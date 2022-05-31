Ốc Thanh Vân tiết lộ tình hình sức khỏe của chồng sau ca mổ khối u tuyến giáp

Hậu trường 31/05/2022 15:25

Trên trang cá nhân mới đây, Ốc Thanh Vân bất ngờ chia sẻ khoảnh khắc bên giường bệnh của ông xã Trí Rùa.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nữ diễn viên Ốc Thanh Vân đã bất ngờ chia sẻ những hình ảnh của ông xã Trí Rùa bên giường bệnh nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Theo đó Ốc Thanh Vân tiết lộ chồng mình mắc khối u tuyến giáp lành tính và phải nhập viện để điều trị khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Song, nhờ sự giúp đỡ của y bác sĩ mà ca mổ của ông xã Ốc Thanh Vân đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Nữ diễn viên rạng ngời bên ông xã: "Ca mổ tuyến giáp thành công. Trí có khối u (lành tính) rất to, chèn gây ho và khó thở. Giờ thì nhẹ người rồi! Này là Trí Rùa đi nghỉ dưỡng luôn".

Ốc Thanh Vân tiết lộ tình hình sức khỏe của chồng sau ca mổ khối u tuyến giáp - Ảnh 1
Nữ diễn viên nghẹn ngào vì ca phẫu thuật của chồng thành công - Ảnh: Chụp màn hình

Sau biến cố sức khỏe của chồng, Ốc Thanh Vân đã dần lấy lại được tinh thần, nhẹ nhàng thở phào bên giường bệnh. Không những thế, khoảnh khắc cô hôn chúc mừng ông xã ngay trong bệnh viện cũng khiến nhiều người trầm trồ ghen tị. Bên cạnh đó, dưới bài đăng, nhiều bạn bè, đồng nghiệp lẫn khán giả cũng không quên để lại những lời bình luận chúc mừng gia đình Ốc Thanh Vân tai qua nạn khỏi. 

Ốc Thanh Vân tiết lộ tình hình sức khỏe của chồng sau ca mổ khối u tuyến giáp - Ảnh 2Ốc Thanh Vân tiết lộ tình hình sức khỏe của chồng sau ca mổ khối u tuyến giáp - Ảnh 3
Hai vợ chồng Ốc Thanh Vân bên giường bệnh khiến cư dân mạng bất ngờ - Ảnh: FBNV

Ốc Thanh Vân và ông xã Trí Rùa kết hôn năm 2008 và được xem là biểu tượng hạnh phúc của showbiz Việt. Tuy nhiên, để có được tổ ấm như hiện tại, có thời điểm nữ MC phải chiến đấu với người thứ ba để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Thời điểm phát hiện ông xã ngoại tình, Ốc Thanh Vân không đánh ghen, không gây khó dễ với tiểu tam mà chọn cách nhìn lại bản thân mình và quyết định nói chuyện rõ ràng với chồng. Sau khi gỡ bỏ mọi khúc mắc và chỉnh đốn lại tình cảm, ông xã Ốc Thanh Vân trở thành người chồng - người cha mẫu mực.

Ốc Thanh Vân tiết lộ tình hình sức khỏe của chồng sau ca mổ khối u tuyến giáp - Ảnh 4
Từng khoảnh khắc lớn lên của các nhóc tì đều được cô ghi lại - Ảnh: FBNV

Hiện tại, cả hai có với nhau 3 đứa con, 2 trai và 1 gái. Các nhóc tì ngoan ngoãn càng mang đến nhiều tiếng cười cho gia đình. Hai vợ chồng đều có cùng quan điểm đông con thì vui nên không quan trọng kế hoạch hóa. Thậm chí, cặp đôi còn muốn sinh thêm con thứ 4. Trên trang cá nhân, cô thường chia sẻ hình ảnh đời thường của gia đình, những khoảnh khắc quây quần bên nhau đáng trân trọng.

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