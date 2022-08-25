Outtop Hoa hậu, "hot girl trứng rán" Trần Thanh Tâm bất ngờ trở thành MC của VTV

Thanh Tâm viết trên trang cá nhân: "Tâm xin cảm ơn đài truyền hình VTV và THVL đã cho Tâm thử sức ở một vai trò hoàn toàn mới. Tâm sẽ luôn cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ lòng những ai đang yêu quý và dõi theo Tâm suốt thời gian qua".

Nổi lên với biệt danh "trứng rán", Trần Thanh Tâm là hot girl không còn xa lạ với nhiều netizen. Đến hiện tại, hotgirl sinh năm 2000 vẫn đang tích cực tìm kiếm cơ hội để khẳng định bản thân qua nhiều vai trò. Sau khi tham gia các cuộc thi nhan sắc, hot girl trứng rán " Trần Thanh Tâm khoe được làm MC cho chương trình của Đài truyền hình Quốc gia khiến netizen "mắt tròn mắt dẹt". Bởi trước đó, cô chưa từng bộc lộ tài năng này.

Theo đó, Thanh Tâm đảm nhận vai trò MC cho chương trình "Phong cách và cuộc sống" được phát trên kênh VTV8. Chương trình này cập nhật những tin tức mới về thời trang , làm đẹp và nhiều điều thú vị trong tuần. Chương trình có thời lượng 30 phút, Hot girl "trứng rán" chủ yếu dẫn những phần đầu để chiếu vào các bản tin.

Với những khán giả xem chương trình, phần thể hiện của Thanh Tâm với vai trò MC được đánh giá khá ổn. Dù đôi khi đài từ cùng giọng nói của cô hơi khó nghe, mắc vài lỗi nhỏ nhưng nhìn chung, nàng hot TikToker vẫn hoàn thành nhiệm vụ khá tròn vai.

Song song với đó, vẫn có nhiều người cho rằng phong cách “lên sóng” của Trần Thanh Tâm không phù hợp. Việc mặc váy hai dây khi làm MC giống đi tiệc hơn là xuất hiện trên một chương trình của Đài quốc gia. Ngoài ra, còn có nhiều khán giả có vẻ lại hoàn toàn chưa hài lòng với lần "lấn sân" này của Thanh Tâm khi có nhiều phản ứng không mấy tích cực. Thậm chí có netizen còn gay gắt đặt câu hỏi: "VTV thiếu MC hay sao?".

Phản ứng của cộng đồng mạng khi Trần Thanh Tâm "lấn sân" làm MC.

Không thể phủ nhận, từ khi bắt đầu nổi lên với vai trò TikToker, Trần Thanh Tâm luôn cố gắng để hoàn thiện mình và tham gia vào nhiều lĩnh vực khác nhau. Thanh Tâm còn bày tỏ mong muốn thử sức diễn xuất mặc cộng đồng mạng tranh cãi. Nhiều người cho rằng, Trần Thanh Tâm đã có những thay đổi tích cực hơn trước rất nhiều, không còn phát ngôn “gây sốc” và biết tiết chế bản thân hơn trên sóng truyền hình.