'Xúc động' với ca khúc hát về cha của ca sĩ Anh Tú

Anh Tú gây ấn tượng bởi vẻ ngoài điển trai, từng tham gia cuộc thi Giọng hát Việt 2017. Sở hữu chất giọng nội lực, dưới sự dẫn dắt của Đông Nhi, nam ca sĩ giành ngôi vị á quân chung cuộc. Sau cuộc thi, anh đầu quân cho công ty của vợ chồng Ông Cao Thắng. Đến năm 2020, giọng ca 9X rời công ty để hoạt động tự do, gây chú ý khi góp mặt trong một số chương trình như Rap Việt, Gương mặt thân quen, Sao nhập ngũ…

Vừa qua, Anh Tú đã thể hiện ca khúc nhạc phim trong dự án nghệ thuật mới của diễn viên Thu Trang, bài hát đã khiến khán giả không khỏi xúc động. Nam ca sĩ chạm tới trái tim khán giả với giọng hát tình cảm qua ca khúc Cha và Con trở nên ấn tượng, dạt dào tình yêu thương qua đoạn điệp khúc.

Anh tú gây xúc động khi thể hiện bài hát "cha và con" - Ảnh: Internet

Được biết, Anh Tú sinh ra tại quê lúa Thái Bình, tuổi thơ của nam ca sĩ gắn liền nhiều kỉ niệm quê nhà và những người thân. Bố Anh Tú là người đồng hành cùng anh trong suốt chặng đường lớn lên và luôn là người âm thầm đứng sau ủng hộ con đường nghệ thuật của nam ca sĩ. Vì công việc bận rộn nên anh không có nhiều thời gian ở bên gia đình như xưa.

Mới đây, trong dự án nghệ thuật Thu Trang mang tên "Dân Chơi Không Sợ Con Rơ", Anh Tú có cơ hội thể hiện ca khúc đầy sâu lắng về tình cha con khiến nhiều người xúc động. Với dự án này, Thu Trang thổ lộ đã từ lâu, cô và ông xã Tiến Luật luôn ấp ủ làm phim gia đình. Bởi đối với vợ chồng Thu Trang, gia đình chính là nền tảng của hạnh phúc.

Thu Trang thổ lộ đã từ lâu, cô và ông xã Tiến Luật luôn ấp ủ làm phim gia đình - Ảnh: Internet

Thu Trang chia sẻ: "Lúc trước, Trang cứ cố gắng làm việc, cố gắng theo đuổi ước mơ của mình, Trang nghĩ rằng khi mình thành công trong công việc thì mình sẽ hạnh phúc lắm. Nhưng hiện tại, khi đã lập gia đình và làm mẹ, Trang cho rằng hạnh phúc giản đơn lắm.

Chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy chồng con khoẻ mạnh, thấy người thân luôn ở bên cạnh mình thì niềm hạnh phúc trong Trang đã dâng trào rồi. Trang và anh Luật là người sống bằng nền tảng gia đình. Vậy nên, chuyện gia đình hạnh phúc càng được Trang quan tâm nhiều hơn”

Bên cạnh đó, Thu Trang cũng muốn mang đến cho người xem một góc nhìn mới về hạnh phúc của những gia đình chưa được trọn vẹn: "Lớn lên trong gia đình không trọn vẹn, thiếu vắng tình cảm của cha hoặc mẹ thì những đứa trẻ đã chịu rất nhiều thiệt thòi. Tuy nhiên, quan trọng là mình nhìn nhận cuộc sống, đối mặt với thử thách, khó khăn như thế nào. Suy nghĩ của mỗi người mới là điều quyết định tất cả.