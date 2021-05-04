Qua bao năm lận đận, sự nghiệp của cô cũng có ngày thành công tỏa sáng, nữ nghệ sĩ đã giành nhiều huy chương ở các hội diễn và được phong danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.

Phương Hồng Thủy là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng. Ở những năm 90, cô hoạt động năng nổ, đi hát ở nhiều đoàn với nhiều nghệ danh khác nhau. Phương Hồng Thủy xuất hiện trên sân khấu khắp cả nước, khán giả khi ấy không ai không quen mặt cô.

Lần đó cả nhóm đã gặp tai nạn giao thông nhưng mọi người trong xe đều không sao. Chồng Phương Hồng Thủy đã rung động với cô từ lần gặp “duyên phận” đó, nhưng cô thì vẫn chưa để ý gì. Sau đó, cô về Việt Nam, hai người tiếp tục liên lạc qua lại với nhau rồi dần nảy sinh tình cảm. Và rồi nữ nghệ sĩ cũng sang Mỹ theo chồng và cả hai về chung một nhà.

Năm 2004, Phương Hồng Thủy qua Mỹ định cư, cô kết hôn với người đàn ông kém mình 4 tuổi và cô cũng rất được chồng hết mực yêu thương. Cô kể rằng mình vô tình gặp ông xã trong một lần đi chùa với nghệ sĩ Ngọc Giàu và Út Bạch Lan bên Mỹ (lúc này Phương Hồng Thủy chưa định cư Mỹ).

Hiện tại cô đã tìm được bến đỗ đời mình, sống an vui bên chồng trên đất Mỹ - Ảnh: FBNV

Nhờ được ông xã bao bọc nên cuộc sống hiện tại của Phương Hồng Thủy ở Mỹ khá bình yên, an nhàn. Ngoài đi hát, Phương Hồng Thủy không làm thêm công việc nào, mọi thứ đều được chồng lo. Ngay cả việc nấu cơm, cô cũng không phải đụng tay vì đã có chị chồng lo liệu. Cô nói: "Ông xã tôi cũng là người đầu tiên tôi nấu cơm cho khi qua Mỹ, đến má tôi mà tôi còn chưa bao giờ nấu. Lần đầu tiên tôi biết nấu cơm là năm 45 tuổi và anh ấy là người đầu tiên tôi nấu cho".

Ngoài ra, ông xã còn là tri kỷ của nữ nghệ sĩ, luôn chia sẻ tâm tư, tình cảm cùng cô. Phương Hồng Thủy coi đây là bến đỗ bình an cho mình khi sang đến đất Mỹ. Cô kể: "Chồng tôi hiền lắm. Tôi coi anh ấy như một người bạn, hiểu mình và chia sẻ với mình mọi chuyện trong cuộc sống. Chúng tôi sống với nhau đúng nghĩa hai người bạn, bình an bên nhau.”

Là người phụ nữ Việt Nam, nhưng ít ai biết lần đầu Phương Hồng Thủy nấu cơm là năm 45 tuổi, là nấu cho người đàn ông đặc biệt nhất đời cô - Ảnh: FBNV

Khu vườn xanh tươi do chính tay nữ nghệ sĩ chăm sóc - Ảnh: FBNV

Vườn hoa tươi sắc trước nhà của Phương Hồng Thủy - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, để có được hạnh phúc viên mãn như hiện tại, ít ai biết Phương Hồng thủy đã từng lận đận, túng quẫn đến mức tự tử. Người chồng hiện tại là chồng thứ hai, trước đó, năm 21 tuổi cô từng kết hôn với một người đồng nghiệp. Chỉ vì một lời ép: “Không cho cưới là anh giết”. Rồi cả hai chỉ ở với nhau được hơn 8 tháng. Tới khi Phương Hồng Thủy mang thai con gái đầu lòng, chồng cô bỏ đi với lí do "hai vợ chồng cùng làm nghề hát thì làm sao đủ tiền nuôi con". Anh ta hứa sẽ quay lại nhưng rồi biến mất luôn.

Phương Hồng Thủy sinh non và làm mẹ đơn thân ở tuổi 21. Vừa chật vật trong công việc lưu diễn, lại không thể bỏ mặc con, Phương Hồng Thủy đành phải đi lưu diễn tới đâu thì mang con theo tới đó. Đến sân khấu đều mang theo giỏ đồ hóa trang và cả giỏ đồ sữa tã của con. Cô thường giăng võng vừa hát ru con vừa hóa trang, người trong đoàn thấy vậy ai cũng thương cho hai mẹ con.

Nhan sắc thời trẻ của Phương Hồng Thủy - Ảnh: Internet

Có lần đi hát ở tỉnh, trong lúc bất cẩn ngủ mê, cô đã để mất giỏ sữa của con. Sáng thức dậy không thấy giỏ sữa, cô thấy như cả gia tài đã bị đánh cắp. Cuộc sống cơ cực của mẹ đơn thân khiến Phương Hồng Thủy nghĩ quẩn, cô từng uống thuốc tự tử. Nhưng may thay, cô được phát hiện sớm và cứu sống. Từ đó, cô cũng thay đổi suy nghĩ và sống tiếp một cách tích cực.

Qua bao nhiêu sóng gió cuộc đời, nay cô đã có thế sống an vui hạnh phúc bên những người thương - Ảnh: FBNV

Trải qua một cuộc bể dâu, cuối cùng Phương Hồng Thủy cũng có được bến đỗ bình an. Cô xứng đáng với cuộc sống hạnh phúc viên mãn hiện tại.