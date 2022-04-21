Phan Như Thảo 'lột xác' ngoạn mục khi khoe vóc dáng mảnh mai, ngỡ ngàng nhất là nhan sắc ngày càng thăng hạng

Chính Phan Như Thảo cũng phải giật mình khi xem lại bức ảnh ông xã Đức An chụp cho cô.
- Nhã Phương nhí nhố làm sinh nhật tuổi 39 cho Trường Giang, ai dè lại bị chồng mắng trước giờ G: Chuyện gì đây?
- Ngọc Quyên: Qua Mỹ lấy chồng, ngồi trên máy bay lo không ngủ nổi vì sợ bị gạt, giờ ra sao?
Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Phan Như Thảo đã khoe bức ảnh được chụp ở căn nhà ven biển mà vợ chồng cô đang hoàn thiện. Cựu người mẫu đã không giấu nổi sự phấn khích, hào hứng và còn bất ngờ hơn khi ông xã chụp cho mình một bức ảnh đẹp như vậy. Không chỉ chia sẻ hình ảnh mà cô còn kèm dòng trạng thái, tag tên ông xã vào cùng với icon trái tim đáng yêu: "Ảnh của Nguyễn Đức An chụp ạ, giật mình chưa".
Trước đó, Phan Như Thảo từng bị chê phát tướng, thừa cân, nhưng có thể thấy giờ đây cô đã lấy lại vóc dáng mảnh mai, thon gọn khiến ai nhìn vào cũng phải trầm trồ, khen ngợi. Hơn nữa, nhan sắc của Phan Như Thảo cũng ngày càng thăng hạng vượt bậc sau khi trải qua quá trình giảm cân. Có thể nói đây được coi là giai đoạn đỉnh cao sắc vóc của Phan Như Thảo kể từ khi lấy chồng, sinh con, lui về chăm sóc gia đình và tập trung vào kinh doanh.
Vào tháng 10/2020, Phan Như Thảo đã khiến công chúng vô cùng bất ngờ, ngỡ ngàng khi cô xuất hiện tại sự kiện với thân hình phát tướng và gương mặt trông cũng đầy đặn, mũm mĩm, lộ nhiều ngấn mỡ. Thậm chí, cho dù cô thường xuyên chia sẻ ảnh của bản thân lên mạng xã hội nhưng ngoại hình ngoài đời vẫn gây bất ngờ lớn cho công chúng.
Khi bị thắc mắc về diện mạo tăng cân nhanh chóng không kiểm soát của mình, Phan Như Thảo cũng thừa nhận rằng bản thân vẫn chưa thực sự quyết tâm giảm cân. Bên cạnh đó, ông xã Đức An thì luôn bồi bổ cho vợ, nấu nhiều món ăn ngon và không cho vợ nhịn ăn để giảm cân.
Tuy nhiên, sau thời điểm đó, cựu người mẫu đã thực sự quyết tâm thay đổi ngoại hình và giảm tới tận 11kg chỉ trong vòng vài tháng. Sau nhiều nỗ lực, cựu người mẫu khoe đã giảm cân và được khen thon gọn hơn nhiều. Có thể thấy Phan Như Thảo đang sở hữu một vóc dáng xinh đẹp khiến nhiều người ngưỡng mộ.