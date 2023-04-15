Choáng với khối tài sản triệu đô của 'ông hoàng cải lương' Kim Tử Long: Từng sở hữu 1000 cây vàng, 'không tiếc tay' cho thú vui xa xỉ

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nam nghệ sĩ nắm trong tay khối tài sản "không phải dạng vừa". Chỉ tình căn biệt thự rộng gần 300m2 mà hiện tại Kim Tử Long đang sống cùng vợ con được ước tính giá triệu đô.

Những năm gần đây, Kim Tử Long hoạt động mạnh mẽ trên các gameshow truyền hình. Anh gây ấn tượng mạnh bởi độ hài hước, hay pha trò của mình. Bên cạnh sự nghiệp vẻ vang, ông hoàng cải lương còn được khán giả quan tâm về cuộc sống đời tư. Anh gây ấn tượng mạnh bởi độ hài hước, hay pha trò của mình trong các gameshow truyền hình - Ảnh: Internet Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nam nghệ sĩ nắm trong tay khối tài sản "không phải dạng vừa". Chỉ tình căn biệt thự rộng gần 300m2 mà hiện tại Kim Tử Long đang sống cùng vợ con được ước tính giá triệu đô. Nhìn từ bên ngoài, biệt thự trông sang trọng với 2 màu xám - trắng chủ đạo và được thiết kế hai tầng chính. Ý tưởng thiết kế biệt thự này cũng do chính anh nghĩ ra.

Căn biệt thự rộng gần 300m2 mà hiện tại Kim Tử Long đang sống cùng vợ con được ước tính giá triệu đô - Ảnh: Internet Bên cạnh căn biệt thự triệu đô, nam nghệ sĩ cũng không ít lần khiến người hâm mộ choáng ngợp khi mạnh tay chi tiền khủng cho những thú vui xa xỉ như đổi xe liên tục. Dù vậy, anh thừa nhận bản thân không tiêu xài hoang phí mà luôn biết tích góp cho tương lai. Nam nghệ sĩ cũng không ít lần khiến người hâm mộ choáng ngợp khi mạnh tay chi tiền khủng cho những thú vui xa xỉ như đổi xe liên tục - Ảnh: Internet Trước đó, trong một chương trình truyền hình, Kim Tử Long từng tiết lộ choáng về thời hoàng kim của mình vào những năm 2000, anh từng sở hữu trong tay tài sản lên đến 1000 cây vàng. Số vàng này được nam nghệ sĩ tích góp sau những lần kinh doanh bất động sản.

Kim Tử Long từng tiết lộ choáng về thời hoàng kim của mình vào những năm 2000, anh từng sở hữu trong tay tài sản lên đến 1000 cây vàng - Ảnh: Internet Tôi mua căn nhà khác giá 110 cây vàng, chuẩn bị xây dựng thì lại có người gọi điện hỏi mua ngay với giá 150 cây vàng. Khoảng hơn 1 năm, vô tình tôi trở thành cò đất, cò nhà. Những năm 2000, tôi từng cầm trong tay 1.000 cây vàng” - anh kể. Hiện tại, cuộc sống của Kim Tử Long khá viên mãn bên vợ thứ 3 - Ảnh: Internet Hiện tại, cuộc sống của Kim Tử Long khá viên mãn và có kinh tế khá giả hơn nhiều nghệ sĩ đồng trang lứa. Ngoài nguồn thu nhập từ việc kinh doanh, anh hiện làm chủ của hai nhà hàng buffet, một spa và một quán cà phê. Không chỉ có khối tài sản khủng mà cuộc sống hôn nhân của nam nghệ sĩ cũng vô cùng yên ấm bên người vợ thứ 3 là nghệ sĩ Trinh Trinh.

Hậu kêu 'mất oan' hơn 100 triệu tiền bảo hiểm, NSƯT Kim Tử Long cập nhật diễn biến mới đầy bất ngờ! Theo thông tin từ gia đình NSƯT Kim Tử Long, công ty bảo hiểm liên lạc và đề nghị làm việc riêng để giải quyết việc bảo hiểm của anh bị gián đoạn.

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