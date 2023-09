Vô tình để lộ dung nhan con gái mới sinh, Phạm Quỳnh Anh nhận về bình luận kém duyên, ai đọc cũng 'nóng mặt'

Cách đây ít giờ, Phạm Quỳnh Anh đã đăng tải lên tài khoản Instagram của mình một đoạn video ngắn ghi lại cảnh cô đang ôm ấp con gái út vừa chào đời - bé Zoey. Kèm theo đó, nữ ca sĩ đã viết: "You’ll never know, dear. How much I love you" (tạm dịch: "Con yêu à, con sẽ không bao giờ biết được rằng mẹ yêu con nhiều đến nhường nào").



Phạm Quỳnh Anh vô tình để lộ gương mặt của cô con gái thứ 3 - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, cư dân mạng đã nhanh chóng soi ra được gương mặt của bé Zoey được Phạm Quỳnh Anh vô tình để lộ. Dù chất lượng ánh sáng trong clip không được tốt nhưng netizen vẫn có thể dễ dàng thấy được cặp má phúng phính, khuôn mặt bụ bẫm và vầng trán cao của cô con gái út nữ ca sĩ.