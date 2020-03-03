Sắp lên xe hoa, Hoa hậu Ngọc Hân tiết lộ lý do chọn kết hôn với bạn trai hiện tại

Hoa hậu Ngọc Hân cho biết, nếu kết hôn thì cô nhất định sẽ chọn người luôn yêu thương mình mọi lúc dù xấu hay đẹp.

Hoa hậu Ngọc Hân là người vô cùng kín tiếng trong chuyện đời tư. Tuy nhiên sau lễ dạm ngõ với bạn trai lâu năm, Hoa hậu Việt Nam 2010 đã thoải mái hơn. Cặp đôi không còn e ngại khi chia sẻ những khoảnh khắc tình tứ bên nhau. Dù vậy, chân dài này vẫn chưa hé lộ thời gian cụ thể về ngày lên xe hoa.

Nhan sắc xinh đẹp của nàng hậu ở tuổi 31 - Ảnh: FB

Mới đây, Ngọc Hân thu hút sự chú ý khi chia sẻ về hôn phu. Đây là lần hiếm hoi Hoa hậu Việt Nam 2010 nói về lý do chọn anh là người gắn bó suốt cuộc đời.

Cô viết: "Nếu kết hôn, nhất định phải... tìm một người mà khi ở trước người đó bạn có thể thoải mái là chính mình, có thể để mặt mộc, hay có lúc thì bôi trát điên đảo, tóc tai bù xù hay xịt keo cứng ngắc, mặc áo xấu hoặc áo dài đẹp. Người đó không để ý bạn nổi bao nhiêu cục mụn, cũng không để ý bạn đã ăn 3 chén cơm còn thêm 1 cái đùi gà.

Ngọc Hân xác nhận đã làm lễ dạm ngõ với bạn trai vào tháng 11/2019 - Ảnh: FB

Người đó có thể hiểu cho được cái tính vui buồn bất thường của bạn, lúc buồn sẽ hay nổi cáu, lúc vui thì dù có ở trên đường cũng sẽ cười đến mức gập người đứng dậy không nổi. Dù bạn có mập hay ốm, có trắng hay đen, đẹp hay xấu, thì người đó vẫn yêu thương bạn như cũ".

Bạn trai Ngọc Hân cũng là nhân vật chính trong bộ ảnh cưới của nàng hậu bị rò rỉ vào năm 2017 - Ảnh: FB

Có thể thấy, Hoa hậu Ngọc Hân đang rất hài lòng với sự lựa chọn của mình. Dưới phần bình luận, mọi người gửi lời chúc mừng cô vì đã tìm được người chồng như ý. Người hâm mộ hi vọng chân dài 8x sẽ sớm thông báo ngày vu quy để mọi người được chung vui.

Hoa hậu Ngọc Hân hiếm hoi mặc váy xuyên thấu, khoe chân dài Trong một sự kiện mới đây, Ngọc Hân gây bất ngờ khi diện đầm dạ hội xuyên thấu, để lộ đôi chân dài sau vải lưới mỏng manh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sap-len-xe-hoa-hoa-hau-ngoc-han-tiet-lo-ly-do-chon-ket-hon-voi-ban-trai-hien-tai-352583.html