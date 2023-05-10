Nam nghệ sĩ bức xúc cho rằng nhân viên công ty giải quyết thiếu trách nhiệm và xử ép mình. Anh nói thêm: "Phía công ty bảo hiểm nói hợp đồng không còn hiệu lực nên không thể trả lại toàn bộ số tiền tôi đã đóng trước đó. Giờ đã như vậy thì tôi đành chấp nhận bị mất thôi, còn biết kiện cáo gì nữa".

Liên quan đến ồn ào hợp đồng bảo hiểm của NSƯT Kim Tử Long bị hủy do quên đóng phí theo thời hạn, vừa qua, trao đổi với báo Thanh Niên, nghệ sĩ Kim Tử Long cho biết đã có buổi làm việc trực tiếp với công ty bảo hiểm nhưng cuối cùng số tiền hơn 100 triệu đồng của anh vẫn mất trắng.

Cụ thể, theo thông tin từ VTC news, công ty bảo hiểm cho biết, trong buổi trao đổi trực tiếp, NSƯT Kim Tử Long đã nêu thắc mắc liên quan đến thông tin, cập nhật thông tin liên lạc, nhắc đóng phí và quá trình tư vấn viên phục vụ hợp đồng bảo hiểm (HĐBH) của mình.

Trong khi đó, phía công ty bảo hiểm cũng có gửi thông cáo báo chí đến các cơ quan truyền thông về vụ việc. Theo thông tin, buổi làm việc trực tiếp có sự tham gia của nghệ sĩ Kim Tử Long (khách hàng), tư vấn viên đã tư vấn và phục vụ hợp đồng cho anh cùng các đại diện công ty.

Theo thông báo từ phía công ty bảo hiểm, khách hàng H.K.L (nghệ sĩ Kim Tử Long) đã đóng phí đầy đủ, được tư vấn viên đến nhắc và thu phí trực tiếp từ năm thứ nhất đến năm thứ 3. Tuy nhiên tới năm thứ 4, tư vấn viên đã nỗ lực liên hệ để nhắc và thu phí "nhưng rất tiếc không thành công".

Mặc dù phía công ty đã không nhận được phí, song hợp đồng bảo hiểm đã có giá trị hoàn lại. Vì vậy, để tiếp tục duy trì hiệu lực, đảm bảo đầy đủ quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng, hợp đồng được công ty tự động đổi định kỳ nộp phí ba tháng và trích từ giá trị hoàn lại theo quy định.

Sang năm thứ 5, do giá trị hoàn lại không đủ để tiếp tục nộp cho kỳ kế tiếp nên hợp đồng bảo hiểm của nghệ sĩ Kim Tử Long đã mất hiệu lực theo quy định.

Phía công ty cho biết phía doanh nghiệp đã liên hệ Kim Tử Long qua số điện thoại và địa chỉ cư trú đã được xác nhận và đăng ký, về việc đóng phí, tình trạng hợp đồng bảo hiểm, tuy nhiên đã không thành công

Phía công ty cho biết phía doanh nghiệp đã liên hệ Kim Tử Long qua số điện thoại và địa chỉ cư trú đã được xác nhận và đăng ký, về việc đóng phí, tình trạng hợp đồng bảo hiểm, tuy nhiên đã không thành công.

Tính đến nay, sau 5 năm kể từ ngày HĐBH mất hiệu lực, phía công ty không thể giải quyết yêu cầu của Kim Tử Long về việc hoàn lại toàn bộ số phí bảo hiểm đã nộp hoặc thực hiện khôi phục hiệu lực của hợp đồng vì điều này là vượt ra ngoài quy định và các nguyên tắc hoạt động mà công ty buộc phải tuân thủ.

Qua buổi trò chuyện, phía công ty ghi nhận những ý kiến đóng góp của nam nghệ sĩ để cải thiện chất lượng dịch vụ, phục vụ với sự hài lòng tốt nhất trong thời gian tới.

Trước đó, nói về việc phía công ty bảo hiểm nói rằng có "cố gắng liên hệ nhưng không thành công", Kim Tử Long bức xúc khẳng định: "Họ nói láo'

Trước đó, nói về việc phía công ty bảo hiểm nói rằng có "cố gắng liên hệ nhưng không thành công", Kim Tử Long bức xúc khẳng định: "Họ nói láo! Nếu họ quả quyết như vậy thì tôi sẵn sàng cùng phía công ty làm một buổi họp báo để "ba mặt một lời".

Người tư vấn còn là một người quen của tôi. Trong 3 năm đầu, người này vẫn tư vấn nhiệt tình, thậm chí còn đến nhà tôi để thu phí bảo hiểm. Tuy nhiên sau đó chính họ đã nói với tôi rằng đã nghỉ việc nên tôi mới liên hệ trực tiếp với phía công ty. Nhưng tại sao bây giờ bên công ty lại trở mặt nói rằng người này không nghỉ việc và cố liên hệ với tôi nhưng không thành công? Đây không phải là một sự nhầm lẫn mà là có tính toán. Tôi là Kim Tử Long chứ đâu phải một người vô danh tiểu tốt. Chính vì thế không thể nào lấy lý do không thể liên lạc được với tôi. Điều này hết sức vô lý!".

Kim Tử Long nói rằng anh sẽ xem đây là một bài học nhớ đời của mình và khẳng định sẽ không bao giờ mua thêm bảo hiểm từ phía công ty này.