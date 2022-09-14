Liên tục bị cư dân mạng đồn thổi người này, người kia là bạn trai mình, Phạm Quỳnh Anh 'cầu xin' netizen ngưng tò mò về cuộc sống của mình

Kể từ khi nói lời chia tay với tình cũ, nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh sau quãng thời gian lẻ loi cuối cùng đã tìm cho mình một tấm chân tình mới. Đáng chú ý, vừa qua cả 2 còn chính thức đón đứa con đầu lòng đầu tiên cùng với nhau. Chứng kiến điều này, không ít fan hâm mộ cảm thấy vui mừng cho cô nàng bởi đã quá lâu rồi khán giả mới được nhìn thấy Quỳnh Anh cười tươi đến như vậy.

Phạm Quỳnh Anh - Ảnh: Internet

Dẫu vậy bên cạnh những lời chúc phúc của cư dân mạng nhiều người vẫn tỏ ra tò mò về danh tính lẫn diện mạo của bạn trai nữ ca sĩ. Thời gian đầu điều này vốn dĩ là việc tương đối bình thường vì Quỳnh Anh là người nổi tiếng chính vì vậy những người xung quanh cô nàng đều sẽ luôn bị soi mói. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây giọng ca 38 tuổi tỏ ra vô cùng khó chịu khi những người cô ngồi cùng hay trò chuyện cùng nếu là người khác giới luôn bị gán mắc là bạn trai của cô.