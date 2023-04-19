Bất ngờ với thân thế ba cô con gái NSƯT Kim Tử Long: Tài năng, xinh đẹp vượt bậc, 2 người theo đuổi con đường nghệ thuật

Nghệ sĩ cải lương Kim Tử Long từng là người rất đào hoa. Trước khi xây dựng hạnh phúc với đồng nghiệp kém 11 tuổi - Trinh Trinh, Kim Tử Long từng có 2 đời vợ và 3 người con gái. Kim Tử Long cho biết, anh may mắn khi các con luôn hòa thuận và yêu thương nhau, không có khoảng cách hay phân biệt giữa con riêng - con chung. Nam nghệ sĩ sinh năm 1966 tâm sự anh cố gắng đối xử tốt với các con, yêu thương con bằng cả trái tim.

Nữ nghệ sĩ sinh năm 1988 tiết lộ rằng, trước đó, Kim Tử Long đã khuyên cô không được theo nghệ thuật vì cuộc sống nghệ sĩ sẽ có nhiều bấp bênh, khó khăn. Nhưng vì đam mê quá lớn, cô đã bất chấp mọi lời dạy bảo của ba để theo đuổi nghề yêu thích. Khi Kim Tử Long nguôi ngoai cơn giận và tha thứ cho con gái, Hoàng Kim Phụng đã mạnh dạn mời ba đến xem cô diễn trong ngày thi học kỳ và được nam nghệ sĩ cho rất nhiều lời khuyên.

Ở cuộc hôn nhân đầu tiên, nam nghệ sĩ sinh năm 1966 và vợ cũ hạ sinh con gái đầu lòng và đặt tên là Hoàng Kim Phụng. Lớn lên trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, nhưng Hoàng Kim Phụng từng không được ba chấp thuận, tạo điều kiện để theo đuổi đam mê làm diễn viên.

Thời điểm chính thức gia nhập làng giải trí, Hoàng Kim Phụng tự chủ động tìm kiếm cơ hội cho bản thân. Cô không dùng tên thật để hoạt động nghề mà chọn nghệ danh đầy dễ thương Maika. Kim Phụng sở hữu gương mặt thừa hưởng nhiều nét đẹp của bố mẹ. Năm 2017, cô lên xe hoa với một doanh nhân gốc Gia Lai, hơn cô 1 tuổi. Trong ngày cưới, mẹ ruột của cô cũng từng xuất hiện.

Hoàng Gia Linh - cô con gái thứ hai xinh đẹp

Hoàng Gia Linh là con gái của nghệ sĩ Kim Tử Long và người vợ thứ 2 tên Cẩm Tú - Ảnh: FBNV

Hoàng Gia Linh là con gái của nghệ sĩ Kim Tử Long và người vợ thứ 2 tên Cẩm Tú. Cô sở hữu gương mặt xinh đẹp và rất tài giỏi. Gia Linh sinh năm 2000, là cháu ruột gọi danh thủ Hồng Sơn là bác. Hiện con gái của nam danh ca cải lương đang học tại một trường đại học ở TP.HCM. Cô cũng giúp bố quản lý một nhà hàng ăn uống.

Trên trang cá nhân, Hoàng Gia Linh thường xuyên chia sẻ hình ảnh đi du lịch nhiều nơi trên thế giới. Điều đặc biệt là trong các chuyến đi, cô đều dẫn em trai là Andy (con riêng của Kim Tử Long với vợ 3) theo cùng. Tình cảm thân thiết của hai chị em khiến dân mạng ngưỡng mộ.

Hoàng Gia Hân - cô con gái thứ ba xinh đẹp theo đuổi âm nhạc

Bức ảnh Kim Tử Long chụp cùng Gia Hân đã khiến nhiều người rất bất ngờ vì vẻ ngoài của cả hai bố con - Ảnh: FBNV

NSƯT Kim Tử Long trải qua 3 cuộc hôn nhân với 5 người con, trong đó 3 cô con gái của anh với hai người vợ đầu nhận được sự quan tâm lớn nhờ nhan sắc xinh đẹp, trưởng thành. Gia Hân, con gái thứ 2 của nghệ sĩ Kim Tử Long và người vợ thứ hai hiện được chú ý bởi nhan sắc nổi bật. Được biết, Gia Hân sinh năm 2002, mẹ cô là diễn viên Cẩm Tú - em gái ruột của danh thủ Hồng Sơn.

Thời gian qua, bức ảnh Kim Tử Long chụp cùng Gia Hân đã khiến nhiều người rất bất ngờ vì vẻ ngoài của cả hai bố con. Dù đã 54 tuổi nhưng trông Kim Tử Long vẫn rất trẻ trung như một người bạn của con gái. Hiếm khi xuất hiện bên ông bố nổi tiếng nhưng Hoàng Gia Hân lại gây bất ngờ vì nhan sắc quá rạng rỡ, thừa hưởng nhiều nét đẹp của cả bố lẫn mẹ. Ngoài ra cô cũng niềm đam mê âm nhạc và giọng hát ngọt ngào được thừa hưởng từ bố.

Gia Hân là người có tố chất nghệ thuật nổi trội hơn hẳn - Ảnh: FBNV

Trong số 5 chị em trong gia đình NSƯT Kim Tử Long, Gia Hân là người có tố chất nghệ thuật nổi trội hơn hẳn. Và theo đuổi con đường nghệ thuật nối nghiệp bố cũng chính là ước mơ cô nàng ấp ủ và sẽ thực hiện trong thời gian sắp tới. Gia Hân từng chia sẻ được bố ủng hộ khi thấy cô quyết tâm và cũng nhìn ra được năng lực của mình.