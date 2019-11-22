Thương chồng phải bỏ lại sự nghiệp để sang Mỹ, vợ Hoàng Anh viết tâm thư xúc động

Cảm thông cho chồng phải rời xa gia đình, từ bỏ sự nghiệp trong nước để sang Mỹ định cư, vợ diễn viên Hoàng Anh viết tâm thư xúc động.

Tháng 4/2019, diễn viên Hoàng Anh sang Mỹ định cư cùng vợ con sau thời gian dài sống cảnh "mỗi người một nơi". Quyết định của nam diễn viên khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp khiến bạn bè và người hâm mộ tiếc nuối.

7 tháng sống nơi xứ người, cuộc sống của nam diễn viên "Gạo nếp gạo tẻ" đang dần ổn định. Anh tập tành kinh doanh online và tham gia một vài hoạt động nghệ thuật cùng các nghệ sĩ hải ngoại. Tuy nhiên, anh vẫn gặp không ít khó khăn khi theo đuổi đam mê tại nơi xứ người.

Sau nhiều năm sống xa cách, Hoàng Anh và vợ con đã đoàn tụ - Ảnh: FB

Cuộc sống bình dị của nam diễn viên tại Mỹ - Ảnh: FB

Cảm thông cho những hi sinh của chồng, Quỳnh Như - vợ Nguyễn Hoàng Anh đã gửi đến chồng dòng tâm sự xúc động.

Cô viết: "Gửi ông xã yêu dấu! Vì tương lai và cuộc sống gia đình mà ông xã đã phải gạt đi niềm đam mê nghệ thuật sang một bên, đã từ chối một số lời mời trở về Việt Nam đóng phim trong lúc này, dù ngọn lửa đam mê ấy lúc nào cũng bùng cháy trong lòng... Thương anh!".

Thời gian đầu sang Mỹ, anh dành nhiều thời gian bên cạnh vun vén tình cảm với con gái - Ảnh: FB

Hiểu được niềm đam mê to lớn của chồng dành cho nghệ thuật, cô động viên Hoàng Anh sớm quay lại với nghề diễn khi cuộc sống ổn định hơn: "Đợi khi nào cuộc sống và mọi thứ ổn định, trong một thời gian không xa nữa, ông xã sẽ vẫn tiếp tục sống với niềm đam mê ấy. Và sẽ trở lại cống hiến cho khán giả những vai diễn hay, ấn tượng và xuất sắc hơn nữa nha ông xã.

Mami và Nu lúc nào cũng luôn bên cạnh ủng hộ và tiếp sức thêm tinh thần để ông xã tiếp tục với niềm đam mê nghệ thuật. Bà xã và Nu yêu ba Ni. Nu yêu papa!", vợ Hoàng Anh viết.

Vừa đặt chân đến Mỹ, Hoàng Anh đã khiến vợ vỡ òa hạnh phúc khi làm điều đặc biệt này Sau thời gian dài đắn đo suy nghĩ, diễn viên Hoàng Anh đã quyết định tạm ngưng hoạt động trong làng giải trí Việt để sang Mỹ định cư.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuong-chong-phai-bo-lai-su-nghiep-de-sang-my-vo-hoang-anh-viet-tam-thu-xuc-dong-344863.html