tập trung vào công việc kinh doanh nhà hàng, bất động sản. Tuy nhiên, vào tháng 12/2020, thông tin Vân Quang Long qua đời vì đột quỵ ở Mỹ khiến ai nấy không khỏi bàng hoàng và xót xa. Sau đó, giữa vợ thứ hai và bố mẹ của anh đã có mâu thuẫn không hề nhỏ. Phía gia đình nam ca sĩ chỉ nhận người vợ đầu tiên và hai con làm con dâu và cháu nội. Phụ Huynh của Vân Quang Long kịch liệt phản đối Linh Lan.
Sau hơn 2 năm xảy ra nhiều biến cố thì cuộc sống hiện tại của vợ 2 và con gái út có nhiều thay đổi. Cô và thiên thần nhí đã lấy lại cân bằng cuộc sống để bắt đầu mọi thứ.
Mới đây, hai mẹ con đã hiếm hoi lộ diện trong ngày giỗ của Vân Quang Long. Trong ngày giỗ của cố ca sĩ, cô cùng ái nữ chia sẻ giây phút bình dị ngồi trò chuyện cùng nhau. Đây cũng là lần hiếm hoi hai mẹ con lộ diện trên mạng xã hội sau một thời gian dài.
Con gái của cố ca sĩ - bé Helen cũng lộ rõ vẻ cao lớn và xinh xắn khi ngoan ngoãn và lễ phép tâm sự cùng mẹ. Trong ngày giỗ 2 năm của ba, Linh Lan và con gái làm mâm cúng đơn giản tại nhà. Tuy nhiên, con gái lại gây xúc động với câu trả lời về Vân Quang Long khi được mẹ hỏi: "Ba đâu rồi", nhóc tỳ hồn nhiên đáp: "Ba ở trên trời".
Dù thời gian trở lại đây, cô ít cập nhật khoảnh khắc mới, tuy nhiên dễ dàng nhận ra nụ cười đã quay trở lại trong cuộc sống của vợ 2 Vân Quang Long. Bà mẹ 1 con cũng được khen ngợi vì diện mạo ngày càng trẻ trung và xinh đẹp dù vất vả nuôi thiên thần nhí.