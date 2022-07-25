Hậu sự cố xuống sắc, Hoa hậu Ngọc Châu đẹp bất chấp camera thường tại sân bay

Hậu trường 25/07/2022 15:46

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 - Ngọc Châu xuất viện rạng ngời tại sân bay, đẹp bất chấp camera thường, đập tan tin đồn xuống sắc sau đăng quang.

Sáng ngày 25/7, Ngọc Châu xuất hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất để chào đón "đàn em" Kim Duyên trở về nhà sau chiến tích Á hậu 2 tại Hoa hậu Siêu quốc gia vừa kết thúc cách đây chưa lâu tại Ba Lan.

Ngọc Châu
Ngọc Châu rạng rỡ qua camera thường tại sân bay - Ảnh: Internet

Trong sáng 25/7, không riêng gì Kim Duyên, Ngọc Châu chiếm spotlight không ít. Qua camera thường, nàng hậu lộ diện với nhan sắc đẹp bất chấp, không tì vết khiến netizen hết lời khen ngợi. 

Nàng hậu diện vest đỏ, vui vẻ chụp hình với các fan, khán giả thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Việc xuất hiện với thần thái rạng ngời đập tan nghi ngờ về nhan sắc mà Ngọc Châu từng vướng phải cách đây chưa lâu. 

Ngọc Châu

Ngọc Châu
Nàng hậu diện vest đỏ, vui vẻ chụp hình với các fan - Ảnh: Internet

 

Nguyễn Thị Ngọc Châu là chân dài Tây Ninh đã xuất sắc đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 trong sự chúc mừng và tán dương từ cộng đồng mạng. Sau khi đăng quang, Ngọc Châu lại khiến nhiều fan lo lắng khi đã xuất hiện dấu hiệu xuống sắc. Phần trán của cô nổi mụn rất lớn. Vị trí mụn lại nằm ở giữa 2 cung chân mày còn cho thấy dường như người đẹp đã có chế độ sinh hoạt không healthy. 

Ngọc Châu
Nhan sắc của Ngọc Châu bị chê xuống sắc hậu đăng quang - Ảnh: Internet

Không những thế, một số người hâm mộ còn cho rằng layout makeup đang khiến Ngọc Châu già đi trông thấy, khác hẳn so với những layout mà cô nàng xuất hiện trên sân khấu những đêm thi Hoa hậu hay tham gia các hoạt động hậu đăng quang trước đó.

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