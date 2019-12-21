Lộ hình ảnh Hoa hậu Ngọc Hân bí mật làm lễ ăn hỏi, bất ngờ với diện mạo chú rể?

Hậu trường 21/12/2019 11:14

Hiện tại Hoa hậu Ngọc Hân vẫn chưa chính thức lên tiếng nhưng hình ảnh cô bí mật làm lễ ăn hỏi cùng bạn trai đã được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội.

Thông tin Hoa hậu Ngọc Hân bí mật làm lễ dạm ngõ được đăng tải khiến dư luận xôn xao ít giờ qua. Cụ thể, một tài khoản mạng xã hội (bị nghi là bố chồng tương lai của Hoa hậu Ngọc Hân) đã đăng tải bức ảnh trong lễ ăn hỏi của con trai và chú thích: "Lần đầu tiên chúng tôi làm chuyện ấy. Đi hỏi vợ cho “thằng cu”. Quá giản đơn, và ơn giời, phía “đối tác” cũng thích đơn giản thế. May quá!”.

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Hình ảnh được cho là trong lễ ăn hỏi của Ngọc Hân - Ảnh: Internet
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Hiện tại, chân dài sinh năm 1989 vẫn chưa lên tiếng về thông tin này - Ảnh: Internet

Trong hình ảnh được đăng tải, Hoa hậu Ngọc Hân diện trang phục đơn giản, trang điểm và làm tóc nhẹ nhàng đứng bên cạnh chú rể.

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Ảnh cưới của Hoa hậu Ngọc Hân được lan truyền và gây bão mạng cách đây 2 năm - Ảnh: Internet

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Dù từng khoe ảnh thân mật bên chàng trai này nhưng cô vẫn chưa một lần công khai chuyện yêu đương - Ảnh: Internet

Đặc biệt, chàng trai này cũng từng bị đồn là hôn thê của Hoa hậu Ngọc Hân. Vào năm 2017, anh từng gây xôn xao khi là nhân vật chính trong bộ ảnh cưới của Hoa hậu Việt Nam 2010 chụp tại Bali. Hiện tại, công chúng vẫn đang đợi phản hồi chính thức của nàng hậu.

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Hình ảnh được Ngọc Hân đăng tải trên Instagram ít tháng trước - Ảnh: Internet

Trước đó vào tháng 6/2019, cô nàng vướng nghi án tổ chức lễ đính hôn khi đăng tải hình ảnh ghi lại không gian một buổi tiệc và ghi chú: "22/6/2019" kèm 1 icon trái tim. Trước lời đồn đoán của đồng nghiệp và fan, chân dài này không phủ nhận nhưng cũng chẳng thừa nhận: "Khi nào mình thông báo chính thức mọi người sẽ biết".

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