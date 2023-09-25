Quả ngọt cho diễn viên Quốc Tuấn sau bao năm đồng hành cùng con trai: Bôm sắp tốt nghiệp trung cấp Piano Jazz

Hậu trường 25/09/2023 19:50

Sau nhiều năm chiến đấu với bệnh tật, Nguyễn Anh Tuấn - Bôm đã thi đỗ vào Học viện Âm nhạc quốc gia, với điểm đầu vào nằm trong top 5 thí sinh có điểm cao nhất.

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, TS Nguyễn Tiến Mạnh - trưởng khoa Jazz, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam - cho biết Bôm - Nguyễn Anh Tuấn, con trai diễn viên Quốc Tuấn, đang chuẩn bị cho cho kỳ thi tốt nghiệp trung cấp 1, chuyên ngành Piano Jazz, Khoa Jazz, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam vào tháng 12 tới.

Quả ngọt cho diễn viên Quốc Tuấn sau bao năm đồng hành cùng con trai: Bôm sắp tốt nghiệp trung cấp Piano Jazz - Ảnh 1
Bôm có niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc 

Chính vì bận chuẩn bị cho việc tốt nghiệp trung cấp, tiếp tục chương trình đại học nên Bôm không tham dự chương trình hòa nhạc Jazz & friends (Jazz và những người bạn) sắp tới, nhân kỷ niệm 10 năm thành lập khoa Jazz.

Trước đó Bôm từng tham gia biểu diễn chương trình hòa nhạc Jazz và những người bạn các năm trước.

Bôm là một học sinh đặc biệt của khoa, một sinh viên nghị lực và học giỏi.

Không may mắc căn bệnh hiếm gặp Apert (xương cứng sớm cục bộ, hẹp đường thở), Bôm phải cùng bố đi một chặng đường gian nan chiến đấu với bệnh tật, trải qua 11 ca đại phẫu tới nay.

Câu chuyện về hành trình chữa bệnh của hai cha con Quốc Tuấn - Anh Tuấn đã khiến khán giả rất xúc động vì nghị lực của con và tình yêu vô bờ bến của cha.

Sau nhiều năm chiến đấu với bệnh tật, Nguyễn Anh Tuấn đã thi đỗ vào Học viện Âm nhạc quốc gia, với điểm đầu vào nằm trong top 5 thí sinh có điểm cao nhất.

Ngay sau khi nhập học, Nguyễn Anh Tuấn đã được học viện trao học bổng 2 năm học (trong tổng số hệ 7 năm học). Sau đó là học bổng Toyota.

Trong quá trình học, Bôm thường nằm trong top 3 học sinh có điểm số tốt nhất của lớp.

Quả ngọt cho diễn viên Quốc Tuấn sau bao năm đồng hành cùng con trai: Bôm sắp tốt nghiệp trung cấp Piano Jazz - Ảnh 2
Suốt hơn 20 năm qua, nam nghệ sĩ luôn đồng hành cùng con 

Tại chương trình Điều Ước Thứ 7 cách đây nhiều năm, hành trình 15 năm chữa bệnh cho con của diễn viên – NSƯT Quốc Tuấn đã lấy đi không ít nước mắt của khán giả. 

Tại thời điểm đó, anh chia sẻ Bôm mắc hội chứng Apert là bệnh hiếm gặp trên thế giới. Theo báo cáo của y văn Hoa Kỳ tỷ lệ là 1/88.000 trẻ mắc căn bệnh này. Và Bôm không may nằm trong số trẻ bị mắc bệnh đó. Trong suốt hơn 20 năm qua, diễn viên Quốc Tuấn luôn đồng hành cùng con đi qua qua 11 cuộc đại phẫu thuật cũng như trong mọi sinh hoạt thường ngày.

Năm 2015, sau khi trở về từ ca phẫu thuật từ Oxtraylia, Bôm được bố cho học đàn một cách nghiêm túc. Năm 2017, anh được nhận vào hệ trung cấp 7 năm với thành tích top 5 cuộc thi tuyển đầu vào của khoa Piano Jazz, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Nhờ thành tích này, em được nhận suất học bổng 2 năm của Ban Giám đốc Học viện. Đây là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời Bôm.

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