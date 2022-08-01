Các nàng hậu Việt 'vác' đầm nặng ký, ai 'đỉnh' hơn

Với khả năng xử lí tinh tế, các nàng hậu Việt đã nhiều lần diện những set đồ nặng vài chục kg dẫn đến khó khăn khi sải bước trong các show diễn thời trang. Những bộ trang phục cầu kỳ, đòi hỏi độ khó và thử thách cao đối với người mẫu trình diễn qua đó cũng chứng minh được bản lĩnh sân khấu của các người đẹp đình đám.

Ngọc Châu

Ngọc Châu gây sốt với màn trình diễn ấn tượng trong trang phục váy cưới - Ảnh: Internet

Vừa qua, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 - Ngọc Châu gây sốt với màn trình diễn ấn tượng trong trang phục váy cưới. Nàng Hậu hóa thân thành cô dâu và gây chú ý với bộ trang phục cầu kỳ có khối lượng lên đến 20kg. Được biết do việc tạo hiệu ứng bồng bềnh và xòe ra dưới chân váy được như ý muốn nên đã khiến chiếc váy cưới trở nên nặng ký hơn. Dù vậy cũng không thể làm khó được chân dài gốc Tây Ninh khi cô tự tin sải bước trên sàn catwalk.