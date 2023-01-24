Dịp Tết đến xuân về, người người nhà nhà cùng nhau đi chúc Tết họ hàng người thân. Thuận theo dòng sự kiện, cặp đôi Khánh Thi và Phan Hiển đã dắt hai con sang chúc Tết ông bà ngoại. Khi sang nhà bà xã, Phan Hiển đã tự “rào trước” với mẹ vợ bằng câu nói: "Mẹ thấy con năm nay đẹp trai không, nhờ công của vợ con cả đấy".

Trái với niềm mong đợi được nhận lời khen ngoại hình của Phan Hiển, mẹ bà xã Khánh Thi đã nói “một câu xanh rờn”: "Nhìn cũng có nét đàn ông, mỗi tội hơi lùn". Ngỡ ngàng trước lời nhận xét của mẹ vợ, nam kiện tướng dancesport đã phải than trời và kể lại câu chuyện ấm ức này với cộng đồng mạng.