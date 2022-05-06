Những nghệ sĩ Việt gặp sự cố với 'bà hỏa': Khả Như gây sốc nhất khi từng bị bỏng cấp độ 2 tưởng phải giải nghệ

Hậu trường 06/05/2022 11:01

Thời gian gần đây việc nhiều sao Việt liên tục gặp tai nạn với lửa ngay trên sân khấu đã khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng.

Khả Như

Năm 2017, giới showbiz Việt xôn xao trước thông tin diễn viên Khả Như không may bị bỏng lửa khi đang tập luyện trong liveshow của Kiều Minh Tuấn. Người hâm mộ đã vô cùng lo lắng cho cô khi biết được thông tin này.

Những nghệ sĩ Việt gặp sự cố với 'bà hỏa': Khả Như gây sốc nhất khi từng bị bỏng cấp độ 2 tưởng phải giải nghệ - Ảnh 1
Khả Như bị bỏng trong lúc tập kịch liveshow Kiều Minh Tuấn. Ảnh: Internet

Được biết sự cố xảy ra là do nữ diễn viên lấy nhầm chai xăng thay vì dầu hỏa dẫn đến bị bỏng cấp độ 2 và phải nhập viện. Tuy vết tương chỉ bỏng ngoài da nhưng cô nàng đành vắng mặt trong liveshow của đồng nghiệp để tránh nhiễm trùng do son phấn gây ra. 

Những nghệ sĩ Việt gặp sự cố với 'bà hỏa': Khả Như gây sốc nhất khi từng bị bỏng cấp độ 2 tưởng phải giải nghệ - Ảnh 2
Người hâm mộ vô cùng lo lắng cho vết thương của Khả Như. Ảnh: Internet

Sự cố lần này cũng khiến Khả Như từng chia sẻ vụ tai nạn làm ảnh hưởng đến tâm lí của nữ diễn viên, khiến cô khó đối mặt được với “bà hỏa” thêm lần nào nữa.

Lê Dương Bảo Lâm

Lê Dương Bảo Lâm cũng từng gặp sự cố với lửa khi làm trợ diễn cho bạn thân Lâm Thắng trên sân khấu Cười xuyên Việt 2017. Tại đây, nam nghệ sĩ thực hiện màn múa lửa, tuy nhiên do gió thổi ngược nên cựu quán quân của chương trình đã bị lửa táp vào mũi, khiến anh bị bỏng nhẹ. Dù có phần khá đau rát nhưng Bảo Lâm vẫn cố gắng hoàn thành tốt vai trò. 

 

Những nghệ sĩ Việt gặp sự cố với 'bà hỏa': Khả Như gây sốc nhất khi từng bị bỏng cấp độ 2 tưởng phải giải nghệ - Ảnh 3
Lê Dương Bảo Lâm bị lửa táp thẳng mặt. Ảnh: Internet

Phan Duy Anh

Mới đây, netizen cũng được phen hú vía với sự cố nguy hiểm của nam ca sĩ Phan Duy Anh. Theo video ghi lại cảnh nam ca sĩ đang trình diễn trên sân khấu thì bất ngờ bị lửa đạo cụ phụt lên ngay mặt. Trong đoạn clip cũng có thể thấy rõ anh đã giật mình và lùi về sau theo phản xạ. Khói cũng đã bốc lên từ vị trí tóc của anh.

Những nghệ sĩ Việt gặp sự cố với 'bà hỏa': Khả Như gây sốc nhất khi từng bị bỏng cấp độ 2 tưởng phải giải nghệ - Ảnh 4
Nam ca sĩ bị lửa phụt lên ngay mắt. Ảnh: Internet
Những nghệ sĩ Việt gặp sự cố với 'bà hỏa': Khả Như gây sốc nhất khi từng bị bỏng cấp độ 2 tưởng phải giải nghệ - Ảnh 5
Nam ca sĩ cố gắng trình diễn xong tiết mục. Ảnh: Internet

 

Không biết rõ thương tích ra sao, nam ca sĩ vẫn nén đau hoàn thành màn trình diễn của mình. 

DJ Mie

Mới đây vào tối ngày 04/05, DJ Mie cùng bạn trai Hồng Thanh đã có mặt tại một sự kiện âm nhạc lớn tại Đà Nẵng. Cả hai đã có một màn phối hợp đầy ăn ý trên sân khấu. 

Những nghệ sĩ Việt gặp sự cố với 'bà hỏa': Khả Như gây sốc nhất khi từng bị bỏng cấp độ 2 tưởng phải giải nghệ - Ảnh 6
DJ Mie cùng bạn trai Hồng Thanh. Ảnh: Internet

Tuy nhiên một sự cố bất ngờ đã xảy ra. Trong lúc trình diễn, cô nàng đã vô tình đứng gần máy phun lửa vô cùng nguy hiểm. 

Những nghệ sĩ Việt gặp sự cố với 'bà hỏa': Khả Như gây sốc nhất khi từng bị bỏng cấp độ 2 tưởng phải giải nghệ - Ảnh 7
DJ Mie gặp sự cố với lửa. Ảnh: Internet

May mắn là nữ DJ đứng trong vị trí khá an toàn nên không có thương tích gì xảy ra. Sau đó, Mie đã nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, tiếp tục màn trình diễn của mình. Sự việc đã cho thấy cách xử lí vô cùng chuyên nghiệp của cô nàng.

Liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn về lửa khiến dư luận vô cùng hoang mang, mong rằng các nghệ sỹ Việt sẽ chú ý hơn để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Hậu ly hôn chồng ngoại quốc, Hoàng Oanh một mình tự lái xe máy rời sự kiện khiến netizen ngỡ ngàng

Hậu ly hôn chồng ngoại quốc, Hoàng Oanh một mình tự lái xe máy rời sự kiện khiến netizen ngỡ ngàng

Mới đây, "team qua đường" bất ngờ bắt gặp MC Hoàng Oanh một mình lái xe về sau khi dự sự kiện của một người bạn khiến dân tình bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   Khả Như Lê Dương Bảo Lâm Phan Duy Anh DJ Mie tai nạn sân khấu

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 25 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 55 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 1 giờ 25 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 1 giờ 55 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 2 giờ 25 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 2 giờ 55 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 3 giờ 25 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Video 3 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?