Lộ hình ảnh Hoa hậu Ngọc Hân bí mật làm lễ ăn hỏi, bất ngờ với diện mạo chú rể?

Thông tin Hoa hậu Ngọc Hân bí mật làm lễ dạm ngõ được đăng tải khiến dư luận xôn xao ít giờ qua. Cụ thể, một tài khoản mạng xã hội (bị nghi là bố chồng tương lai của Hoa hậu Ngọc Hân) đã đăng tải bức ảnh trong lễ ăn hỏi của con trai và chú thích: "Lần đầu tiên chúng tôi làm chuyện ấy. Đi hỏi vợ cho “thằng cu”. Quá giản đơn, và ơn giời, phía “đối tác” cũng thích đơn giản thế. May quá!”.

Hình ảnh được cho là trong lễ ăn hỏi của Ngọc Hân - Ảnh: Internet

Hiện tại, chân dài sinh năm 1989 vẫn chưa lên tiếng về thông tin này - Ảnh: Internet

Trong hình ảnh được đăng tải, Hoa hậu Ngọc Hân diện trang phục đơn giản, trang điểm và làm tóc nhẹ nhàng đứng bên cạnh chú rể.