Sau 3 năm kết hôn, vợ Hoàng Anh tung ảnh cưới xinh lung linh

Vợ diễn viên Hoàng Anh gửi lời yêu thương đến chồng nhân kỷ niệm 3 năm ngày cưới và đăng tải loạt ảnh hiếm trong ngày 'về chung nhà'.

Hoàng Anh là gương mặt quen thuộc của khán giả truyền hình phía Nam. Năm 2018, nam diễn viên từng rất thành công khi vào vai Công trong phim "Gạo nếp gạo tẻ". Tuy nhiên, sau khi bộ phim đình đám này đóng máy, anh quyết định bỏ lại mọi hào quang để sang Mỹ đoàn tụ vợ con. Dù không còn hoạt động trong nước, nhưng cuộc sống của diễn viên Hoàng Anh nơi xứ người vẫn được công chúng quan tâm.

Hoàng Anh sang Mỹ đoàn tụ vợ con vào đầu năm 2019. Tết Nguyên Đán vừa qua, anh đưa cả nhà về quê đón năm mới - Ảnh: FB

Mới đây, nhân dịp 3 năm ngày cưới, vợ Hoàng Anh gửi tâm sự ngọt ngào đến chồng. Quỳnh Như cũng công khai ảnh cưới cách đây 3 năm nhân dịp kỷ niệm đặc biệt của hai vợ chồng.

Cô viết: "Hôm nay đúng ba năm ngày cưới của vợ chồng mình. Mình đã trải qua những thăng trầm, vui buồn trong cuộc sống. Nay thì còn lời thêm cục vàng là bé Nu. Càng sóng gió, khi vượt qua được thì lại càng trân trọng gia đình nhỏ của mình hơn phải không ông xã? Cũng giống như ông xã từng nói với bà xã: Không ai trên đời này sinh ra đã hợp nhau, vì tình yêu mà cùng nhau cố gắng thay đổi vì nhau mà thôi. Hãy cùng nắm tay nhau vượt qua hết quãng đời còn lại nha ông xã. Bà xã và Nu sẽ mãi luôn yêu ba Ni".

Vợ Hoàng Anh tên Lê Quỳnh Như là một Việt kiều - Ảnh: FB

Cô công khai ảnh cưới và gửi lời yêu thương đến chồng - Ảnh: FB

Hoàng Anh và Quỳnh Như kết hôn vào năm 2017. Hiện cặp đôi đang có cuộc sống bình yên tại Mỹ bên con gái nhỏ. Không còn tham gia showbiz, anh quyết không ăn bám vợ mà tập tành kinh doanh online để kiếm thêm thu nhập.

Thương chồng phải bỏ lại sự nghiệp để sang Mỹ, vợ Hoàng Anh viết tâm thư xúc động Cảm thông cho chồng phải rời xa gia đình, từ bỏ sự nghiệp trong nước để sang Mỹ định cư, vợ diễn viên Hoàng Anh viết tâm thư xúc động.

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