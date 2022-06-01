Lê Bê La tiết lộ 'góc khuất' của hôn nhân lần 2, danh tính ông xã khiến dân tình tò mò

Hậu trường 01/06/2022 09:31

Trong thời gian làm mẹ đơn thân, Lê Bê La đã tìm được hạnh phúc thứ 2.

Lê Bê La là một diễn viên tài năng, được nhiều khán giả yêu mến. Hầu như trong suốt quá trình sự nghiệp, Lê Bê Ba hiếm khi dính bất kì tai tiếng nào trong làng giải trí Việt. Người ta biết đến cô thông qua các tác phẩm truyền hình nổi tiếng mà cô tham gia diễn xuất, điển hình như: Cổng mặt trời, Tiếng sét trong mưa, Bão ngầm,... Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, người đẹp bất ngờ chọn kết hôn và có một con trai. Cuộc sống không như mong đợi, nữ diễn viên ly hôn và đã tìm được hạnh phúc lần thứ 2.

Năm 26 tuổi, nữ diễn viên lên xe hoa cùng chồng đạo diễn, có một con trai tên Khai Tâm. Tuy nhiên, cặp đôi đã ly hôn sau đó không lâu. Nguyên nhân chia tay là do cả hai không còn tiếng nói chung, không thể chia sẻ cùng nhau thì chia tay là giải pháp tốt cho hai người. Trong thời gian làm mẹ đơn thân, Lê Bê La đã tìm được hạnh phúc thứ 2.

Lê Bê La tiết lộ 'góc khuất' của hôn nhân lần 2, danh tính ông xã khiến dân tình tò mò - Ảnh 1
Lê Bê La có 2 nhóc tì sau 2 cuộc hôn nhân - Ảnh: FBNV

Cô bí mật kết hôn và sinh con cho ông xã, tuy nhiên mọi thông tin về người này, nữ diễn viên quyết định giấu kín. Nữ diễn viên chia sẻ với báo Dân Trí trước đó: "Tôi cũng đã tái hôn cách đây 2 năm. Tôi và ông xã cũng vừa chào đón con gái vào đầu tháng 12 năm nay (năm 2021). Hiện tôi đang có một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh người đàn ông hiểu tôi. Anh ấy là người đàn ông có trách nhiệm với gia đình. Tôi cũng đỡ vất vả hơn trước".

Đồng thời Lê Bê La khẳng định mình đang rất hạnh phúc và được ông xã yêu thương hết mực. Do chồng không làm trong nghệ thuật nên không muốn lộ mặt vì những rắc rối. Nữ diễn viên bày tỏ: "Chồng hiện tại của tôi không liên quan gì đến nghệ thuật nên cũng không muốn vướng vào các trang tin và thông tin không đúng sự thật. Bản thân tôi cũng muốn khán giả nhớ đến mình qua các vai diễn. Đời sống riêng tư chỉ biết một chút xíu là được. Tôi chỉ muốn mọi người biết tôi đang hạnh phúc với sự lựa chọn mới của mình. Anh rất chu toàn trong việc chăm sóc gia đình. Tôi hoàn toàn mãn nguyện với điều này".

Lê Bê La tiết lộ 'góc khuất' của hôn nhân lần 2, danh tính ông xã khiến dân tình tò mò - Ảnh 2
Hình ảnh của người đàn ông lạ mặt xuất hiện cùng dàn nghệ sĩ được cho là chồng Lê Bê La - Ảnh: FBNV
Lê Bê La tiết lộ 'góc khuất' của hôn nhân lần 2, danh tính ông xã khiến dân tình tò mò - Ảnh 3
Hội những ông chồng nổi tiếng tụ họp - Ảnh: FBNV

Ngoài thời gian dành cho các vai diễn trong phim truyền hình, Lê Bê La sẽ dành hết tâm trí cho gia đình nhỏ. Không chỉ chăm sóc con, nữ diễn viên cũng thường xuyên đưa hai bé đi du lịch, khám phá cùng ông xã và bạn bè thân thiết. Hiện tại, nữ diễn viên đã có cho mình một tổ ấm viên mãn bên chồng con. Mỗi khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc sống thường nhật được cô nàng chia sẻ lên mạng xã hội cũng gây chú ý không kém.

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Từ khóa:   Lê Bê La sao Việt Lê Bê La tái hôn

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