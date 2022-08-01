Bộ trang phục 'ô dề' của TikToker Phạm Thoại: 'Xu hướng' hay 'phản cảm'?

Với bộ đồ đỏ rực lấy ý tưởng từ 'trinh nữ hoàng cung', hot TikToker Phạm Thoại tiếp tục khiến nhiều Netizen 'đau đầu'.

Là một cái tên không còn xa lạ với cộng đồng "Tóp tóp", Phạm Thoại gây ấn tượng với lối nói chuyện "chửi thẳng mặt" và điệu bộ "tấu hài". Bên cạnh đó, gu thời trang có phần lạ lùng của anh chàng cũng luôn là chủ đề quan tâm của netizen. Vào tối ngày 31/7, tại thảm đỏ chung kết cuộc thi Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022. Sự xuất hiện của TikToker Phạm thoại với trang phục là một bộ cánh đỏ rực khá cồng kềnh, phía sau có nhiều viên thuốc bằng nhựa.

Bộ trang phục được cho là phản cảm của Phạm Thoại tại thảm đỏ tối qua - Ảnh: Internet

Sự xuất hiện của anh trong trang phục lạ lẫm đã khiến nhiều người bất ngờ. Ngay sau khi bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người đã bày tỏ sự thất vọng, cho rằng TikToker này đang cố tình làm lố, "ô dề" và vô cùng phản cảm.

Trái với phản ứng của khán giả, Phạm Thoại vẫn hào hứng giới thiệu bộ trang phục có tên “trinh nữ hoàng cung", được lấy ý tưởng từ loại thuốc đang được netizen lan truyền trên mạng xã hội.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- Ô dề, chê!

- Không đẹp, phản cảm. Muốn gây ấn tượng thì thiếu gì cách đâu cần phải lố lăng thế này.

- Nhìn chói quá!

- Không chấp nhận được, quá là lố!

Đây không phải là lần đầu Hot Tiktoker này gây tranh cái vì trang phục của mình - Ảnh: Internet

Được biết, đây không phải là lần đầu anh "gây sốc" bằng những trang phục phản cảm tại các sự kiện. Trước đó, Phạm Thoại đã từng được tham gia vào các sự kiện thời trang nổi tiếng và gây tiếng vang với những tạo hình ấn tượng như: Vietnam Next Top Model 2019, Tuần lễ thời trang Việt Nam Xuân hè 2022, Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022...

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bo-trang-phuc-o-de-cua-tiktoker-pham-thoai-xu-huong-hay-phan-cam-487670.html