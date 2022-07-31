Bộ ảnh mới đẹp hết nước chấm của Hương Ly, khiến fan 'tiếc nuối' cho thanh xuân của cô tại Miss Universe Vietnam

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, người đẹp đến từ Gia Lai nhá hàng bộ ảnh căng đét. Không lựa chọn outfit búi tóc cao, không chọn layout tông màu trầm đậm màu Hoàn vũ, Hương Ly tô son màu đỏ rực rỡ với kiểu tóc xoăn loạn bồng bềnh.

Với niềm đam mê mãnh liệt với thời trang bền vững luôn trăn trở, luôn tìm tòi những sáng kiến mới cho ước mơ, hoài bão của mình. Hương Ly là người đẹp xuất hiện với tần số dày đặc tại các sự kiện giải trí lớn nhỏ, sau chương trình truyền hình thực tế Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Trong bộ hình lần này, cô diện bộ váy màu hồng pastel bay bổng nhẹ nhàng, nhìn Hương Ly trở nên mềm mại, chuẩn beauty hơn rất nhiều sau 7 năm miệt mài trên hành trình chinh phục sắc đẹp.

Đến với mùa thi Miss Universe Vietnam 2022, Hương Ly được đánh giá là ứng cử viên ''nặng ký'' cho danh hiệu Hoa hậu, cô cũng đặt mục tiêu trở thành á hậu 1 và chinh chiến ở đấu trường sắc đẹp quốc tế. Tuy nhiên, Hương Ly một lần nữa không đạt được mục tiêu đã đề ra và ngậm ngùi ở Top 5 chung cuộc.

Khi được nhiều khán giả động viên, đặt câu hỏi cho việc tiếp tục thi đấu tại những cuộc thi sắc đẹp khác như Miss Grand Vietnam hoặc Miss Supranational Vietnam, Hương Ly khẳng định: "Mọi người có hỏi mình thi sắc đẹp nữa không thì mình chắc chắn là không nha. Vì tình yêu mình dành cho gia đình Hoàn vũ quá lớn và chỉ có một. Thanh xuân này, sự cống hiến này, tất cả tình yêu mình chỉ dành cho Miss Universe mà thôi''.

Cho dù Hương Ly có nhiệt huyết với các cuộc thi nhan sắc hay không thì fan của cô bé chăn trâu vẫn luôn bên cạnh và ủng hộ cho sự nỗ lực của cô gái đến từ Gia Lai.