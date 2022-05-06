Phu nhân TGĐ tập đoàn nghìn tỷ hiếm hoi cho 'chồng iu' lên sóng, hoá ra là vì điều đặc biệt này!

Cũng như Tăng Thanh Hà, Bảo Thy hay Lan Khuê,... Phanh Lee cũng giữ tối đa việc hạn chế lộ diện cùng chồng trong các sự kiện giải trí. Bằng chứng là sau khi kết hôn, ít thấy nữ diễn viên xuất hiện cùng chồng có gia thế khủng. Được biết, ông xã nữ diễn viên là Tổng giám đốc của một tập đoàn nghìn tỷ và có đời tư vô cùng kín tiếng. Chính vì lý do này, cho dù đã đám cưới và có con đầu lòng nhưng Phanh Lee vẫn quyết định giữ thái độ không công khai để lộ bất kỳ hình ảnh nào để rõ mặt ông xã trên mạng xã hội.

Tuy nhiên mới đây, phu nhân nhà tài phiệt này đã có màn "phá lệ" đăng tải khoảnh khắc cực ngọt ngào, tình tứ khi tựa đầu vào vai chồng. Mặc dù chỉ make up sương sương, đơn giản nhưng có thể thấy mẹ bỉm vẫn khoe visual xinh xắn chuẩn "gái một con trông mòn con mắt" với những nét biểu cảm hạnh phúc thể hiện rõ khi hẹn hò cùng với ông xã.