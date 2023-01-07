Khánh Thi 'than trời' trước dự báo mang bầu 5 năm liên tiếp, Phan Hiển liền vui mừng vì sắp làm được một việc

Mới đây, khi tham gia một ứng dựng vui trên mạng, Khánh Thi chia sẻ lại bức hình dự đoán 5 năm tiếp theo của cô sẽ mang bầu liên tục. Trước dự đoán "xỉu ngang" này, nữ kiện tướng dancesport cảm thán: "Ôi giời - Đó là một chặng đường dài để lên đỉnh. Tui xỉu liền với ông Nguyễn Đoàn Phan Hiển !".

Trong hơn 13 năm bên nhau, cặp đôi đã có một bé trai là Kubi 8 tuổi và một bé gái là Anna 5 tuổi. Vào cuối tháng 12/2022 vừa qua, Khánh Thi - Phan Hiển đã tổ chức lễ cưới vô cùng hoành tráng và lãng mạn với sự chúc phúc của gia đình, bạn bè đồng nghiệp và khán giả.

Đáng chú ý, ở bên dưới phần bình luận, Phan Hiển cũng chia sẻ bức hình dự đoán tương tự và trêu đùa bà xã: "...Anh cũng y chang…ý trời đã định. Yeah...sắp sửa thành lập được đội bóng rồi".

Trước đó, Khánh Thi cũng nghẹn ngào nhắc đến 2 con sau đám cưới: "Một điều đặc biệt vui hơn và cũng khá thú vị là Thi và Hiển đã không phải đối mặt với câu hỏi của hai thiên thần nhỏ là Kubi và Anna, rằng: Tại sao đám cưới của ba mẹ con lại không có tụi con? Trong đám cưới của mình, cả hai vợ chồng đã được các con chứng kiến và nắm tay cùng vào lễ đường thiêng liêng. Các con như nhân chứng tình yêu của bố mẹ".

Thời điểm sau khi hạ sinh nhóc tỳ Anna, Khánh Thi từng tâm sự với giới truyền thông về mong muốn sinh thêm con: "Tôi thích sinh con lắm dù phụ nữ khi có con sẽ phải hy sinh nhiều thứ. Nhưng tôi thấy bù lại mình cũng được nhiều thứ. Ông xã chiều chuộng, thấu hiểu. Con cái lại là sợi dây gắn kết gia đình nữa.

Theo kế hoạch, vợ chồng tôi muốn sinh 3 đứa, nhưng cả Kubi và Anna đều là ngẫu nhiên ông Trời cho, chứ chúng tôi không tính toán. Vì vậy, tôi chỉ biết nói vợ chồng tôi mong muốn sẽ có 3 con, còn đến khi nào thì không thể nói trước được".