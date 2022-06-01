Quang Tèo hé lộ vai trò thật trong một công ty truyền thông có nhiều 'bất thường', khẳng định: 'Nghề của tôi là đi làm vui cho mọi người'

Vướng vào nhiều ồn ào với một công ty truyền thông, mới đây, NSƯT Tiến Quang (Quang Tèo) đã lên tiếng nói rõ sự tình.

Những ngày vừa qua, sự việc một công ty cổ phần truyền thông và tổ chức sự kiện có nhiều "bất thường" trong các hoạt động gọi vốn, kinh doanh nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Bất ngờ hơn, NSƯT Tiến Quang (Quang Tèo) là một trong những nghệ sĩ xuất hiện thường xuyên trong các sự kiện của công ty trên. Có lần anh đến biểu diễn hài, nhưng cũng có lần chỉ đến để góp mặt hoặc phát biểu. Điều này khiến không ít người tò mò về vai trò thật sự của na, nghệ sĩ trong các hoạt động của công ty. Một sự kiện của công ty trên với sự tham gia của Quang Tèo - Ảnh: Lao Động Trả lời báo Lao Động, Quang Tèo cho biết: "Tôi cũng như nhiều nghệ sĩ khác khi được thuê thì diễn thôi. Tôi thấy họ có giấy tờ của cơ quan chức năng thì nhận lời diễn. Chứ tôi khẳng định không có cổ phần hay vai trò gì ở công ty này cả".

Mới đây, chia sẻ với Tiền Phong, nam nghệ sĩ một lần nữa khẳng định bản thân chỉ là người được công ty mời đến diễn, không có liên quan gì. Cụ thể, nam nghệ sĩ cho hay: "Tôi đã trao đổi với nơi đặt nghi vấn về vai trò của tôi ở công ty này, rằng, khi đưa hình ảnh tôi lên phải tìm hiểu kỹ, không thì ảnh hưởng đến tôi, và đề nghị họ một là hạ xuống, hai là chỉnh sửa. Tôi là nghệ sỹ công ty mời thì đến diễn thôi, không liên quan gì. Tôi làm sao có quyền hỏi người ta làm cái gì hay làm ăn ra sao? Cũng như tham gia diễn quảng cáo chẳng hạn, mình cũng chỉ biết kiểm tra qua sự trình bày của người ta, thấy giấy phép, giấy tờ kinh doanh đầy đủ thì làm thôi". NSƯT Tiến Quang (Quang Tèo) - Ảnh: Internet Sự việc gây ảnh hưởng không nhỏ đến danh dự của nam nghệ sĩ. Anh cũng bày tỏ sự bức xúc khi sự kiện có mời nhiều nghệ sĩ khác nhưng chỉ có mỗi ảnh của anh bị đưa lên rồi đặt nhiều nghi vấn.

"Tự dưng nói tôi hưởng ứng, đến diễn, đến hô hào nọ kia… Nghề của tôi là nghề làm vui cho mọi người, người ta mời mình đến mình chả vui, chả hô hào thì chả lẽ lại khóc à? Tôi đi diễn có cả Quốc Khánh (Ngọc Hoàng), rồi Bình Trọng cũng đi diễn cùng, rồi Thanh Tú, rồi cả Thu Hiền… Thế chỉ đưa mỗi ảnh tôi lên rồi đặt câu hỏi về vai trò của tôi?" - Quang Tèo chia sẻ. Tuy nhiên, anh khẳng định không ngại tiếp tục nhận lời mời đi diễn từ phía các doanh nghiệp. "Cũng chỉ là công việc để 'kiếm cơm' thôi". Chia sẻ về mức cat-xê được nhận, Quang Tèo cho hay: "Cũng như 1 buổi biểu diễn bình thường thôi. Có gì đâu? Tôi cũng chưa bị cơ quan chức năng nhắc nhở gì, vì chỉ đem niềm vui cho mọi người". Ngoài ra, nam nghệ sĩ cũng tiết lộ công việc của anh đã trở lại bình thường sau đại dịch Covid-19. Hiện, anh đang quay “xả stress”, chương trình hài đã có từ mấy năm nay.

Bị khán giả vào tận Facebook nhắc nhở chuyện quảng cáo, NSƯT Quang Tèo lên tiếng "Anh đừng để bà con nghèo tin anh mà đi mua những sản phẩm kém chất lượng", vị khán giả này nhắn nhủ Quang Tèo.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/quang-teo-he-lo-vai-tro-that-trong-mot-cong-ty-truyen-thong-co-nhieu-bat-thuong-khang-dinh-nghe-cua-toi-la-di-lam-vui-cho-moi-nguoi-472768.html