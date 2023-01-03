Hơn 13 năm bên nhau, Phan Hiển tiết lộ luôn hạnh phúc khi được chăm sóc Khánh Thi, không ngại quỳ gối rửa chân cho vợ

Hậu trường 03/01/2023 19:53

Tình cảm ngọt ngào như thuở mới yêu của vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển được nhiều người ngưỡng mộ.

Sau hơn 13 năm bên nhau và hạ sinh cặp nhóc tỳ "đủ nếp đủ tẻ", vừa qua, Phan Hiển và Khánh Thi đã tổ chức một đám cưới hoành tráng với sự chúc phúc của người thân, bạn bè đồng nghiệp và khán giả. 

Hơn 13 năm bên nhau, Phan Hiển tiết lộ luôn hạnh phúc khi được chăm sóc Khánh Thi, không ngại quỳ gối rửa chân cho vợ - Ảnh 1

Hơn 13 năm bên nhau, Phan Hiển tiết lộ luôn hạnh phúc khi được chăm sóc Khánh Thi, không ngại quỳ gối rửa chân cho vợ - Ảnh 2

Trên trang cá nhân, Khánh Thi và Phan Hiển thường xuyên chia sẻ cuộc sống đời thường. Dù nhỏ tuổi hơn vợ nhưng nam vũ công luôn cho thấy anh là người đàn ông chín chắn, biết chăm lo yêu thương gia đình.

Mới đây, trên trang cá nhân Phan Hiển đã đăng tải những hình ảnh ngọt ngào của hai vợ chồng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Theo đó, ai nấy cũng đều ngưỡng mộ Khánh Thi khi được Phan Hiển cưng chiều, chăm sóc mọi lúc, anh còn không ngại quỳ gối rửa chân cho vợ.

Ông xã Khánh Thi chia sẻ: "Dù diện trang phục thế nào... ở bất kì hoàn cảnh nào... thì việc chăm sóc nàng ý đều khiến mình cảm thấy rất hạnh phúc".

Hơn 13 năm bên nhau, Phan Hiển tiết lộ luôn hạnh phúc khi được chăm sóc Khánh Thi, không ngại quỳ gối rửa chân cho vợ - Ảnh 3

Hơn 13 năm bên nhau, Phan Hiển tiết lộ luôn hạnh phúc khi được chăm sóc Khánh Thi, không ngại quỳ gối rửa chân cho vợ - Ảnh 4
Phan Hiển rất quan tâm và sẵn sàng chăm lo cho vợ mọi lúc.

Có thể thấy trong ảnh là những khoảnh khắc nam kiện tướng dancesport chăm sóc cho vợ một cách chu đáo. Dù khi chụp ảnh cưới ở trời Tây hay lúc về quê thì Phan Hiển đều không ngại quỳ gối để mang giày, rửa chân cho bà xã.

Trong tháng 12/2022 vừa qua, sau 13 năm chờ đợi, Khánh Thi đã chính thức có danh phận và được gia đình Phan Hiển công nhận là con dâu. Nữ kiện tướng dancesport không nén được xúc động và bật khóc trong ngày trọng đại của mình.

Hơn 13 năm bên nhau, Phan Hiển tiết lộ luôn hạnh phúc khi được chăm sóc Khánh Thi, không ngại quỳ gối rửa chân cho vợ - Ảnh 5

Trong khoảnh khắc thiêng liêng, cặp đôi dành cho nhau những lời ngọt ngào. Khánh Thi cho biết những lúc cô buồn nhất, Phan Hiển luôn ở bên cạnh, yêu thương và chiều chuộng. Điều đó khiến cô vô cùng hạnh phúc.

Hơn 13 năm bên nhau, Phan Hiển tiết lộ luôn hạnh phúc khi được chăm sóc Khánh Thi, không ngại quỳ gối rửa chân cho vợ - Ảnh 6

Phan Hiển cũng đáp lời bà xã, anh nói trong nước mắt: "Hôm nay em khóc rất nhiều nhưng anh không muốn nhìn em khóc nữa. Hy vọng từ thời điểm này, anh sẽ là chỗ dựa vững chãi cho em."

Đủ nếp đủ tẻ, Khánh Thi vẫn muốn có thêm con cho ông xã Phan Hiển 'Không đẻ 4 đứa đời không nể'

Đủ nếp đủ tẻ, Khánh Thi vẫn muốn có thêm con cho ông xã Phan Hiển 'Không đẻ 4 đứa đời không nể'

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