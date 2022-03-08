Sao Việt và quà 8/3: Người mua nhà tặng vợ, kẻ sắm xe biếu mẹ

Ngày Quốc Tế Phụ Nữ - 8/3 hàng năm cũng chính là dịp mà một nửa thế giới được nâng niu và chiều chuộng, đây cũng là ngày mà các đấng mày râu thể hiện sự yêu thương của mình đến với nửa kia. Khác với những người bình thường, sao Việt - những cá nhân có thu nhập "khủng" thường tặng hoặc được tặng những món quà vô cùng đặc biệt và có giá trị cao, hãy cùng điểm qua những lần sao Việt gây chú ý với món quà 8/3 của mình nhé.

"Mùng 8/3 đơn giản vậy thôi. Vợ yêu không cần là siêu nhân để lúc nào cũng "giỏi việc nước, đảm việc nhà". Bó hoa ba bố con gửi đến mẹ chỉ đơn giản là lời cảm ơn dành cho vợ vì luôn yêu thương các con và yêu thương gia đình, không phải vì mẹ là một người "phụ nữ"." - Đăng Khôi bộc bạch.

Chỉ mới 8/3 năm ngoái, dân tình được dịp xuýt xoa với độ chịu chơi của nam ca sĩ Đăng Khôi khi anh công bố món quà tặng cho vợ mình một căn biệt thự xa hoa tại Phú Quốc. Được biết, món quà này cũng là món quà mà anh tặng vợ nhân dịp kỷ niệm ngày cưới của cả hai.

Quế Vân được tặng hơn 2 tỷ

Cũng trong lễ tình nhân năm ngoái, Quế Vân gây choáng với bức ảnh chụp lại màn hình thông báo tài khoản của cô đã được cộng thêm 2 tỷ 60 triệu đồng kèm với caption: "Quà 8/3 của mẹ cháu đây ạ. đủ tiền đi đẻ em chưa các cô".

Quế Vân nhận được món quà 'to bự' khi đang ở tháng thứ 5 của thai kỳ

Được biết, vào thời điểm chia sẻ bức ảnh, cô đang ở tháng thứ 5 của thai kỳ. Ngoài ra, tuy nữ nghệ sĩ không tiết lộ nhưng ai cũng đoán rằng người tặng cô món quà "nho nhỏ" này chính là bố của em bé đang trong bụng cô.

Lê Dương Bảo Lâm tặng mẹ xế hộp hơn 400 triệu đồng

Lê Dương Bảo Lâm từng khiến nhiều người xúc động với câu chuyện phía sau món quà tặng mẹ nhân dịp 8/3. Theo báo Lao Động, nam nghệ sĩ cho hay, mẹ anh thường chạy xe máy lên dọn dẹp nhà và chăm sóc anh kể từ hồi anh còn là sinh viên, khi anh thành danh mẹ còn có ý định học bằng lái để chở anh đi diễn, những vì vợ anh biết chạy xe nên ý định này đã bị gác lại đã lâu.

Mẹ của Lê Dương Bảo Lâm bên cạnh chiếc xe được con trai tặng

Vì vậy, nhân dịp 8/3 năm ngoái, Lê Dương Bảo Lâm đã tậu cho mẹ mình một chiếc xế hộp để bà tiện đi lại cho đỡ cực. Ngoài ra, ba anh có sức khỏe không tốt nên việc mua xe ô tô cho mẹ cũng giúp đưa ông đi khám chữa bệnh dễ dàng hơn.

Trường Giang tặng Nhã Phương đồng hồ gần nửa tỷ lại bị vợ nghi có "quỹ đen"

Dịp 8/3/2020, Nhã Phương từng khiến fan trầm trồ với đoạn clip quay lại màn "đập hộp" những món quà mà cô nhận được từ ông xã Trường Giang. Theo đó, cô được chồng tặng cho một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Hublot viền kim cương, qua tìm hiểu thì giá thành của chiếc đồng hồ này có giá dao động từ 400 đến 450 triệu đồng.

Tặng vợ phần quà nửa tỷ, Trường Giang bị nghi có 'quỹ đen'

Ngoài ra, cô còn nhận được thêm một chiếc túi túi Louis Vuitton màu xanh nhỏ xinh với giá trị 70 triệu đồng và một... bịch khẩu trang với lời nhắn: "Cái túi nhỏ nhưng đong đầy tình yêu lớn, đồng hồ anh đã chỉnh sớm hơn một chút để mẹ về nhanh hơn một tý với con. Khẩu trang để giữ sức khỏe nha mẹ. Và lúc này cũng là lúc anh nhận ra mình đã hết lúa".

Khi đăng tải đoạn clip đập hộp này lên trang cá nhân, Nhã Phương đã viết kèm lời nhắn khá hài hước: “Dạo này cho ảnh lên sóng hơi nhiều nhưng thật sự vừa đi làm về đã xảy ra việc chấn động mọi người ơi, phải đăng lên đây để những năm về sau facebook nhắc lại còn nhớ vào thứ 3 ngày 3 tháng 3 chồng tui hết lúa. Dù mẹ rất hạnh phúc vì bất ngờ ba dành cho mẹ nhưng vẫn không khỏi thắc mắc: Không lẽ ba có quỹ đen sao?”

Hoa hậu H'Hen Niê mua vàng tặng mẹ

Xuất thân trong một gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, H'Hen Niê từ nhỏ đã hiểu được nỗi khổ của cha mẹ. Nhân ngày 8/3/2019, nàng Hậu sinh năm 1992 đã tặng mẹ trang sức bằng vàng với lý do vô cùng cảm động.

H'Hen Niê tặng mẹ 2 sợi dây chuyền vàng nhân dịp 8/3

Theo đó, khi H'Hen Niê còn nhỏ, vì trong nhà khó khăn nên cô phải chở mẹ đi bán vàng để sửa lại căn nhà đã cũ. Không những vậy, bà còn từng bán vàng để cho cô được vào Sài Gòn đi học. Vì vậy, khi đã thành danh, cô nghĩ rằng món quà phù hợp nhất để tặng mẹ nhân dịp Quốc tế Phụ nữ chính là chiếc dây chuyền vàng.