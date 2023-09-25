Diễn biến mới vụ ly hôn giữa vợ chồng Diệp Lâm Anh: Thất bại trong việc giành quyền nuôi con trai

Tòa gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM), đã tuyên án đối với vụ án ly hôn giữa Diệp Lâm Anh và chồng cũ là doanh nhân Nghiêm Đức.

Ngày 25/9, sau nhiều lần tạm dừng phiên tòa, Tòa gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM), đã tuyên án đối với vụ án ly hôn giữa Diệp Lâm Anh và chồng cũ là doanh nhân Nghiêm Đức.

Theo HĐXX, cả ông Nghiêm Đức và bà Diệp Lâm Anh đều có công việc và thu nhập ổn định, đảm bảo điều kiện tốt nhất cho 2 con. Vì vậy, HĐXX quyết định giữ nguyên Bản án sơ thẩm. Đồng thời, tòa cũng ghi nhận sự tự nguyện của ông Nghiêm Đức về việc chu cấp cho con gái mỗi tháng 50 triệu đồng.

Diệp Lâm Anh tại tòa vào ngày 25/9

Trước đó, vào cuối năm ngoái, TAND quận 1 đã xét xử sơ thẩm vụ ly hôn. Không đồng ý với phán quyết của tòa, cả Diệp Lâm Anh và Nghiêm Đức cùng làm đơn kháng cáo với mong muốn được nuôi cả 2 con.

Nữ ca sĩ bày tỏ mong muốn không muốn chia cách 2 bé, muốn trực tiếp nuôi 2 con. Ngược lại, phía Nghiêm Đức cho rằng tài chính mình đủ để chăm sóc cho các con.

Cả 2 từng có hôn nhân hạnh phúc trước khi đường ai nấy đi

Diệp Lâm Anh và thiếu gia Nghiêm Đức từng khiến dư luận ngưỡng mộ bởi chuyện tình yêu ngọt ngào và màn cầu hôn vô cùng lãng mạn. Tuy nhiên năm 2022, cả hai tuyên bố “đường ai nấy đi” khiến nhiều khán giả bất ngờ. Không dừng lại ở đó, Diệp Lâm Anh và Nghiêm Đức liên túc có những màn đấu tố nhau trên mạng xã hội khiến netizen xôn xao. Nguyên nhân đến từ việc nữ ca sĩ nhận định chồng ngoại tình với người trong giới showbiz. Từ đây ồn ào ly hôn của cặp đôi bị đẩy lên cao trào, trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận.

Diệp Lâm Anh tuyên bố 'chỉ cần con', không có nhu cầu thỏa thuận chuyện phân chia tài sản với chồng cũ Chiều 9/8, phiên tòa phúc thẩm xét xử kín vụ ly hôn và tranh chấp quyền nuôi con của Diệp Lâm Anh và Nghiêm Đức đã diễn ra tại Tòa án Nhân dân TP.HCM. Tuy nhiên chân dài không thể tham gia vì lịch trình cá nhân. Sau phiên tòa, phía nữ diễn viên đã có những chia sẻ đầu tiên.

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