Phu nhân TGĐ tập đoàn nghìn tỷ hiếm hoi cho 'chồng iu' lên sóng, hoá ra là vì điều đặc biệt này!

Hậu trường 06/05/2022 11:42

Có lẽ lâu lắm rồi mới thấy phu nhân TGĐ tập đoàn nghìn tỷ cho "chồng iu" lên sóng sương sương.

Cũng như Tăng Thanh Hà, Bảo Thy hay Lan Khuê,... Phanh Lee cũng giữ tối đa việc hạn chế lộ diện cùng chồng trong các sự kiện giải trí. Bằng chứng là sau khi kết hôn, ít thấy nữ diễn viên xuất hiện cùng chồng có gia thế khủng. Được biết, ông xã nữ diễn viên là Tổng giám đốc của một tập đoàn nghìn tỷ và có đời tư vô cùng kín tiếng. Chính vì lý do này, cho dù đã đám cưới và có con đầu lòng nhưng Phanh Lee vẫn quyết định giữ thái độ không công khai để lộ bất kỳ hình ảnh nào để rõ mặt ông xã trên mạng xã hội.

Tuy nhiên mới đây, phu nhân nhà tài phiệt này đã có màn "phá lệ" đăng tải khoảnh khắc cực ngọt ngào, tình tứ khi tựa đầu vào vai chồng. Mặc dù chỉ make up sương sương, đơn giản nhưng có thể thấy mẹ bỉm vẫn khoe visual xinh xắn chuẩn "gái một con trông mòn con mắt" với những nét biểu cảm hạnh phúc thể hiện rõ khi hẹn hò cùng với ông xã.

Phu nhân TGĐ tập đoàn nghìn tỷ hiếm hoi cho 'chồng iu' lên sóng, hoá ra là vì điều đặc biệt này! - Ảnh 1
Phanh Lee hé lộ sương sương hình ảnh chồng trong ngày đặc biệt. - Ảnh chụp màn hình

Và hiếm hoi lắm cư dân mạng mới thấy Phanh Lee cho nửa kia lên sóng, hoá ra đây là một ngày đặc biệt, cả hai đi ăn mừng sinh nhật chồng đại gia. Có lẽ dễ dàng nhận ra cặp vợ chồng đình đám Vbiz này đã có bữa ăn tối sang trọng, không kém phần lãng mạn và quan trọng được tận hưởng không gian 2 người đầy ngọt ngào trong dịp đặc biệt như vậy. Thế nhưng, như bao lần trước đó, Phanh Lee vẫn quyết tâm giữ kín bưng hình ảnh ông xã đại gia.

Phu nhân TGĐ tập đoàn nghìn tỷ hiếm hoi cho 'chồng iu' lên sóng, hoá ra là vì điều đặc biệt này! - Ảnh 2
Cả hai có buổi tối lãng mạn và sang trọng để ăn mừng tuổi mới cùng nhau. - Ảnh chụp màn hình

 Phu nhân TGĐ tập đoàn nghìn tỷ hiếm hoi cho 'chồng iu' lên sóng, hoá ra là vì điều đặc biệt này! - Ảnh 3

Phu nhân TGĐ tập đoàn nghìn tỷ hiếm hoi cho 'chồng iu' lên sóng, hoá ra là vì điều đặc biệt này! - Ảnh 4
Trong loạt ảnh cưới, phu nhân hào môn chỉ hé lộ sương sương dung mạo ông xã - Ảnh: FBNV

Từ sau khi về làm dâu nhà hào môn và sinh con đầu lòng cho chồng đại gia, Phanh Lee dường như rút lui hẳn khỏi làng giải trí Việt và dành toàn bộ thời gian cho gia đình nhỏ của mình. Thỉnh thoảng, người đẹp thường hay chia sẻ về hình ảnh của cô con gái cưng Sochu trên mạng xã hội. 

Phu nhân TGĐ tập đoàn nghìn tỷ hiếm hoi cho 'chồng iu' lên sóng, hoá ra là vì điều đặc biệt này! - Ảnh 5
Hiện tại cặp đôi đã có nhóc tỳ đầu lòng là bé gái bụ bẫm, đáng yêu có tên thân mật là Sochu. Ảnh: FBNV
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