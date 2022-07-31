Bộ ảnh mới đẹp hết nước chấm của Hương Ly, khiến fan 'tiếc nuối' cho thanh xuân của cô tại Miss Universe Vietnam

Hậu trường 31/07/2022 09:14

Hương Ly nhá hàng bộ ảnh đánh son môi đỏ quá xuất sắc, khiến fan mê mẩn.

Với niềm đam mê mãnh liệt với thời trang bền vững luôn trăn trở, luôn tìm tòi những sáng kiến mới cho ước mơ, hoài bão của mình. Hương Ly là người đẹp xuất hiện với tần số dày đặc tại các sự kiện giải trí lớn nhỏ, sau chương trình truyền hình thực tế Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Bộ ảnh mới đẹp hết nước chấm của Hương Ly, khiến fan 'tiếc nuối' cho thanh xuân của cô tại Miss Universe Vietnam - Ảnh 1
Bài đăng mới đây của Hương Ly khiến fan "xiêu lòng" - Ảnh: Chụp màn hình.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, người đẹp đến từ Gia Lai nhá hàng bộ ảnh căng đét. Không lựa chọn outfit búi tóc cao, không chọn layout tông màu trầm đậm màu Hoàn vũ, Hương Ly tô son màu đỏ rực rỡ với kiểu tóc xoăn loạn bồng bềnh.

Trong bộ hình lần này, cô diện bộ váy màu hồng pastel bay bổng nhẹ nhàng, nhìn Hương Ly trở nên mềm mại, chuẩn beauty hơn rất nhiều sau 7 năm miệt mài trên hành trình chinh phục sắc đẹp.

Bộ ảnh mới đẹp hết nước chấm của Hương Ly, khiến fan 'tiếc nuối' cho thanh xuân của cô tại Miss Universe Vietnam - Ảnh 2
Hương Ly diện bộ váy màu hồng pastel bay bổng nhẹ nhàng, đánh son môi đỏ quá xuất sắc -  Ảnh: Trang cá nhân nhân vật

Bộ ảnh mới đẹp hết nước chấm của Hương Ly, khiến fan 'tiếc nuối' cho thanh xuân của cô tại Miss Universe Vietnam - Ảnh 3

Đến với mùa thi Miss Universe Vietnam 2022, Hương Ly được đánh giá là ứng cử viên ''nặng ký'' cho danh hiệu Hoa hậu, cô cũng đặt mục tiêu trở thành á hậu 1 và chinh chiến ở đấu trường sắc đẹp quốc tế. Tuy nhiên, Hương Ly một lần nữa không đạt được mục tiêu đã đề ra và ngậm ngùi ở Top 5 chung cuộc.

Bộ ảnh mới đẹp hết nước chấm của Hương Ly, khiến fan 'tiếc nuối' cho thanh xuân của cô tại Miss Universe Vietnam - Ảnh 4

Khi được nhiều khán giả động viên, đặt câu hỏi cho việc tiếp tục thi đấu tại những cuộc thi sắc đẹp khác như Miss Grand Vietnam hoặc Miss Supranational Vietnam, Hương Ly khẳng định: "Mọi người có hỏi mình thi sắc đẹp nữa không thì mình chắc chắn là không nha. Vì tình yêu mình dành cho gia đình Hoàn vũ quá lớn và chỉ có một. Thanh xuân này, sự cống hiến này, tất cả tình yêu mình chỉ dành cho Miss Universe mà thôi''.

Bộ ảnh mới đẹp hết nước chấm của Hương Ly, khiến fan 'tiếc nuối' cho thanh xuân của cô tại Miss Universe Vietnam - Ảnh 5

Cho dù Hương Ly có nhiệt huyết với các cuộc thi nhan sắc hay không thì fan của cô bé chăn trâu vẫn luôn bên cạnh và ủng hộ cho sự nỗ lực của cô gái đến từ Gia Lai. 

Chia sẻ hình ảnh công chúa nhỏ, Phạm Quỳnh Anh bật mí điểm đặc biệt của con, bạn bè nhận xét 'chắc giống bố đấy'

Chia sẻ hình ảnh công chúa nhỏ, Phạm Quỳnh Anh bật mí điểm đặc biệt của con, bạn bè nhận xét 'chắc giống bố đấy'

Phạm Quỳnh Anh vẫn chưa tiết lộ mặt em bé nhưng trong bài đăng mới đây, cô bật mí bé có bàn chân và đôi tay bé nhỏ xinh xắn.

Xem thêm
Từ khóa:   Hương Ly Hoa hậu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 1 giờ 32 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 2 giờ 32 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 3 giờ 32 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 4 giờ 32 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 5 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 5 giờ 32 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 6 giờ 2 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 6 giờ 32 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 6 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An