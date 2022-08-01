Các nàng hậu Việt 'vác' đầm nặng ký, ai 'đỉnh' hơn

Những người đẹp thu hút mọi ánh nhìn khi diện các thiết kế nặng hàng chục kg trên sàn catwalk.
- Hoa hậu Ngọc Châu bất ngờ bị một siêu mẫu Việt đăng bài trực tiếp đòi nợ, chuyện gì đây?
- Showbiz Việt có những cú "lộn mèo" chấn động: Ngọc Châu quên luôn hình tượng Hoa hậu, Minh Hằng “xấu hổ muốn đội quần”
Với khả năng xử lí tinh tế, các nàng hậu Việt đã nhiều lần diện những set đồ nặng vài chục kg dẫn đến khó khăn khi sải bước trong các show diễn thời trang. Những bộ trang phục cầu kỳ, đòi hỏi độ khó và thử thách cao đối với người mẫu trình diễn qua đó cũng chứng minh được bản lĩnh sân khấu của các người đẹp đình đám.
Ngọc Châu
Vừa qua, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 - Ngọc Châu gây sốt với màn trình diễn ấn tượng trong trang phục váy cưới. Nàng Hậu hóa thân thành cô dâu và gây chú ý với bộ trang phục cầu kỳ có khối lượng lên đến 20kg. Được biết do việc tạo hiệu ứng bồng bềnh và xòe ra dưới chân váy được như ý muốn nên đã khiến chiếc váy cưới trở nên nặng ký hơn. Dù vậy cũng không thể làm khó được chân dài gốc Tây Ninh khi cô tự tin sải bước trên sàn catwalk.
Trần Tiểu Vy
Trong danh sách này, nếu bỏ qua chiếc đầm dạ hội nặng hơn 40 kg của Hoa hậu Tiểu Vy thì đúng là một thiếu sót lớn. Tại sân khấu của Hoa hậu Việt Nam 2020, người đẹp 10X đã diện một thiết kế có phần nhỏ gọn nhưng với số cân 40kg, bộ trang phục khiến Tiểu Vy có những bước đi khá bấp bênh và không mấy tự nhiêu.
Đỗ Mỹ Linh
Tương tự như Tiểu Vy, Đỗ Mỹ Linh cũng từng khoác lên mình một thiết kế nặng trịch với cân nặng là 40kg. Với bộ lông vũ hoành tráng và phần đuôi váy được làm bằng nhung thì đã có thể giúp khán giả bên dưới cảm nhận được sức nặng của bộ trang phục cầu kỳ.
Võ Hoàng Yến
Phải nói, Võ Hoàng Yến chính là "bà trùm" chuyên giải quyết các "ca khó" một cách mượt mà. Chính vì lẽ đó, cô luôn được tin tưởng diện những bộ trang phục độc đáo, khó nhằn nhất của các show diễn thời trang. Không ít lần, nữ siêu mẫu khoác lên những bộ cánh nặng nề hàng chục ký nhưng vẫn tự tin catwalk và thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.