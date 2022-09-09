Vô tình để lộ dung nhan con gái mới sinh, Phạm Quỳnh Anh nhận về bình luận kém duyên, ai đọc cũng 'nóng mặt'

Hậu trường 09/09/2022 21:00

Nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh vừa qua đã vô tình để lộ gương mặt của cô con gái thứ 3 dù trước đó đã tuyên bố chỉ công khai khi bé đã lớn.

Cách đây ít giờ, Phạm Quỳnh Anh đã đăng tải lên tài khoản Instagram của mình một đoạn video ngắn ghi lại cảnh cô đang ôm ấp con gái út vừa chào đời - bé Zoey. Kèm theo đó, nữ ca sĩ đã viết: "You’ll never know, dear. How much I love you" (tạm dịch: "Con yêu à, con sẽ không bao giờ biết được rằng mẹ yêu con nhiều đến nhường nào").

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Phạm Quỳnh Anh vô tình để lộ gương mặt của cô con gái thứ 3 - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, cư dân mạng đã nhanh chóng soi ra được gương mặt của bé Zoey được Phạm Quỳnh Anh vô tình để lộ. Dù chất lượng ánh sáng trong clip không được tốt nhưng netizen vẫn có thể dễ dàng thấy được cặp má phúng phính, khuôn mặt bụ bẫm và vầng trán cao của cô con gái út nữ ca sĩ.

Trước đó, Phạm Quỳnh Anh đã từng chia sẻ rằng khi nào bé Zoey lớn thì cô mới tiết lộ khuôn mặt của con. Chính vì vậy, việc nữ ca sĩ để lộ dung nhan của con gái út khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

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Bình luận kém duyên khiến nhiều người phẫn nộ - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, một chi tiết mà nhiều người quan tâm đó chính là dòng bình luận kém duyên của một cư dân mạng. Cụ thể, người này đã biết rằng: "Yêu nhiều nhưng vẫn không giữ chân được kẻ đa tình". Hiện tại, Phạm Quỳnh Anh vẫn chưa có động thái gì về comment này.

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Phạm Quỳnh Anh luôn che mặt be Zoey khi đăng tải ảnh có sự xuất hiện của bé - Ảnh: FBNV
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Nữ ca sĩ cũng giấu luôn danh tính của bạn trai hiện tại - Ảnh: FBNV

Trước đó, vào ngày 18/7 vừa qua, Phạm Quỳnh Anh đã chính thức hạ sinh con gái thứ 3 với bạn trai kém tuổi. Nữ ca sĩ cũng thường xuyên đăng ảnh của con gái út lên MXH nhưng lại nhất quyết không để lộ mặt con. Ngoài ra, cô cũng tuyệt đối giữ kín danh tính bố của con gái tới thời điểm hiện tại.

Diện mạo xinh xắn, đáng yêu của con gái Phạm Quỳnh Anh và bạn trai

Diện mạo xinh xắn, đáng yêu của con gái Phạm Quỳnh Anh và bạn trai

Bé Zoey gây ấn tượng với vẻ ngoài đáng yêu, "trộm vía" bụ bẫm, nước da trắng hồng.

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