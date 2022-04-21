Phan Như Thảo 'lột xác' ngoạn mục khi khoe vóc dáng mảnh mai, ngỡ ngàng nhất là nhan sắc ngày càng thăng hạng

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Phan Như Thảo đã khoe bức ảnh được chụp ở căn nhà ven biển mà vợ chồng cô đang hoàn thiện. Cựu người mẫu đã không giấu nổi sự phấn khích, hào hứng và còn bất ngờ hơn khi ông xã chụp cho mình một bức ảnh đẹp như vậy. Không chỉ chia sẻ hình ảnh mà cô còn kèm dòng trạng thái, tag tên ông xã vào cùng với icon trái tim đáng yêu: "Ảnh của Nguyễn Đức An chụp ạ, giật mình chưa".

Sắc vóc xinh đẹp hiện tại của Phan Như Thảo. - Ảnh: FBNV

Trước đó, Phan Như Thảo từng bị chê phát tướng, thừa cân, nhưng có thể thấy giờ đây cô đã lấy lại vóc dáng mảnh mai, thon gọn khiến ai nhìn vào cũng phải trầm trồ, khen ngợi. Hơn nữa, nhan sắc của Phan Như Thảo cũng ngày càng thăng hạng vượt bậc sau khi trải qua quá trình giảm cân. Có thể nói đây được coi là giai đoạn đỉnh cao sắc vóc của Phan Như Thảo kể từ khi lấy chồng, sinh con, lui về chăm sóc gia đình và tập trung vào kinh doanh.

Vào tháng 10/2020, Phan Như Thảo đã khiến công chúng vô cùng bất ngờ, ngỡ ngàng khi cô xuất hiện tại sự kiện với thân hình phát tướng và gương mặt trông cũng đầy đặn, mũm mĩm, lộ nhiều ngấn mỡ. Thậm chí, cho dù cô thường xuyên chia sẻ ảnh của bản thân lên mạng xã hội nhưng ngoại hình ngoài đời vẫn gây bất ngờ lớn cho công chúng.