Những nghệ sĩ Việt gặp sự cố với 'bà hỏa': Khả Như gây sốc nhất khi từng bị bỏng cấp độ 2 tưởng phải giải nghệ

Năm 2017, giới showbiz Việt xôn xao trước thông tin diễn viên Khả Như không may bị bỏng lửa khi đang tập luyện trong liveshow của Kiều Minh Tuấn. Người hâm mộ đã vô cùng lo lắng cho cô khi biết được thông tin này.

Sự cố lần này cũng khiến Khả Như từng chia sẻ vụ tai nạn làm ảnh hưởng đến tâm lí của nữ diễn viên, khiến cô khó đối mặt được với “bà hỏa” thêm lần nào nữa.

Được biết sự cố xảy ra là do nữ diễn viên lấy nhầm chai xăng thay vì dầu hỏa dẫn đến bị bỏng cấp độ 2 và phải nhập viện. Tuy vết tương chỉ bỏng ngoài da nhưng cô nàng đành vắng mặt trong liveshow của đồng nghiệp để tránh nhiễm trùng do son phấn gây ra.

Lê Dương Bảo Lâm

Lê Dương Bảo Lâm cũng từng gặp sự cố với lửa khi làm trợ diễn cho bạn thân Lâm Thắng trên sân khấu Cười xuyên Việt 2017. Tại đây, nam nghệ sĩ thực hiện màn múa lửa, tuy nhiên do gió thổi ngược nên cựu quán quân của chương trình đã bị lửa táp vào mũi, khiến anh bị bỏng nhẹ. Dù có phần khá đau rát nhưng Bảo Lâm vẫn cố gắng hoàn thành tốt vai trò.

Lê Dương Bảo Lâm bị lửa táp thẳng mặt. Ảnh: Internet

Phan Duy Anh

Mới đây, netizen cũng được phen hú vía với sự cố nguy hiểm của nam ca sĩ Phan Duy Anh. Theo video ghi lại cảnh nam ca sĩ đang trình diễn trên sân khấu thì bất ngờ bị lửa đạo cụ phụt lên ngay mặt. Trong đoạn clip cũng có thể thấy rõ anh đã giật mình và lùi về sau theo phản xạ. Khói cũng đã bốc lên từ vị trí tóc của anh.

Nam ca sĩ bị lửa phụt lên ngay mắt. Ảnh: Internet Nam ca sĩ cố gắng trình diễn xong tiết mục. Ảnh: Internet

Không biết rõ thương tích ra sao, nam ca sĩ vẫn nén đau hoàn thành màn trình diễn của mình.

DJ Mie

Mới đây vào tối ngày 04/05, DJ Mie cùng bạn trai Hồng Thanh đã có mặt tại một sự kiện âm nhạc lớn tại Đà Nẵng. Cả hai đã có một màn phối hợp đầy ăn ý trên sân khấu.

DJ Mie cùng bạn trai Hồng Thanh. Ảnh: Internet

Tuy nhiên một sự cố bất ngờ đã xảy ra. Trong lúc trình diễn, cô nàng đã vô tình đứng gần máy phun lửa vô cùng nguy hiểm.

DJ Mie gặp sự cố với lửa. Ảnh: Internet

May mắn là nữ DJ đứng trong vị trí khá an toàn nên không có thương tích gì xảy ra. Sau đó, Mie đã nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, tiếp tục màn trình diễn của mình. Sự việc đã cho thấy cách xử lí vô cùng chuyên nghiệp của cô nàng.

Liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn về lửa khiến dư luận vô cùng hoang mang, mong rằng các nghệ sỹ Việt sẽ chú ý hơn để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.