Phạm Quỳnh Anh khoe clip cận mặt con gái thứ 3, bé sơ sinh mà đã kháu khỉnh đáng yêu hết phần thiên hạ

Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh chia sẻ khoảnh khắc hiếm hoi khi mới sơ sinh của ái nữ thứ 3, bé Zoey dù chỉ mới sơ sinh nhưng trông cực cứng cáp và lanh lợi.
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Kể từ khi công khai bầu bí đến khi sinh con thứ 3, Phạm Quỳnh Anh luôn nhận được sự quan tâm rất mực từ công chúng lẫn truyền thông.
Mới đây, trên trang facebook cá nhân của mình, Phạm Quỳnh Anh đã đăng tải một đoạn clip ngắn chia sẻ khoảnh khắc hiếm hoi khi mới sơ sinh của ái nữ thứ 3. Theo đó, từ những hình ảnh trong clip, khán giả có thể thấy bé Zoey dù chỉ mới sơ sinh nhưng trông cực cứng cáp và lanh lợi. Cô bé dù hơi buồn ngủ đến mức mắt mở mắt không nhưng vẫn liên tục hoạt động tay chân.
Đáng chú ý, khuôn mặt bé Zoey trông kháu khỉnh rất khiến cộng đồng mạng "phát cuồng" vì quá đáng yêu. Nhiều cư dân mạng cho rằng, vẻ đẹp của nhóc tỳ thứ ba của Phạm Quỳnh Anh có lẽ giống bố của mình nhiều hơn là giống người mẹ ca sĩ.
Nói về ái nữ thứ 3 của Phạm Quỳnh Anh, nữ ca sĩ hạ sinh cô công chúa nhỏ vào tháng 7/2022, đây là kết tinh tình yêu của nữ ca sĩ và bạn trai doanh nhân giấu mặt. Phạm Quỳnh Anh cho biết bạn trai là người biết quan tâm, chiều chuộng và đặc biệt yêu thương các con riêng của cô. Đến ngày 18/9, Phạm Quỳnh Anh đã chính thức công khai dung mạo ái nữ Zoey khiến dân tình một phen vỡ òa.
Từ một ca sĩ đình đám lui về tổ ấm để trở thành bà mẹ 3 con là hành trình không hề dễ với Phạm Quỳnh Anh. Đầu năm 2022, nữ ca sĩ cũng cho ra mắt một ca khúc trải lòng về cách dạy con của mình. Giọng ca Vai ác cũng thừa nhận khi mới bắt đầu làm mẹ, cô phải học lại từ đầu tất cả mọi thứ.