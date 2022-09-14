Liên tục bị cư dân mạng đồn thổi người này, người kia là bạn trai mình, Phạm Quỳnh Anh 'cầu xin' netizen ngưng tò mò về cuộc sống của mình

Hậu trường 14/09/2022 09:39

Bất kể ngồi với ai dân mạng cũng đều cho rằng người đó là bạn trai mới của Phạm Quỳnh Anh khiến cô nàng cảm thấy khó chịu.

Kể từ khi nói lời chia tay với tình cũ, nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh sau quãng thời gian lẻ loi cuối cùng đã tìm cho mình một tấm chân tình mới. Đáng chú ý, vừa qua cả 2 còn chính thức đón đứa con đầu lòng đầu tiên cùng với nhau. Chứng kiến điều này, không ít fan hâm mộ cảm thấy vui mừng cho cô nàng bởi đã quá lâu rồi khán giả mới được nhìn thấy Quỳnh Anh cười tươi đến như vậy. 

Liên tục bị cư dân mạng đồn thổi người này, người kia là bạn trai mình, Phạm Quỳnh Anh 'cầu xin' netizen ngưng tò mò về cuộc sống của mình - Ảnh 1
Phạm Quỳnh Anh - Ảnh: Internet 

Dẫu vậy bên cạnh những lời chúc phúc của cư dân mạng nhiều người vẫn tỏ ra tò mò về danh tính lẫn diện mạo của bạn trai nữ ca sĩ. Thời gian đầu điều này vốn dĩ là việc tương đối bình thường vì Quỳnh Anh là người nổi tiếng chính vì vậy những người xung quanh cô nàng đều sẽ luôn bị soi mói. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây giọng ca 38 tuổi tỏ ra vô cùng khó chịu khi những người cô ngồi cùng hay trò chuyện cùng nếu là người khác giới luôn bị gán mắc là bạn trai của cô. 

Liên tục bị cư dân mạng đồn thổi người này, người kia là bạn trai mình, Phạm Quỳnh Anh 'cầu xin' netizen ngưng tò mò về cuộc sống của mình - Ảnh 2
 Đoạn story than phiền của nữ ca sĩ trên MXH - Ảnh: Internet

Cụ thể người đẹp than thở: "Đã bao lần, cứ hễ ai chụp hình ngồi cạnh mình thì người ấy lại bị nghi vấn là chồng mình. Từ em trai cho đến anh bạn thân, giờ lại tới anh rể. Thôi mà mọi người". Ngoài khoảnh khắc gia đình quây quần, bài viết này còn thêm dòng chú thích: "Người hâm mộ nghi vấn đây chính là bạn trai Phạm Quỳnh Anh. Tuy nhiên, khán giả vẫn mong một lần nữ ca sĩ xác nhận".

Dù không công khai ảnh "người ấy", nhưng cô từng chia sẻ bạn trai là một người luôn hết mực yêu thương và chăm sóc cả gia đình. Nữ ca sĩ cho biết muốn bảo vệ khuôn mặt của bạn trai, lần hiếm hoi duy nhất cô để lộ ảnh bạn trai rõ nhất chính là trong đoạn story hậu sinh nở. 

Liên tục bị cư dân mạng đồn thổi người này, người kia là bạn trai mình, Phạm Quỳnh Anh 'cầu xin' netizen ngưng tò mò về cuộc sống của mình - Ảnh 3
Bức ảnh hiếm hoi duy nhất cô nàng khoe bạn trai mới trên MXH - Ảnh: Internet 

Sau tất cả, Phạm Quỳnh Anh đang có quãng thời gian hạnh phúc bên tình mới cùng những người con của mình. 

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Bài đăng mới nhất của Phạm Quỳnh Anh trên MXH đang gây sự chú ý nhiều từ phía người hâm mộ.

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Từ khóa:   Phạm Quỳnh Anh bạn trai Phạm Quỳnh Anh Sao Việt

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