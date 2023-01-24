Sang nhà vợ chúc Tết, Phan Hiển nhận "kết đắng" trước sự “phũ phàng” của mẹ vợ, ông xã Khánh Thi chỉ biết than trời và kể chuyện cho cộng đồng mạng.
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Dịp Tết đến xuân về, người người nhà nhà cùng nhau đi chúc Tết họ hàng người thân. Thuận theo dòng sự kiện, cặp đôi Khánh Thi và Phan Hiển đã dắt hai con sang chúc Tết ông bà ngoại. Khi sang nhà bà xã, Phan Hiển đã tự “rào trước” với mẹ vợ bằng câu nói: "Mẹ thấy con năm nay đẹp trai không, nhờ công của vợ con cả đấy".
Trái với niềm mong đợi được nhận lời khen ngoại hình của Phan Hiển, mẹ bà xã Khánh Thi đã nói “một câu xanh rờn”: "Nhìn cũng có nét đàn ông, mỗi tội hơi lùn". Ngỡ ngàng trước lời nhận xét của mẹ vợ, nam kiện tướng dancesport đã phải than trời và kể lại câu chuyện ấm ức này với cộng đồng mạng.
Đáng chú ý đây không phải lần đầu Phan Hiển nhận “cái kết đắng” về ngoại hình như vậy. Bà xã Khánh Thi cũng “lầy lội” trêu chọc chồng khi Phan Hiển diện đồ bảnh bao, tóc tai gọn gàng và mong chờ nhận được lời khen ngợi. Có thể thấy Phan Hiển dạo gần đây đã có sự thay đổi ngoạn mục về phong cách thời trang khi chăm chỉ diện suit lịch lãm. Anh chàng bắt đầu từ style bụi bặm đến style một người đàn ông trưởng thành có gia đình. Tuy nhiên, Phan Hiển vẫn có một yếu điểm “chí mạng” là chiều cao của bản thân. Chính vì vậy mà nam kiện tướng phải ngậm ngùi trước sự lầy lội của bà xã và mẹ vợ thân yêu.
Năm 2022 vừa qua có thể nói là một năm trọn vẹn với gia đình nhỏ của Khánh Thi và Phan Hiển. Hai vợ chồng kiện tướng dancesport đã gặt hái được nhiều thành công trong kỳ SEA Games 31. Cuối năm, cặp đôi khiến khán giả vỡ òa trong cảm xúc vì chính thức về một nhà bằng một đám cưới vô cùng hoành tráng. Cuộc sống hôn nhân về sau của cặp đôi cũng khiến khán giả phải “phì cười” về độ hài hước và sự nhún nhường nóc nhà Khánh Thi từ vị trí của Phan Hiển.