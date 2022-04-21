Phan Như Thảo 'lột xác' ngoạn mục khi khoe vóc dáng mảnh mai, ngỡ ngàng nhất là nhan sắc ngày càng thăng hạng

Hậu trường 21/04/2022 10:07

Chính Phan Như Thảo cũng phải giật mình khi xem lại bức ảnh ông xã Đức An chụp cho cô.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Phan Như Thảo đã khoe bức ảnh được chụp ở căn nhà ven biển mà vợ chồng cô đang hoàn thiện. Cựu người mẫu đã không giấu nổi sự phấn khích, hào hứng và còn bất ngờ hơn khi ông xã chụp cho mình một bức ảnh đẹp như vậy. Không chỉ chia sẻ hình ảnh mà cô còn kèm dòng trạng thái, tag tên ông xã vào cùng với icon trái tim đáng yêu: "Ảnh của Nguyễn Đức An chụp ạ, giật mình chưa".

Phan Như Thảo 'lột xác' ngoạn mục khi khoe vóc dáng mảnh mai, ngỡ ngàng nhất là nhan sắc ngày càng thăng hạng - Ảnh 1
Hình ảnh mới nhất của Phan Như Thảo. - Ảnh chụp màn hình

 

Phan Như Thảo 'lột xác' ngoạn mục khi khoe vóc dáng mảnh mai, ngỡ ngàng nhất là nhan sắc ngày càng thăng hạng - Ảnh 2
Sắc vóc xinh đẹp hiện tại của Phan Như Thảo. - Ảnh: FBNV

Trước đó, Phan Như Thảo từng bị chê phát tướng, thừa cân, nhưng có thể thấy giờ đây cô đã lấy lại vóc dáng mảnh mai, thon gọn khiến ai nhìn vào cũng phải trầm trồ, khen ngợi. Hơn nữa, nhan sắc của Phan Như Thảo cũng ngày càng thăng hạng vượt bậc sau khi trải qua quá trình giảm cân. Có thể nói đây được coi là giai đoạn đỉnh cao sắc vóc của Phan Như Thảo kể từ khi lấy chồng, sinh con, lui về chăm sóc gia đình và tập trung vào kinh doanh.

Vào tháng 10/2020, Phan Như Thảo đã khiến công chúng vô cùng bất ngờ, ngỡ ngàng khi cô xuất hiện tại sự kiện với thân hình phát tướng và gương mặt trông cũng đầy đặn, mũm mĩm, lộ nhiều ngấn mỡ. Thậm chí, cho dù cô thường xuyên chia sẻ ảnh của bản thân lên mạng xã hội nhưng ngoại hình ngoài đời vẫn gây bất ngờ lớn cho công chúng.

Phan Như Thảo 'lột xác' ngoạn mục khi khoe vóc dáng mảnh mai, ngỡ ngàng nhất là nhan sắc ngày càng thăng hạng - Ảnh 3
Phan Như Thảo quyết tâm lấy lại vóc dáng mảnh mai như thời con gái. - Ảnh: FBNV

Khi bị thắc mắc về diện mạo tăng cân nhanh chóng không kiểm soát của mình, Phan Như Thảo cũng thừa nhận rằng bản thân vẫn chưa thực sự quyết tâm giảm cân. Bên cạnh đó, ông xã Đức An thì luôn bồi bổ cho vợ, nấu nhiều món ăn ngon và không cho vợ nhịn ăn để giảm cân.

Phan Như Thảo 'lột xác' ngoạn mục khi khoe vóc dáng mảnh mai, ngỡ ngàng nhất là nhan sắc ngày càng thăng hạng - Ảnh 4

Phan Như Thảo 'lột xác' ngoạn mục khi khoe vóc dáng mảnh mai, ngỡ ngàng nhất là nhan sắc ngày càng thăng hạng - Ảnh 5
Khoảnh khắc xinh đẹp của Phan Như Thảo trong livestream gần đây. - Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, sau thời điểm đó, cựu người mẫu đã thực sự quyết tâm thay đổi ngoại hình và giảm tới tận 11kg chỉ trong vòng vài tháng. Sau nhiều nỗ lực, cựu người mẫu khoe đã giảm cân và được khen thon gọn hơn nhiều. Có thể thấy Phan Như Thảo đang sở hữu một vóc dáng xinh đẹp khiến nhiều người ngưỡng mộ.

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